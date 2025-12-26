Trump: USA korraldas Nigeerias Islamiriigi vastu võimsad rünnakud

USA president Donald Trump teatas, et riigi relvajõud korraldasid Nigeeria loodeosas õhurünnakuid äärmusrühmituse Islamiriik (ISIS) sihtmärkide vastu. Tema sõnul on USA valmis jätkama sõjalisi operatsioone, kui islamistidest äärmuslaste rünnakud kristlaste vastu ei lõpe.

Trump kirjutas oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et USA viis Nigeerias läbi arvukalt rünnakuid, mis tõid kaasa ka inimohvreid.

"Olen neid terroriste varem hoiatanud, et kui nad ei lõpeta kristlaste tapmist, ootab neid ees põrgu ja täna öösel see ka saabus," kirjutas Trump.

"Jumal õnnistagu meie sõjaväge," ütles ta ja lisas: "HÄID JÕULE kõigile, sealhulgas surnud terroristidele, keda tuleb veel palju juurde, kui nende kristlaste tapmine jätkub."

Nigeeria välisministeerium kinnitas reede hommikul, et Ühendriigid andsid nende riigis terroristide vastu täppislööke.

"Nigeeria ametivõimud jätkavad struktureeritud julgeolekualast koostööd rahvusvaheliste partneritega, sealhulgas Ameerika Ühendriikidega, et võidelda püsiva terrorismi ja vägivaldse äärmusluse ohuga," märkis Nigeeria välisministeerium. "See on viinud õhurünnakutega sooritatud täppislöökideni terroristide sihtmärkide vastu riigi loodeosas."

USA Aafrika väejuhatus teatas varem sotsiaalmeedias, et korraldas rünnaku Nigeeria võimude palvel.

USA kaitseministeerium avalikustas rünnakust video.

.@POTUS "Tonight, at my direction as Commander in Chief, the United States launched a powerful and deadly strike against ISIS Terrorist Scum in Northwest Nigeria, who have been targeting and viciously killing, primarily, innocent Christians, at levels not seen for many years, and… pic.twitter.com/ct7rUW128t — Department of War (@DeptofWar) December 26, 2025

USA kaitseminister Pete Hegseth kiitis sotsiaalmeedias oma ministeeriumi valmisolekut Nigeerias tegutseda ja ütles, et on tänulik Nigeeria valitsuse toetuse ja koostöö eest.

Tegemist on esimeste USA sõjaväe rünnakutega Nigeerias Trumpi ametiajal.

Oktoobris ja novembris, kritiseeris Trump ootamatult enam kui 230 miljoni elanikuga Lääne-Aafrika riiki, väites, et sealsed kristlased seisavad Nigeeria arvukate relvakonfliktide keskel silmitsi eksistentsiaalse ohuga, mis võrdub genotsiidiga.

Nigeeria valitsus ja sõltumatud analüütikud lükkavad tagasi riigis esineva vägivalla kujutamise usulise tagakiusamisena.

Trump, tõstes esile oma administratsiooni väiteid kristlaste ülemaailmse tagakiusamise kohta, rõhutas, et Washington on valmis Nigeerias sõjaliselt sekkuma, et selliseid tapmisi peatada.

Sel aastal lisasid Ühendriigid Nigeeria tagasi usuvabaduse kohapealt erilist muret tekitavate riikide nimekirja. Samuti on USA piiranud nigeerlastele viisade väljastamist.

Nigeeria on peaaegu võrdselt jagunenud moslemienamusega põhjaosa ja valdavalt kristliku lõunaosa vahel.

Riigi kirdeosa on olnud üle 15 aasta islamistliku rühmituse Boko Haram põhjustatud džihadistliku vägivalla küüsis, mis on nõudnud üle 40 000 inimelu ja sundinud kodudest lahkuma kaks miljonit inimest.

Riigi teistes piirkondades tegutsevad samal ajal relvastatud kuritegelikud jõugud.