Trumpi ja NATO relvalepe külvab vabariiklaste seas pahameelt

Donald Trumpi pooldajad vabariiklaste parteis ja rahva seas on presidendi plaanile NATO-le relvi müüa vihaselt reageerinud. Vastumeelsed toovad esile, et Trump murrab oma lubadust lõpetada Ameerika osalus teiste riikide sõdades.

Vabariiklasest kongresmen ja Trumpi peamine liitlane Marjorie Taylor Greene ning Trumpi valimiskampaania endine strateeg Steve Bannon on vaid mõned, kes on USA presidendi ja NATO relvalepet kritiseerinud. Bannon ütles oma taskuhäälingu kuulajatele, et sõda Ukrainas on "Euroopa sõda".

Intervjuus New York Timesile ütles Greene – Georgia osariigist pärit kongresmen, kes on olnud üks lojaalsemaid Trumpi toetajaid –, et presidendi samm on vastuolus sellega, mida ta oma valijatele kampaania ajal lubas.

"Asi pole ainult Ukrainas – need on kõik välissõjad ja seal on palju välisabi. Selle nimel me kampaaniat pidasime. Seda lubasin ka oma ringkonnale. Selle poolt hääletasid kõik ja ma usun, et peame kurssi hoidma," lausus Greene.

Trump püüdis esmaspäeval rõhutada, et relvade eest maksab Euroopa, mitte ei anta neid otseabina, öeldes: "Me ei osta neid, aga me toodame need ja nemad maksavad selle eest."

Haruldases avalikus lahkarvamuses presidendiga jäi Greene aga skeptiliseks, et USA maksumaksjad väldivad lõpuks igasuguste kulude kandmist.

"Kahtlemata kasutatakse meie maksuraha," ütles ta New York Timesile, väites, et kaudsed kulud, nagu USA väljaõppemissioonid ja NATO-le tehtavad panused, kvalifitseeruvad USA sekkumiseks.

MAGA did not vote for more weapons to Ukraine.



MAGA voted for no more US involvement in foreign wars. — Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) July 15, 2025

"Ma ütlesin seda igal kohtumisel valijatega: Ukrainale ei anta enam raha. Me tahame rahu. Me tahame lihtsalt rahu nendele inimestele," ütles Greene.

Trumpi endine nõunik Steve Bannon ütles oma taskuhäälingus, et "Ukraina on muutumas väga ohtlikuks".

"See on Euroopa sõda. Las Euroopa tegeleb sellega. Neil on ressursid. Neil on inimjõud," lausus Bannon.

"Me hakkame relvastama inimesi, kelle üle meil sõna otseses mõttes kontrolli pole. See on vanamoodne sõda Euroopa verisel maal ja meid tõmmatakse sinna sisse," lisas endine nõunik.

Trumpi administratsiooni ametnikud on presidendi otsust kaitsnud. Kaitseministri asetäitja Elbridge Colby kirjutas X-is, et Trumpi "Ameerika ennekõike" sõnumi mõte on see, et omavahelised liidud peavad olema õiglased ja võrdsed.

"See on täiesti mõistlik, kuid seda käsitleti aastaid ketserlusena. Ometi näeme nüüd NATO ajaloolise pühendumusega, et see kõik saab toimida," lausus Colby.

Esmaspäeval teatas Trump, et saadab Ukrainale NATO kaudu relvi, ähvardades samal ajal Venemaad uute tollidega, kui sõja lõpetamise kokkulepet 50 päeva jooksul ei saavutata.