X!

Trump hoidus välistamast kolmanda ametiaja taotlemist

Välismaa
USA president Donald Trump ja pilt, millel on kujutatud Trumpi fännipoe kaupade hulgas ka nokats
USA president Donald Trump ja pilt, millel on kujutatud Trumpi fännipoe kaupade hulgas ka nokats "Trump 2028". Autor/allikas: SCANPIX / AFP / OLIVER CONTRERAS
Välismaa

USA president Donald Trump välistas esmaspäeval kandideerimise asepresidendiks 2028. aasta presidendivalimistel, kuid keeldus selge sõnaga kinnitamast, et ta ei taotle kolmandat ametiaega, jättes sellega üles spekulatsioonid selle kohta, kas ja kuidas ta võiks oma võimuloleku aega pikendada.

Trump on korduvalt flirtinud ideega olla ametis kauem kui Ameerika Ühendriikide põhiseaduses sätestatud kaks ametiaega, naljatades selle üle kohtumistel avalikkusega ja hullutades oma toetajaid nokatsitega "Trump 2028", kirjutas uudisteagentuur Reuters. Mõned liitlased on neid signaale tõsiselt võtnud, vihjates, et nad uurivad selle teostamiseks õiguslikke või poliitilisi teid, ehkki enamik põhiseaduse eksperte on need välistanud, lisas väljaanne.

USA põhiseaduse 22. parandus keelab kellelgi kolmandat korda USA presidendiks kandideerida. Mõned toetajad on aga väitnud, et üks viis keelust mööda pääseda oleks see, kui Trump kandideeriks asepresidendiks, samal ajal kui teine ​​kandidaat kandideeriks presidendiks ja astuks pärast valimisvõitu tagasi, lastes Trumpil taas presidendiameti üle võtta. "Mul lubataks seda teha," ütles Trump esmaspäeval presidendilennuki pardal lennul Malaisiast Tokyosse ajakirjanikega vesteldes.

Kuid ta lisas: "Ma ei teeks seda. Ma arvan, et see on liiga armas. Jah, ma välistaksin selle, sest see on liiga armas. Ma arvan, et rahvale see ei meeldiks. See on liiga armas. See ei ole – see ei oleks õige."

Reutersi andmeil ütlevad põhiseaduse eksperdid, et Trumpil on keelatud asepresidendiks kandideerida, kuna ta ei oleks (oma kahe ametiaja tõttu – toim.) presidendiks kõlblik. USA põhiseaduse 12. muudatus ütleb: "Ükski isik, kes on põhiseaduslikult presidendi ametikohale kõlbmatu, ei ole kõlblik Ameerika Ühendriikide asepresidendiks."

Viidates kolmanda ametiaja võimalusele, ütles Trump: "Mulle see meeldiks. Mul on parimad numbrid läbi aegade."

Kui ajakirjanik küsis, kas ta ei välista kolmandat ametiaega, vastas ta: "Kas ma ei välista seda? Ma mõtlen, et teie peate seda mulle ütlema."

Küsimusele, kas ta oleks valmis kohtus uue ametiaja pärast võitlema, vastas Trump: "Ma pole sellele tegelikult mõelnud."

Praegu 79-aastane Trump oleks 2028. aastal 82-aastane, kui ta kandideeriks uueks ametiajaks, mis teeks temast ajaloo vanima USA presidendi. Vaatamata oma vanusele on ta avalikkuse ees väga tihedalt esinenud, suheldes sageli ajakirjanikega isegi pikkade välisreiside ajal, rõhutades sellega oma tugevust ja aktiivset osalemist igapäevastes presidendikohustustes.

Kogu 2024. aasta valimiskampaania vältel seadis Trump endise presidendi Joe Bideni kõrge ea oma kriitika keskpunkti, tuues sageli esile Bideni verbaalseid ja füüsilisi eksimusi tõendina, et tema demokraadist rivaal oli riigi tõhusaks juhtimiseks liiga vana.

Trump ütles esmaspäeval ka, et tema hinnangul oleks asepresident J. D. Vance ja riigisekretär Marco Rubio suurepärased kandidaadid 2028. aastal presidendivalimistel.

"Ma arvan, et kui nad kunagi moodustaksid grupi, oleks see peatamatu," ütles ta. "Ma tõesti usun. Ma usun seda."

Rubio, kes seisis lennukis Trumpi taga, muigas ja langetas häbelikult pead, kui Trump ennustas talle helget poliitilist tulevikku, ning noogutas, kui Trump Vance'i teema üles tõi, kirjeldas Reuters.

