X!

Kaju: jõuline USA välispoliitika on ammu unustatud tava

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

USA ekspert Andreas Kaju meenutas "Aktuaalses kaameras", et USA kohati agressiivne välispoliitika on varasemalt olnud täiesti tavaline ning viimased 30 aastat on tegelikult olnud erandiks. Ühtlasi kinnitas Kaju, et Gröönimaal, mida president Donald Trump ihaldab USA osariigiks muuta, ei saaks säärasel viisil võimu üle võtta, kuna selleks puudub reaalne õiguslik alus.

Kas see, mida Donald Trump praegu teeb, on see, mida tema valija tahab?

Kahtlane, mida tema valija tahab. Tema valija tahtis kindlasti immigratsiooni peatamist. Kui me meenutame Joe Bideni ametiaega, siis Biden andis oma asepresident Kamala Harrisele ülesande minna Kesk-Ameerikasse ravima immigratsiooni juurpõhjuseid. Just Kesk-Ameerika kolmnurka ta pidigi minema, kus Venezuela asub, sest miljoneid inimesi on muuseas ka Venezuelast liikuma läinud chavismo ajal ehk Hugo Chavezi ja Nicolas Maduro valitsemisaegade ajal ning on mõjutanud poliitikat nii USA-s kui ka Lõuna-Ameerikas. Boliivias, Tšiilis ja Ecuadoris on tulnud parempoolsed riigivalitsejad võimule just suuresti tänu Venezuela immigrantide toele. Ma arvan, et jõulist tegutsemist Trumpi valija kindlasti ootab.

Trump on öelnud, et ta võtab nüüd võimu Venezuelas üle. Kuidas ta seda teeb? Me ei näe seal rahvamasse rõõmustamas tänavatel ja Maduro valitsus on seal ju endiselt võimul.

Ma arvan, et me oleme täna sellest veel päris kaugel. See eeldab mingeid asju, millest me ei ole teadlikud. Ei tea, kas võimuvahetus Venezuelas on toimunud Ameerika ja mingisuguste kohapealsete jõudude koostöös, sest praegu tõepoolset valitseb Venezuelat Maduro režiim. Lihtsalt ilma tema ja tema abikaasata.

Kas see toimunud rünnak näitab, et USA välispoliitika on muutumas veelgi agressiivsemaks?

See on ammu unustatud tava. Rahvusvaheline meedia on täna päris palju kirjutanud ajaloolistest paralleelidest ning oleme ka ise rääkinud varem, et Trumpi poliitika, monroe doktriin ja nii edasi on Ameerika julgeolekupoliitika suurem osa viimasest 250 aastast. Lihtsalt viimased 30 aastat oli meil natukene teistsugune periood, aga nüüd me naaseme 1970. ja 1980. aastatesse, kus USA ennastkehtestavalt käitus kogu aeg Ladina- ja Lõuna-Ameerikas. Panamas oli täpselt samamoodi. Kõigepealt USA-s anti sisse süüdistus Panama diktaatorist presidendi Manuel Noriega vastu ning peeti ka temaga läbirääkimisi, nagu Trump pidas läbirääkimisi Maduroga allaandmise ja amnestia osas. Noriega ei läinud liinile, nagu ka Maduro mitte. USA sõjavägi läks sisse, võeti Noriega kinni, viidi USA-sse ja pandi peale kohtut vangi. See kõik on olnud ja Ameerika on oma huve kaitsnud jõuliselt oma poolkeral alati.

Kuidas me suhtume sellesse, et ühel päeval võidakse võtta ära Gröönimaa, sest on vaja?

