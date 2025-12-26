X!

Tüür: kuna Trump Venemaad survestada ei suuda, siis survestab ta Ukrainat

Välismaa
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump kohtuvad pühapäeval USA-s. Kõne all on täiendatud rahuplaan, milles on muu hulgas ettepanek Ukraina väed Donbassist tagasi tõmmata ja kehtestada seal demilitariseeritud vabamajandustsoon. Eksperdid ei usu endiselt Zelenski ja Trumpi kohtumisest tulenevasse kokkuleppesse, kuniks läbirääkimised toimuvad läbi vahendajate.

Uues Ukraina rahuplaanis on näiteks ettepanek Ukraina vägede väljatõmbamiseks Donbassist ja sinna demilitariseeritud tsooni ning vabamajandustsooni loomiseks. Juttu on ka USA julgeolekugarantiide tingimustest. Osa ukrainlasi pelgab oma vägede väljaviimist, teised arvavad, et läbirääkimised on tupikus. Need, kel usku mingisse kokkuleppesse, ei näe sel Ukraina nägu.

"Siin võivad Trump ja Zelenski milleski kokku leppida, aga välja näeb see nagu ameeriklaste seisukoht, millega Zelenski nõustunud on," lausus politoloog Vladimir Fesenko.

Avalikkus on juba harjunud rahuplaani variantidega. Nende tilgutamine avalikkusele on Venemaa poolt illusiooni loomine eeskätt USA-le, et ollakse valmis läbi rääkima, ütles politoloog Karmo Tüür.

"Mida nad tegelikult taotlevad, on see, et nad on nõus rahuga või rahuläbirääkimistega, juhul, kui nad läbi rahu saavutavad rohkem kui läbi sõja," sõnas Tüür.

Konks on selles, et kolmest osapoolest - USA, Ukraina ja Venemaa - on kõige kärsitum Trump, kellele on tarvis läbimurret veel sel aastal. Seda kasutab ära Venemaa, et mõjutada Trumpi survestama Ukrainat.

"Trump teebki suuresti seda, mida Venemaa tahab. Ta näeb, et Venemaad survestada ta ei suuda ja tegeleb selle survestamisega, keda ta suudab ehk Trump praegu mängib enda jaoks edutut mängu, lootes saavutada linnukest kalendris," ütles Tüür.

Ukraina ekspert Vitali Portnikov ütles, et rahuläbirääkimised peavad toimuma sõdivate poolte vahel. Kuniks suhtlus jätkub ainult USA vahendajatega, sõnadeks see jääbki.

"Kui nad omavahel rahust rääkida ei suuda, siis on mõlemad pooled tegelikult huvitatud lihtsalt sellest, et Washingtoniga mitte tülli minna. Sellel pole midagi pistmist tegeliku rahuprotsessiga," lausus Portnikov.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:57

Zelenski kohtub pühapäeval Floridas Trumpiga Uuendatud

21:38

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:21

Jõuluvanad külastasid Tallinna loomaaeda

21:09

ERR Brüsselis: EL-i uued energeetikaplaanid tekitavad liidus segadust

21:09

Nädalavahetusel on oodata tormi

21:05

Tüür: kuna Trump Venemaad survestada ei suuda, siis survestab ta Ukrainat

20:52

Michal pidas telefonivestluse Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga

19:15

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:50

Euroopa elektrivõrkude keskne planeerimine tekitab küsimusi

18:40

Ukraina kasutas Venemaa naftatehase ründamiseks Storm Shadow' rakette Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

18:40

Ukraina kasutas Venemaa naftatehase ründamiseks Storm Shadow' rakette Uuendatud

08:56

New York Times: Eesti esindaja Kapitooliumil võlub oma sarmiga USA seadusandjaid

25.12

Sõja 1401. päev: Bloombergi teatel taotleb Venemaa rahuplaani viimase versiooni muutmist Uuendatud

25.12

Suri Mart Niklus

06:27

Trump: USA korraldas Nigeerias Islamiriigi vastu võimsad rünnakud

08:47

Geeniteadlane: teaduslünk juhatab naised suunamudijate rüppe

10:37

Rahvusvaheline vehklemisliit toob agressorriikide lipud saali tagasi

25.12

Nädalavahetusel jõuavad Eestisse tormituuled

06:11

Kultuuriministeerium tellib 275 000 euro eest lõimumiskampaania

11:27

Uusküla: madal sündimus toob kaasa hulga majanduslikke probleeme

ilmateade

loe: sport

18:10

Norra olümpiakeskus soovitas kõrgmäestikumaskide kandmise lõpetada

17:33

Operatsioonilaual käinud Neymar loodab MM-iks vormi saada

17:01

Petrõkina sooritas treeningul kauaoodatud hüppeid

16:29

Lehis ja Novosjolov võidutsesid teist aastat järjest jõuluturniiril

loe: kultuur

18:38

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

17:16

Keelesäuts. Valgeid jõule

15:10

Headreadi raamatuaasta blogi: Riste Sofie Kääri "Aps!"

13:53

Frederik Küüts: Sadu edu on küllaltki uskumatu

loe: eeter

17:46

Grete Griffin: raske on peres ainsana lastele eesti keelt õpetada

15:46

Pildid: heategevussaade "Jõulutunnel" on kogunud üle 300 000 euro Uuendatud

13:53

Frederik Küüts: Sadu edu on küllaltki uskumatu

12:39

Video: "Jõulutunnelis" kõlas Jaagup Tuisu lugu "Kui vaid"

Raadiouudised

18:30

Politseil on tulnud sel nädalal tegeleda 159 korral perevägivallaga

18:30

Päevakaja (26.12.2025 18:00:00)

17:50

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

25.12

Tallinna Lennujaam soovib riigilt regionaalsete lennujaamade arengu visiooni

25.12

PPA Lõuna prefektuur käivitas Tartus abipolitseinike droonigrupi

25.12

Tartu Ülikooli teaduskool 60

25.12

Päevakaja (25.12.2025 18:00:00)

25.12

Ilm on muutlik ja tuuline

24.12

Päevakaja (24.12.2025 18:00:00)

24.12

Eesti perede jaoks on kuuse tuppa toomine oluline osa jõuludest

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo