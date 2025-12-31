Sõja 1407. päev: Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu kolmapäeva Venemaa naftataristut ning droonid tabasid Krasnodari krais asuvat Tuapse naftatöötlemistehast, süüdates seal suure tulekahju.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 31. detsembril kell 17.11:

- Ukraina korraldas droonirünnaku Rõbinski naftahoidlale;

- Zelenski: sel aastal panustati programmi PURL 4,3 miljardit dollarit;

- Vene armee ründas Zaporižžjas tööstusrajatist;

- Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais;

- Meedia: Moskva oblastis jäi teisipäeva õhtul mitu piirkonda ilma elektrita;

- Venemaa rünnakutes Odessale sai viga vähemalt neli inimest.

Ukraina korraldas droonirünnaku Rõbinski naftahoidlale

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) erioperatsioonide keskus korraldas kolmapäeva hommikul droonirünnaku Venemaal Jaroslavli oblastis Rõbinskis asuvale naftahoidlale, teatas Ukraina eriteenistuse allikas.

Allika sõnul on see naftahoidla osa Venemaa reservide süsteemist ja mõeldud suurte kütusemahtude ladustamiseks.

"Rõbinski linn on oluline transiidi- ja logistikakeskus ning Tempi naftahoidla ise on oluline lüli naftatoodete ladustamisel ja levitamisel Venemaa Föderatsiooni kirdeosas," märkis SBU allikas, lisades, et videol on näha ulatuslik tulekahju, mis puhkes rajatises pärast droonirünnakuid.

"SBU jätkab Venemaa naftatoodete tarneahelate kirurgilist katkestamist nii välismaal kui ka Ukrainat ründavate vägede jaoks. See süstemaatiline töö jätkub ka 2026. aastal," lisas allikas.

Zelenski: sel aastal panustati programmi PURL 4,3 miljardit dollarit

Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirja programmi PURL panustati sel aastal 4,3 miljardit dollarit, sellest ligi 1,5 miljardit detsembris, ütles kolmapäeval president Volodõmõr Zelenski.

"Toetuste kogusumma ulatus 4,3 miljardi dollarini, sealhulgas ainuüksi detsembris 1,5 miljardit," ütles Zelenski. "Tänu sellele on juba moodustatud kaheksa abipaketti ja veel kaks on praegu valmimisel."

"Tänan kõiki, kes toetasid Ukrainat sel aastal ja jätkavad toetamist 2026. aastal. Me toome rahu ja tagatud julgeoleku Ukrainale ja kogu Euroopale lähemale," kirjutas ta Telegramis.

Zelenski tänas Rumeeniat ja Horvaatiat programmiga liitumise ja esimestest PURL-i panustest teatamise eest.

Programmiga on ühinenud 24 riiki: Holland, Taani, Norra, Rootsi, Saksamaa, Kanada, Eesti, Läti, Leedu, Island, Soome, Belgia, Hispaania, Luksemburg, Portugal, Sloveenia, Poola, Austraalia, Kreeka, Uus-Meremaa, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Rumeenia ja Horvaatia.

Vene armee ründas Zaporižžjas tööstusrajatist

Venemaa ründas Zaporižžja oblastis tööstusrajatist. Rünnakust teatas oblasti sõjaväevalitsuse juht Ivan Fedorov Telegramis.

"Zaporižžjas kuuldud plahvatus oli Venemaa rünnaku tagajärg tööstustaristu rajatisele," kirjutas ta.

Fedorovi sõnul ei ole teateid kannatanutest.

Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina relvajõud ründasid ööl vastu kolmapäeva Venemaa naftataristut ning droonid tabasid Krasnodari krais asuvat Tuapse naftatöötlemistehast, süüdates seal suure tulekahju.

Russian oil refinery in Tuapse is currently under drone attack. pic.twitter.com/ZMl79Ro4xB — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) December 30, 2025

Telegrami kanalid teatasid veel, et Ukraina ründas Venemaa poolt okupeeritud Luhanski oblastis asuvat naftataristut. Väljaanne The Kyiv Independent ei suutnud neid väiteid ei kinnitada ega ka ümber lükata. Ukraina armee pole väidetavat rünnakut veel kommenteerinud.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid veel, et Ukraina ründas Rõbinskis asuvat suurt Vene naftahoidlat. Volga jõe ääres asuv linn paikneb rindejoonest umbes 700 kilomeetri kaugusel.

Major Russian oil depot was targeted in Rybinsk tonight. 700km from the frontline. (58.0230839, 38.9552705) pic.twitter.com/Gw36eMFMSE — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) December 31, 2025

Venemaa rünnakutes Odessale sai viga vähemalt neli inimest

Venemaa rünnakutes Ukraina sadamalinnale Odessale sai haavata neli inimest, sealhulgas kolm last, teatas kolmapäeval linna sõjaline administratsioon.

"Droonid ründasid meie piirkonna elamu-, logistika- ja energiataristut," kirjutas sõjalise administratsiooni juht Serhi Lõssak Telegramis.

Rünnakus said haavata kaheksa- ja 14-aastane laps ning seitsmekuine imik, märkis Lõssak eraldi Telegrami postituses. Samuti sai haavata 42-aastane mees, kes on raskes seisundis.

Rünnakud toimusid pärast seda, kui Ukraina eitas droonirünnaku korraldamist ühele Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini residentsidest ning süüdistas Moskvat valede levitamises, et manipuleerida sõja lõpetamise kõnelustega.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes on nimetanud Venemaa väidet täielikuks väljamõeldiseks, ütles, et kohtub 6. jaanuaril Prantsusmaal liitlaste juhtidega, et uuendada rahupüüdlusi.

Kreml seletas teisipäeval, et peab väidetavat droonirünnakut Putini eraldatud residentsile Novgorodi oblastis "terroriaktiks" ja "isiklikuks rünnakuks Putini vastu".

Samas kuulutati, et väitele ei saa esitada tõendeid, kuna droonid olevat "tulistatud kõik alla".

Meedia: Moskva oblastis jäi teisipäeva õhtul mitu piirkonda ilma elektrita

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Moskva oblastis jäi teisipäeva õhtul võimaliku Ukraina droonirünnaku tõttu mitu piirkonda ilma elektrita.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1000 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 207 910 (võrdlus eelmise päevaga +1000);

- tankid 11 481 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 23 845 (+4);

- suurtükisüsteemid 35 642 (+33);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1586 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1266 (+0);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 97 684 (+552);

- tiibraketid 4136 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 72 247 (+127);

- eritehnika 4035 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.