Ma ei tahaks siia panna võrdusmärki. Ma saan aru, miks kuulaja või vaataja võiks tahta võrdusmärke julgelt vedada praegu, aga päris nii see ei käi. Sellist moraalset ekvivalentsust seal ei ole. USA-s on siseriiklikult olemas korralik õiguslik kaasus Maduro vastu, kes juhtis koos Kolumbia vasakäärmuslike FARC-i rühmituse allesjäänud grupeeringutega narkokartelli viimased 20 aastat. Pesi raha Lõuna-Floridas, relvastas kartelli, pidas läbirääkimisi kartelli ninamehe ning Hondurase ja teiste riikidega. See kõik on dokumenteeritud ja faktid on teada. Lihtsalt see episood, kuidas mindi teise riigi territooriumile inimest kohtu alla tooma, on see, mis rahvusvahelise õiguse kriitikat ei kannata.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", intervjueeris Astrid Kannel

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

00:04

Hooaega ajalooliselt kehvalt alustanud Wolverhampton sai esimese võidu

03.01

Voll loodab koostöös EOK-ga lahendada Eesti üliõpilasspordi nukra seisu

03.01

Tšikini mälestusvõistlusel oli rekordarv osalejaid

03.01

Trump: Venezuela president Nicolas Maduro on kinni peetud Uuendatud

03.01

Ukrainas Harkivis jätkuvad Vene raketirünnaku rusudes päästetööd Uuendatud

03.01

Paides tähistati Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva

03.01

Aktuaalne kaamera kell 21:00

03.01

Morgenson käsipallielust Jaapanis: seal on asi palju professionaalsem

03.01

Kaju: jõuline USA välispoliitika on ammu unustatud tava

03.01

Saksamaa EM-tiitlini viinud Ibrahimagic kiitis Eesti korvpallitreenereid

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

03.01

Trump: Venezuela president Nicolas Maduro on kinni peetud Uuendatud

03.01

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

03.01

Mihkelson: USA samm murendas rahvusvahelist õigust

03.01

Endine välisluureametnik: sidekaablite rikkumine Läänemerel on juhuslik

02.01

Amet teisaldas Koidula piiripunktist kõik valesti pargitud masinad

02.01

Botn: mina leidsin Bakkeni surnuna

03.01

Ukrainas Harkivis jätkuvad Vene raketirünnaku rusudes päästetööd Uuendatud

03.01

Tsahkna: Maduro pärast me pisaraid ei vala

02.01

Google laseb Gmaili kasutajatel aadressi muuta

02.01

Luureekspert lõhutud kaablitest: hoiatasin enne pühi, et Venemaa võib nii teha

ilmateade

loe: sport

00:04

Hooaega ajalooliselt kehvalt alustanud Wolverhampton sai esimese võidu

03.01

Voll loodab koostöös EOK-ga lahendada Eesti üliõpilasspordi nukra seisu

03.01

Tšikini mälestusvõistlusel oli rekordarv osalejaid

03.01

Morgenson käsipallielust Jaapanis: seal on asi palju professionaalsem

loe: kultuur

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

03.01

Sinijärve raamatusoovitused: Mart Kivastiku "Kikiimurast" kumab läbi alateadlik Stephen King

03.01

Arvustus. J. G. Ballardi revolutsioon koos depressiooniga

03.01

Mattias Mälk: tehisaru suudab hetkel teha asju, mida ma ise teeksin kiiremini

loe: eeter

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

03.01

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud alpinist Alar Sikule

02.01

Koit Raudsepp: üks noores eas nähtud telesaade võib muuta su elu jäädavalt

02.01

Teleaasta algab uute sarjadega

Raadiouudised

03.01

Ida-Virumaal avati Alutaguse ja Kiviõli suusakeskused

03.01

Päevakaja (03.01.2026 18:00:00)

03.01

Kagu-Eestis plaanitakse ligi 40 kilomeetrit kruusateid tolmuvabaks muuta

03.01

Läinud aasta oli õhutemperatuuri poolest üks viimaste aastate kõrgemaid

02.01

Päevakaja (02.01.2026 18:00:00)

02.01

Narva võimuliidul ei jätkunud volikogus hääli linnavalitsuse kinnitamiseks

02.01

Raadiouudised (02.01.2026 15:00:00)

02.01

EL-i eesistujana alustanud Küprose peateemadeks saavad julgeolek ja ränne

02.01

Riigikohus jättis endiste politseijuhtide õigeksmõistmise jõusse

02.01

Laupäeval sajab mitmel pool lund ja lörtsi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo