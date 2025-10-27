Trump hoidus välistamast kolmanda ametiaja taotlemist

USA president Donald Trump välistas esmaspäeval kandideerimise asepresidendiks 2028. aasta presidendivalimistel, kuid keeldus selge sõnaga kinnitamast, et ta ei taotle kolmandat ametiaega, jättes sellega üles spekulatsioonid selle kohta, kas ja kuidas ta võiks oma võimuloleku aega pikendada.

Trump on korduvalt flirtinud ideega olla ametis kauem kui Ameerika Ühendriikide põhiseaduses sätestatud kaks ametiaega, naljatades selle üle kohtumistel avalikkusega ja hullutades oma toetajaid nokatsitega "Trump 2028", kirjutas uudisteagentuur Reuters. Mõned liitlased on neid signaale tõsiselt võtnud, vihjates, et nad uurivad selle teostamiseks õiguslikke või poliitilisi teid, ehkki enamik põhiseaduse eksperte on need välistanud, lisas väljaanne.

USA põhiseaduse 22. parandus keelab kellelgi kolmandat korda USA presidendiks kandideerida. Mõned toetajad on aga väitnud, et üks viis keelust mööda pääseda oleks see, kui Trump kandideeriks asepresidendiks, samal ajal kui teine ​​kandidaat kandideeriks presidendiks ja astuks pärast valimisvõitu tagasi, lastes Trumpil taas presidendiameti üle võtta. "Mul lubataks seda teha," ütles Trump esmaspäeval presidendilennuki pardal lennul Malaisiast Tokyosse ajakirjanikega vesteldes.

Kuid ta lisas: "Ma ei teeks seda. Ma arvan, et see on liiga armas. Jah, ma välistaksin selle, sest see on liiga armas. Ma arvan, et rahvale see ei meeldiks. See on liiga armas. See ei ole – see ei oleks õige."

Reutersi andmeil ütlevad põhiseaduse eksperdid, et Trumpil on keelatud asepresidendiks kandideerida, kuna ta ei oleks (oma kahe ametiaja tõttu – toim.) presidendiks kõlblik. USA põhiseaduse 12. muudatus ütleb: "Ükski isik, kes on põhiseaduslikult presidendi ametikohale kõlbmatu, ei ole kõlblik Ameerika Ühendriikide asepresidendiks."

Viidates kolmanda ametiaja võimalusele, ütles Trump: "Mulle see meeldiks. Mul on parimad numbrid läbi aegade."

Kui ajakirjanik küsis, kas ta ei välista kolmandat ametiaega, vastas ta: "Kas ma ei välista seda? Ma mõtlen, et teie peate seda mulle ütlema."

Küsimusele, kas ta oleks valmis kohtus uue ametiaja pärast võitlema, vastas Trump: "Ma pole sellele tegelikult mõelnud."

Praegu 79-aastane Trump oleks 2028. aastal 82-aastane, kui ta kandideeriks uueks ametiajaks, mis teeks temast ajaloo vanima USA presidendi. Vaatamata oma vanusele on ta avalikkuse ees väga tihedalt esinenud, suheldes sageli ajakirjanikega isegi pikkade välisreiside ajal, rõhutades sellega oma tugevust ja aktiivset osalemist igapäevastes presidendikohustustes.

Kogu 2024. aasta valimiskampaania vältel seadis Trump endise presidendi Joe Bideni kõrge ea oma kriitika keskpunkti, tuues sageli esile Bideni verbaalseid ja füüsilisi eksimusi tõendina, et tema demokraadist rivaal oli riigi tõhusaks juhtimiseks liiga vana.

Trump ütles esmaspäeval ka, et tema hinnangul oleks asepresident J. D. Vance ja riigisekretär Marco Rubio suurepärased kandidaadid 2028. aastal presidendivalimistel.

"Ma arvan, et kui nad kunagi moodustaksid grupi, oleks see peatamatu," ütles ta. "Ma tõesti usun. Ma usun seda."

Rubio, kes seisis lennukis Trumpi taga, muigas ja langetas häbelikult pead, kui Trump ennustas talle helget poliitilist tulevikku, ning noogutas, kui Trump Vance'i teema üles tõi, kirjeldas Reuters.

Trumpi avaldused kolmanda ametiaja kohta on USA Vabariikliku Partei tulevikunägemused segamini paisanud, kusjuures potentsiaalsete võimalike presidendikandidaatide vahel on juba käimas võistlus, isegi kui mõned Trumpi liitlased toetavad ideed tema ametisse jäämisest.

Eelmisel nädalal The Economistile antud intervjuus ütles Trumpi-meelne taskuhäälingusaatejuht Steve Bannon, kes oli Trumpi esimesel ametiajal lühikest aega tema Valge Maja peastrateeg, et on olemas plaan 22. põhiseadusparanduse eiramiseks ja vihjas, et ta oli selle väljatöötamises osalenud.

"Trumpist saab president aastal 2028 ja inimesed peaksid sellega lihtsalt leppima," ütles Bannon. "Sobival ajal avaldame, milline plaan see on. Aga plaan on olemas."

Ta lisas, et Trump on "jumaliku tahte instrument", kajastades keelt, mida Trump ise on aeg-ajalt kasutanud.