Esimesel jõulupühal tuleb kuni seitse kraadi sooja

Eesti jääb neljapäeval kahe rõhuala piirile. Öösel sajab kohati nõrka vihma ja on udu, hommikul muutub sadu laialdasemaks, kuid päeval sajuvõimalus väheneb.

Öö vastu neljapäeva tuleb pilves selgimistega. Kohati sajab nõrka vihma ning paiguti on udu. Tuul puhub läänekaarest kiirusega 2 kuni 8, rannikul iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni +2, rannikul kuni +4 kraadi. Teedel on libeduseoht.

Ka neljapäeva hommikul on pilves selgimistega ilm. Sajab vähest vihma ning paiguti on udu. Puhub valdavalt läänetuul 4 kuni 10, rannikul iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Plusskraade on 0 kuni 4, läänerannikul kuni 6. Ja libeduseoht teedel püsib.

Päeval on taevas muutlik ning kohati sajab nõrka vihma. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 5 kuni 10, iiliti 14, rannikul 8 kuni 15, iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul loodesse. Sooja on päeval 2 kuni 7 kraadi.

Reede pakub hallidele ilmadele veidi vaheldust. Pilvisus on vähene ning ilm sajuta. Sooja on keskmiselt 3 kraadi.

Laupäeval on taevas muutlik. Ennelõunal on oodata vihma, pärastlõunal ka lörtsi ning õhtul sekka ka lund. Sooja on keskmiselt 4 kraadi.

Pühapäevast langeb keskmine õhutemperatuur +1 kraadi peale. Pühapäeva ennelõunal on pilvisus tihedam ning Ida-Eestis sajab mitmel pool lörtsi ja vihma. Pärastlõunal on taevas muutlik ning sademeid hõredamalt.

Esmaspäev tuleb vähese ja vahelduva pilvisuse ning taas lörtsi ja lumega.