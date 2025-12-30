X!

Hiina alustas Taiwani ümbruses suuri sõjalisi õppusi

Taiwanile lähedal asuvas Fujiani provintsis patrulliv Hiina sõjaväelaev
Taiwanile lähedal asuvas Fujiani provintsis patrulliv Hiina sõjaväelaev
USA kiitis hiljuti heaks suure relvamüügi Taiwanile ning Hiina alustas iseseisva saareriigi lähistel suuri sõjalisi õppusi.

Hiina alustas Taiwani ümbruses suuremahulisi õppusi ning hoiatas välisjõude Taipei toetamise eest. Õppused järgnevad Trumpi administratsiooni detsembrikuu teatele, milles lubati müüa Taiwanile ligi 11 miljardi dollari väärtuses relvastust. Hiina teatas veel, et kehtestas sanktsioonid mitme USA relvatootja vastu, vahendas The Wall Street Journal

Hiina armee teatas esmaspäeval, et mere- ja õhujõud lähenevad saare vahetusse lähedusse ning viivad läbi  "blokaadi ja kontrolli" manöövreid.  Teisipäeval tulistas Hiina armee välja rakette ning tõi hävitajate ja pommitajate juurde uusi dessantlaevu.

Hiina armee teatas veel, et õppused on mõeldud ka hoiatuseks Taiwani separatistlikele jõududele. Mandri-Hiinas asuv Hiina Rahvavabariik peab Taiwani enda mässuliseks provintsiks.

Taiwani armee teatas esmaspäeval, et käivitas kiirreageerimisõppused. Taiwani presidendikantselei süüdistas Pekingit Taiwani väina  julgeoleku ja stabiilsuse häirimises.

USA president Donald Trump teatas esmaspäeval, et ta ei ole mures Hiina sõjaväeõppuste pärast Taiwani lähistel. Trump on varem öelnud, et Hiina liider Xi Jinping on talle kinnitanud, et Hiina ei tungi tema ametisoleku ajal Taiwani. 

Samal ajal on pingestunud ka Hiina ja Jaapani vahelised suhted. Novembris ähvardas Jaapan sõjaliselt sekkuda, kui Hiina peaks Taiwani ründama. Jaapani valitsus kiitis möödunud reedel heaks 58 miljardi dollari suuruse kaitse-eelarve ning kavatseb osta juurde droone ja laevatõrjeraketisüsteeme.

Pärast Jaapani novembrikuist teadannet toimus Hiina ja Venemaa strateegiliste pommitajate ühislend Ida-Hiina merel ja Vaikse ookeani lääneosas. Sellele järgnes Washingtoni jõudemonstratsioon ning USA relvajõud saatsid oma strateegilised pommitajad Jaapani mere kohale koos Jaapani hävitajatega patrullima.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