Trumpi avaldused kolmanda ametiaja kohta on USA Vabariikliku Partei tulevikunägemused segamini paisanud, kusjuures potentsiaalsete võimalike presidendikandidaatide vahel on juba käimas võistlus, isegi kui mõned Trumpi liitlased toetavad ideed tema ametisse jäämisest.

Eelmisel nädalal The Economistile antud intervjuus ütles Trumpi-meelne taskuhäälingusaatejuht Steve Bannon, kes oli Trumpi esimesel ametiajal lühikest aega tema Valge Maja peastrateeg, et on olemas plaan 22. põhiseadusparanduse eiramiseks ja vihjas, et ta oli selle väljatöötamises osalenud.

"Trumpist saab president aastal 2028 ja inimesed peaksid sellega lihtsalt leppima," ütles Bannon. "Sobival ajal avaldame, milline plaan see on. Aga plaan on olemas."

Ta lisas, et Trump on "jumaliku tahte instrument", kajastades keelt, mida Trump ise on aeg-ajalt kasutanud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:04

Reinsalu: Tallinnas käivad läbirääkimised kõigi osapooltega Uuendatud

21:03

Eesti orienteerujad teenisid juunioride Balti meistrivõistlustelt kaks kuld

21:02

Isamaa ja Reformierakond jätkasid Tartus võimukõnelusi Uuendatud

20:58

Trump hoidus välistamast kolmanda ametiaja taotlemist

20:42

FOTOD: Paides sündis uus võimuliit

20:34

Riigikohus: e-hääletamise lähtekood tuleb avaldada enne proovihääletust

20:29

Tammearu ja Tammemaa avasid hooaja Jaapanis võiduga

19:50

Sõudeliit kinnitas Tõnu Endreksoni koondise peatreeneriks

19:37

Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

19:34

Rahvusvaheline kergejõustikuliit korraldab jooksulindi MM-i

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:37

Moskva piirkonda tabas droonirünnak Uuendatud

06:43

Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

08:24

Koolid ei saa enam alaealist õpilast gümnaasiumist välja visata

14:26

Ossinovski Reinsalule: kui sul on reiting 30 protsenti, siis pane labidas käest

10:23

Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

26.10

Ühtegi: kogu rinne Ukrainas on õhuke, sest seda ei suudeta vägedega katta

14:51

Leedu hakkab Valgevenest saabuvaid õhupalle alla tulistama

26.10

Prantsuse politsei tabas Louvre'i juveelivarguses kahtlustatavad

07:54

USA rahandusminister nimetas Putini saadikut propagandistiks

09:44

Tallinna nelikliidu kohtumine jääb ära

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

21:03

Eesti orienteerujad teenisid juunioride Balti meistrivõistlustelt kaks kuld

20:29

Tammearu ja Tammemaa avasid hooaja Jaapanis võiduga

19:50

Sõudeliit kinnitas Tõnu Endreksoni koondise peatreeneriks

19:34

Rahvusvaheline kergejõustikuliit korraldab jooksulindi MM-i

loe: kultuur

19:04

Üllar Saaremäe toob Nuutrumi lavale "Härra Ibrahimi"

18:56

Tristan Priimägi: "Unistused" on hygge-arthouse film

18:51

Saaremaa vald tähistas sünnipäeva valla kunstikogu näitusega

16:13

Nädalavahetuse vaadatuim film Eesti kinodes oli Rain Rannu "Uus raha"

loe: eeter

15:39

Ott Raidmets: olen viimase poole aasta jooksul enda kohta väga palju teada saanud

15:09

Hans Christian Aavik: mida suurem on saal, seda väiksem on närv

13:09

"Teise mätta otsast": Eesti kool peab õpetama inimesi ise mõtlema

09:07

"Klassikatähtede" kuulsate lavapartnerite vooru võitis sopran Annabel Soode

Raadiouudised

19:05

Päevakaja (27.10.2025 18:00:00)

19:05

Tallinnas pole koalitsiooniläbirääkimised veel alanud

19:05

Arhitektuurimuuseumis avati näitus "Joonistatud Paralleelilmad"

19:05

Narva poliitikud kahtlustavad ebaausaid valimisi

18:31

Kohtla-Järve gümnaasiumi juhiks saab uuest aastast Aet Kruusimägi Uuendatud

17:55

Riigikohus arutas täna avalikul istungil pesitsusrahu kaitset

15:25

Raadiouudised (27.10.2025 15:00:00)

14:25

Donald Trump on sel nädalal Aasia visiidil

14:25

Miinuskraade lähipäevil veel oodata ei ole

12:25

Raadiouudised (27.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo