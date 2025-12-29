X!

Soome majandus ei näita tõusu märke

Majandus
Vaade Helsingile. Aleksanterinkatu
Vaade Helsingile. Aleksanterinkatu Autor/allikas: Rain Kooli / ERR
Majandus

Juba pikka aega virelenud Soome majandus ei taha kuidagi jalgu alla saada. Mis selle põhjus on, ei tea hästi soomlased isegi. Paraku kammitseb Soome vaikelu ka Eesti majanduse taastumist, mis on põhjanaabrite omaga tihedalt seotud. Järgmiseks aastaks loodetakse küll pisukest paranemist, kuid mingit hoogsat tõusu ei tule.

Soome majanduse seis paistab nukker lahe mõlemalt kaldalt vaadatuna.

"Kõik ennustasid seal lõppevaks aastaks majanduskasvu - ei tulnud mitte kusagilt seda. Väga raske on isegi leida täna Soome majandusest seda kohta, mille kohta midagi positiivset öelda," ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

Soome majandusteadlane ja Soome majandusuuringute instituudi (ETLA) juht Aki Kangasharju ütles, et Soomes on omamoodi mõistatus, miks majandus nii kehvasti kasvab. "Üks põhjus on Venemaa kaubanduse katkemine, kuid Soome eksport Venemaale ei olnud kuigi suur ka eelmise kümnendi lõpus," lausus Kangasharju.

Üks põhjus on üldine ebakindlus. "Tavaline inimene ei julge hästi kulutada. Inimesed teenivad rohkem kui kulutavad. Selle taga on üldine ebakindlus ja Venemaa mõju on siin nähtav. Lisaks sellele on ehitussektor üks süüdlane selles, et Soome majandus ei kasva," lausus ta.

Mihkel Nestor märkis, et Soome on saanud suurepäraseks väga traditsioonilistes tööstusharudes, aga sealt uut kasvu ei teki. "Neil oleks vaja päris mitut Nokiat et Soome majandus käima tõmmata," sõnas Nestor.

Soome majanduse nigel seis pärsib paratamatult ka Eesti tõusu väljavaateid.

"Eesti ja Soome majandus on hästi tihedalt omavahel seotud. Ettevõtteid, kes tegutsevad mõlemal pool lahte saab mõõta tuhandetes. See vereringe on omavahel ühenduses," ütles Nestor.

Eesti masinaehitajad näevad siiski esimesi märke olukorra paranemisest.

"Tänase tunnetuse järgi võiks öelda, et see hakkab paremaks vaikselt minema. Esimesed suured tellimused Soome tööstuses on tulnud ja see mõjutab ka meid. Ma arvan, et see suurim madalpunkt on läbi ka Soome jaoks," ütles Eesti masinatööstuse liidu tegevjuht Andri Haran.

Mingit kiiret taastumist siiski loota ei ole - osalt seetõttu, et ehitussektor pole jalgu alla saanud.

"Ehitussektoris ei ole veel selget elavnemist näha. Korterite müügitehinguid on vähe ja ehituslubade taotlemine ei ole läinud tõusuteele. Nii et mingit kiiret kasvu ei või ennustada," rääkis Aki Kangasharju.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Viimased teleuudised

