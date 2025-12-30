Trumpi teatel ründas USA Venezuela sadamarajatist

"Nad panevad laevad narkootikume täis. Nii, et me lõime kõiki paate ja nüüd tabasime piirkonda. See on tegevuse läbiviimise ala, seal viiakse asju ellu ja enam seda ala ei ole," ütles Trump.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et see oli teine kord, kui Trump vihjas, et USA ründas Venezuela rajatist. Eelmisel nädalal rääkis Trump, et USA andis löögi suurele objektile.

Trump ei avaldanud rünnaku kohta täpsemaid üksikasju ega öelnud, kas rünnaku korraldas sõjavägi või mõni USA luureagentuur. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid aga esmaspäeval telekanalile CNN, et Luure Keskagentuur (CIA) korraldas kuu alguses droonirünnaku Venezuela rannikul asuvale sadamarajatisele.

USA on viimastel kuudel jätkanud Nicolás Maduro režiimi survestamist. Trumpi administratsiooni survekampaania Maduro vastu on seni hõlmanud nii USA sõjalise kohaloleku suurendamist piirkonnas kui ka rünnakuid väidetavalt uimasteid vedavate aluste pihta.

Maduro väidab, et USA tegelik eesmärk on tema kukutamine ja kontrolli saavutamine Venezuela naftavarude üle. Lisaks süüdistab Maduro USA-d piraatluses, kuna Ühendriigid on võtnud sihikule musta naftaturgu teenindava varilaevastiku.