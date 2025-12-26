X!

Trump: USA korraldas Nigeerias Islamiriigi vastu võimsad rünnakud

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Alex Brandon
Välismaa

USA president Donald Trump teatas, et riigi relvajõud korraldasid Nigeeria loodeosas õhurünnakuid äärmusrühmituse Islamiriik (ISIS) sihtmärkide vastu. Tema sõnul on USA valmis jätkama sõjalisi operatsioone, kui islamistidest äärmuslaste rünnakud kristlaste vastu ei lõpe.

Trump kirjutas oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social, et USA viis Nigeerias läbi arvukalt rünnakuid, mis tõid kaasa ka inimohvreid.

"Olen neid terroriste varem hoiatanud, et kui nad ei lõpeta kristlaste tapmist, ootab neid ees põrgu ja täna öösel see ka saabus," kirjutas Trump.

"Jumal õnnistagu meie sõjaväge," ütles ta ja lisas: "HÄID JÕULE kõigile, sealhulgas surnud terroristidele, keda tuleb veel palju juurde, kui nende kristlaste tapmine jätkub."

Nigeeria välisministeerium kinnitas reede hommikul, et Ühendriigid andsid nende riigis terroristide vastu täppislööke.

"Nigeeria ametivõimud jätkavad struktureeritud julgeolekualast koostööd rahvusvaheliste partneritega, sealhulgas Ameerika Ühendriikidega, et võidelda püsiva terrorismi ja vägivaldse äärmusluse ohuga," märkis Nigeeria välisministeerium. "See on viinud õhurünnakutega sooritatud täppislöökideni terroristide sihtmärkide vastu riigi loodeosas."

USA Aafrika väejuhatus teatas varem sotsiaalmeedias, et korraldas rünnaku Nigeeria võimude palvel.

USA kaitseministeerium avalikustas rünnakust video.

USA kaitseminister Pete Hegseth kiitis sotsiaalmeedias oma ministeeriumi valmisolekut Nigeerias tegutseda ja ütles, et on tänulik Nigeeria valitsuse toetuse ja koostöö eest.

Tegemist on esimeste USA sõjaväe rünnakutega Nigeerias Trumpi ametiajal.

Oktoobris ja novembris, kritiseeris Trump ootamatult enam kui 230 miljoni elanikuga Lääne-Aafrika riiki, väites, et sealsed kristlased seisavad Nigeeria arvukate relvakonfliktide keskel silmitsi eksistentsiaalse ohuga, mis võrdub genotsiidiga.

Nigeeria valitsus ja sõltumatud analüütikud lükkavad tagasi riigis esineva vägivalla kujutamise usulise tagakiusamisena.

Trump, tõstes esile oma administratsiooni väiteid kristlaste ülemaailmse tagakiusamise kohta, rõhutas, et Washington on valmis Nigeerias sõjaliselt sekkuma, et selliseid tapmisi peatada.

Sel aastal lisasid Ühendriigid Nigeeria tagasi usuvabaduse kohapealt erilist muret tekitavate riikide nimekirja. Samuti on USA piiranud nigeerlastele viisade väljastamist.

Nigeeria on peaaegu võrdselt jagunenud moslemienamusega põhjaosa ja valdavalt kristliku lõunaosa vahel.

Riigi kirdeosa on olnud üle 15 aasta islamistliku rühmituse Boko Haram põhjustatud džihadistliku vägivalla küüsis, mis on nõudnud üle 40 000 inimelu ja sundinud kodudest lahkuma kaks miljonit inimest.

Riigi teistes piirkondades tegutsevad samal ajal relvastatud kuritegelikud jõugud.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:05

Ukraina kasutas Venemaa naftatehase ründamiseks Storm Shadow' rakette Uuendatud

08:56

New York Times: Eesti esindaja Kapitooliumil võlub oma sarmiga USA seadusandjaid

08:47

Geeniteadlane: teaduslünk juhatab naised suunamudijate rüppe

06:27

Trump: USA korraldas Nigeerias Islamiriigi vastu võimsad rünnakud

06:11

Kultuuriministeerium tellib 275 000 euro eest lõimumiskampaania

25.12

Videod: "Jõulutunnelis" esines "Klassikatähtede" võitja Havryil Sydroyk

25.12

Aktuaalne kaamera kell 21:00

25.12

Eestlane käib kirikus pigem jõuluõhtul kui esimesel jõulupühal

25.12

Nädalavahetusel jõuavad Eestisse tormituuled

25.12

Haide Männamäe: oleme oma elukutse armastuse ohvrid

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

25.12

Sõja 1401 päev: Bloombergi teatel taotleb Venemaa rahuplaani viimase versiooni muutmist Uuendatud

24.12

Oleg Gross: Eestis ei ole turumajandust

25.12

Islandil mõõdeti jõululaupäeval pea 20 kraadi sooja

25.12

Suri Mart Niklus

24.12

Norra laskesuusataja kandis surres kõrgmäestikumaski

25.12

Mõttekoda Praxis otsib uut juhti

25.12

Selgusid aasta meessportlase nominendid

25.12

USA ja Euroopa tüli EL-i digiteenuste määruse pärast kogub hoogu

25.12

Ekspertide sõnul kolmeeurone lisatasu Hiina odavkaupade tellimist ei vähenda

24.12

Läti valitsus tahab, et raudtee ehitataks Riia lennujaama ja Imanta vahele

ilmateade

loe: sport

25.12

Alžeeria valinud Luca Zidane: saan vanaisale austust avaldada

25.12

FIS lisas neutraalsete sportlaste nimekirja viis Venemaa suusatajat

25.12

Alcarazi treener koostöö lõppemisest: mul on praegu väga valus

25.12

Bogdan Vaštšuk naaseb Sloveeniast kodumaale

loe: kultuur

25.12

Katrin Ruusi novell. Big chill

25.12

Karol Ansip. Kiisk kui praktik ja läbirääkija – teekond "Hullumeelsuseni"

25.12

Aasta viimase "Plekktrummi" külaline on Neeme Järvi

24.12

"Avatar: tuli ja tuhk" kogus avanädalavahetusel üle 25 000 külastuse

loe: eeter

25.12

Videod: "Jõulutunnelis" esines "Klassikatähtede" võitja Havryil Sydroyk

25.12

Haide Männamäe: oleme oma elukutse armastuse ohvrid

25.12

Lastefondi juhatuse liige: püüame harvikhaiguste ravimid saada kätte otse tootjalt

25.12

Kasvu pärssiva geenirikkega Sander-Lucase isa: loodan, et tänu ravimile kasvab ta minust pikemaks

Raadiouudised

25.12

Tallinna Lennujaam soovib riigilt regionaalsete lennujaamade arengu visiooni

25.12

PPA Lõuna prefektuur käivitas Tartus abipolitseinike droonigrupi

25.12

Tartu Ülikooli teaduskool 60

25.12

Päevakaja (25.12.2025 18:00:00)

25.12

Ilm on muutlik ja tuuline

24.12

Päevakaja (24.12.2025 18:00:00)

24.12

Eesti perede jaoks on kuuse tuppa toomine oluline osa jõuludest

24.12

ÜRO Julgeolekunõukogu arutas USA ja Venezuela suhteid

23.12

Päevakaja (23.12.2025 18:00:00)

23.12

E-Piim: Hiina tollid mõjutavad nii otse kui ka kaudselt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo