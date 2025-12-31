X!

Naftahinnad tammuvad paigal

Välismaa
USA naftakeskus Fort Worth
USA naftakeskus Fort Worth Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Walter G. Arce Sr.
Välismaa

Kuigi Lähis-Idas kasvavad Jeemeni olukorra tõttu geopoliitilised pinged, ei ole naftahinnad viimasel ajal kerkinud ning püsivad umbes 61 dollari juures.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli kolmapäeva varahommikul 61,44 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 58 dollarit barreli kohta.

Samal ajal on Saudi Araabia alustanud Jeemenis õhurünnakuid ning Kreml süüdistab Ukrainat Putini häärberi ründamises. Seetõttu kahtlevad investorid Ukraina ja Venemaa vahelise rahuleppe võimalikkuses, vahendas CNBC

"Ma arvan, et turg on nüüd oma ootusi taas kohandanud ega oota lühiajalist läbimurret Ukraina ja Venemaa vahelise rahulepingu sõlmimises," ütles finantsfirma UBS analüütik Giovanni Staunovo. 

Hiljuti teatas ka USA president Donald Trump, et Ühendriigid võivad toetada veel üht rünnakut Iraani vastu, kui Teheran jätkab ballistiliste rakettide või tuumarelvaprogrammi taastamist. USA jätkab ka Venezuela naftatarnete blokeerimist.

Kuigi mure tarnehäirete pärast kasvab, muretsevad investorid endiselt ülepakkumise pärast. Investorid eeldavad jätkuvalt, et pakkumine ei pruugi tuleval aastal naftaturul nõudlusega sammu pidada. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CNBC

Samal teemal

AASTAVAHETUS TELES

TELE-ESILINASTUSED

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:38

Headreadi raamatuaasta blogi: Martin Reesi "Vaid kuus arvu"

08:36

Eesti 200 teeb viimase panuse väärtuskonfliktidele ja kaalub nimevahetust Uuendatud

08:12

USA poolt jälitatav naftatanker võis abi saamiseks pöörduda Kremli poole

07:32

Kohv: Venemaa hübriidrünnakud muutuvad ohtlikumaks

07:20

Colombia: USA rünnaku sihtmärk Venezuelas oli oletatav kokaiinivabrik

06:52

Naftahinnad tammuvad paigal

05:48

Ukraina ründas naftatöötlemistehast Krasnodari krais

04:44

Töötute arv kahanes, kuid töötute noorte ja naiste osakaal kasvas

04:43

Millest on kõnelenud presidendid varem vana-aasta õhtul

30.12

Žalgiris teenis Euroliigas väärt võidu

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

30.12

Uuel aastal kerkivad avaliku sektori palgad rohkem kui erasektoris Uuendatud

30.12

Sõja 1406. päev: Sõrskõi: Vene väe kontrolli all on umbes pool Pokrovskist Uuendatud

30.12

Fotod: Tallinna-Narva maanteel sõitis liinibuss teelt välja

30.12

Zelenski: liitlased saavad kinnitada, et rünnak Putini residentsile lavastati Uuendatud

30.12

Tallinnasse Reidi tee äärde kerkib uus linnak

30.12

MTÜ Slava Ukraini esitab siiski Lehtme vastu tsiviilhagi

30.12

Iraani kaupmehed hakkasid protestima

29.12

Sõja 1405. päev: Meedia: Venemaal Maikopi linna sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused

30.12

Riiklik lepitaja teeb 6. jaanuariks ettepaneku alampalga kohta

30.12

ERJK: Eesti 200 tellis Viimsi raha eest promosaate Uuendatud

ilmateade

loe: sport

30.12

Žalgiris teenis Euroliigas väärt võidu

30.12

Vehklemise EM Tallinnas jääb ilmselt ära

30.12

Perli: kergejõustikujuhtumis ei ole treener siiamaani aru saanud, mis ta on valesti teinud

30.12

Aigro unistab suurelt: tahan saada mõlema võistluse auhinnad koju riiulisse

loe: kultuur

08:38

Headreadi raamatuaasta blogi: Martin Reesi "Vaid kuus arvu"

30.12

Paliale: "Pikad paberid" ja "Fränk" näitasid, et noorte perspektiivi tahetakse kuulda

30.12

Kultuuriportaal soovitab: kodumaine "Tume paradiis" Jupiteris

30.12

Klassikaraadio vaatab aastalõpu "Helikajas" tagasi lõppevale muusika-aastale

loe: eeter

30.12

Paliale: "Pikad paberid" ja "Fränk" näitasid, et noorte perspektiivi tahetakse kuulda

30.12

Ülevaade: mida vaadati Jupiteris 2025. aastal?

30.12

Vaata: "Õnne 13" tegijad on valmis saanud aastavahetuse laulu

30.12

Hannes Hanso: ekstreemsete katsumuste läbimine avab uusi uksi

Raadiouudised

30.12

Päevakaja (30.12.2025 18:00:00)

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 15:00:00)

30.12

Bulgaaria võtab uuest aastast kasutusele euro

30.12

Küsitlusest selguvad Ida-Virumaa elanike hinnangud viimaste aastate muutustele

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 12:00:00)

30.12

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab

30.12

Ministeerium: uuel aastal kasvavad avalikus sektoris palgad rohkem kui erasektoris

30.12

Zelenski: Venemaa levitab valet diplomaatiliste jõupingutuste õõnestamiseks

30.12

Ajuti sajab lund ja tuiskab

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo