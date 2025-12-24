Uued Epsteini toimikud sisaldavad mitmeid viiteid Trumpile

Värskeim USA-s avalikustatud Jeffrey Epsteini puudutav dokumentide kogum on laiaulatuslik, ebaühtlane ja tugevalt toimetatud, kuid sisaldab hetki, mis on toonud teravama tähelepanu alla president Donald Trumpi pikalt teada olnud sidemed seksuaalkurjategijaga, vahendas BNS AFP-d.

Dokumendid ei muuda avalikkusele Trumpist teadaolevat, kuigi sisaldavad materjali, mis võib presidendile piinlikkust valmistada.

Trump on pikka aega eitanud igasugust süüd ja justiitsministeeriumi sõnul on mõned dokumentides esitatud väited lausvaled.

Samas valgustavad dokumendid seda, kuidas föderaaljuurdluse läbiviijad dokumenteerisid Trumpi suhteid Epsteiniga – mida nad oluliseks pidasid, milles kahtlesid ja mille lõpuks kõrvale jätsid.

Tulemuseks on pigem fragmentide kui järelduste kogum, mis ulatub lennuandmetest sisekirjavahetuseni ja häiriva kirjatükini, mis puudutab teist süüdimõistetud kurjategijat.

Kõige konkreetsem uus detail on 7. jaanuarist 2020 pärinev sisekirjavahetus, milles New Yorgi prokurör väitis, et lennuandmete kohaselt tegi Trump aastatel 1993-1996 kaheksa reisi Epsteini eralennukiga – see on rohkem, kui uurijad toona teadsid.

E-kirjas, mis on seni kõige üksikasjalikum ülevaade Trumpi sõitudest koos Epsteiniga, märgitakse, et vähemalt neljal neist lendudest oli pardal ka Ghislaine Maxwell, kes kannab praegu 20-aastast vanglakaristust kuritegude, sealhulgas alaealistega kaubitsemise eest.

Samuti kirjeldatakse üht lendu, kus ainsad reisijad olid Epstein, Trump ja 20-aastane isik, kelle nimi on salastatud, ning veel kaht lendu naistega, keda on kirjeldatud kui Maxwelli kohtuasja võimalikke tunnistajaid.

Ühes äsja avalikustatud e-kirjas öeldakse, et keegi, kes vaatas läbi Trumpi lähedase liitlase Steve Bannoni mobiiltelefoni andmeid, leidis pildi Trumpist ja Ghislaine Maxwellist. Justiitsministeerium avalikustas selle viite, kuid jättis foto enda salastatuks.

Ebatavalise sammuna hoiatas justiitsministeerium selgesõnaliselt, et teatud Trumpi-vastased väited dokumentides, mis esitati Föderaalsele Juurdlusbüroole vahetult enne 2020. aasta valimisi, olid ebatõesed ja sensatsioonilised.

Äsja avaldatud dokumentide kogum kirjeldab FBI-le laekunud vihjeid Trumpi ja Epsteini ajastu pidude kohta 2000. aastate alguses, kusjuures dokumentides esitatud väidete kohta kinnitust pole

Justiitsministeerium nimetas võltsmaterjaliks muu hulgas äsja avaldatud dokumentide seas olnud häirivat väidetavalt Epsteini käsitsi kirjutatud kirja skandaalsele endisele USA võimlemiskoondise arstile Larry Nassarile.

Sõnum näis olevat saadetud 2019. aasta augustis, veidi enne Epsteini enesetappu, kuigi ministeeriumi ametnike sõnul viitavad postitempel, saatja aadress ja kinnipeetava numbri puudumine, et see ei pruugi olla ehtne.

Nad lisasid, et käekiri ei paistnud Epsteini omaga sobivat.

Kirja autor kirjutas, et Trump "jagab meie armastust noorte, ihaldusväärsete tüdrukute vastu" – lause, millel puudus kontrollitud kontekst, kuid mis pälvis otsekohese tooni tõttu meedia tähelepanu.

Kiri algas sõnadega: "Nagu sa nüüdseks tead, olen ma valinud "lühema tee" koju." USA meedia pidas seda fraasi Epsteini enesetapu süngeks eufemismiks.

Trump, keda ei süüdistata üheski õigusrikkumises, võitles kuid, et takistada Epsteini kohta käiva mahuka dokumendikogu avaldamist.

Mäss vabariiklikus parteis sundis teda allkirjastama seadust, mis kohustas kõiki dokumente avaldama.

See erakordne samm peegeldas tugevat poliitilist survet tegelda sellega, mida paljud ameeriklased, sealhulgas Trumpi enda toetajad, on pikka aega pidanud kinnimätsimiseks, et kaitsta Epsteini ringkonda kuulunud rikkaid ja mõjuvõimsaid mehi.

Trump ütles esmaspäeval, et ei kiida failide avalikustamist heaks, väljendades muret, et inimeste maine, kes on aastate jooksul Epsteiniga "süütult kohtunud", võib saada kahjustatud.

"Kõik olid selle tüübiga sõbrad," ütles ta.

Ta ei reageerinud teisipäevasele avalikustamisele kohe, postitades selle asemel sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social majandusest ja muudest teemadest.

Trump oli aastaid Epsteiniga sõber ning on andnud erinevaid seletusi selle kohta, kuidas ta nende suhte lõpetas.

Viimased dokumendid lisavad aga tõendeid selle kohta, et Trump oli Epsteiniga lähedane, vaatamata tema vastupidistele väidetele.

Vähemalt kahes dokumendikogus olevas e-kirjas mainitakse kümmet Epsteini tuvastamata kaasosalist ning senati demokraatide vähemuse juht Chuck Schumer kutsus ministeeriumi üles Epsteini võimalikke kaasosalisi uurima.

"Justiitsministeerium peab heitma rohkem valgust sellele, kes olid nimekirjas, kuidas nad olid asjaga seotud ja miks otsustati neid mitte vastutusele võtta," ütles senaator.

Toimikute avaldamist nõudva seaduseelnõu kaasautorid, demokraat Ro Khanna ja vabariiklane Thomas Massie, ähvardasid nädalavahetusel esitada peaprokurör Pam Bondi vastu süüdistuse kongressi solvamises, kuna too ei avaldanud kogu materjali reedeseks tähtajaks.

Asepeaprokurör Todd Blanche on aeglase avaldamise põhjuseks toonud vajaduse redigeerida dokumentidest välja Epsteini enam kui 1000 ohvri isikuandmed.