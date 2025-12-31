Naftahinnad tammuvad paigal

Kuigi Lähis-Idas kasvavad Jeemeni olukorra tõttu geopoliitilised pinged, ei ole naftahinnad viimasel ajal kerkinud ning püsivad umbes 61 dollari juures.

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind oli kolmapäeva varahommikul 61,44 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 58 dollarit barreli kohta.

Samal ajal on Saudi Araabia alustanud Jeemenis õhurünnakuid ning Kreml süüdistab Ukrainat Putini häärberi ründamises. Seetõttu kahtlevad investorid Ukraina ja Venemaa vahelise rahuleppe võimalikkuses, vahendas CNBC.

"Ma arvan, et turg on nüüd oma ootusi taas kohandanud ega oota lühiajalist läbimurret Ukraina ja Venemaa vahelise rahulepingu sõlmimises," ütles finantsfirma UBS analüütik Giovanni Staunovo.

Hiljuti teatas ka USA president Donald Trump, et Ühendriigid võivad toetada veel üht rünnakut Iraani vastu, kui Teheran jätkab ballistiliste rakettide või tuumarelvaprogrammi taastamist. USA jätkab ka Venezuela naftatarnete blokeerimist.

Kuigi mure tarnehäirete pärast kasvab, muretsevad investorid endiselt ülepakkumise pärast. Investorid eeldavad jätkuvalt, et pakkumine ei pruugi tuleval aastal naftaturul nõudlusega sammu pidada.