Ka Iraani tudengid hakkasid protestima

Iraani kaupmehed protestivad elukalliduse tõusu vastu ning teisipäeval liitusid meeleavaldajatega ka tudengid.

Uudisteagentuur Fars teatas, et sajad tudengid avaldasid teisipäeval meelt neljas ülikoolis, mis asuvad Teheranis.

Allikate teatel puhkesid sarnased protestid ka teistes suuremates Iraani linnades. Isegi riiklik uudisteagentuur IRNA teatas, et protestid puhkesid ka Esfahani kesklinnas asuvas tehnikaülikoolis.

Iraanis vallandus juba varem kaupmeeste protestide laine, kuna riaali kurss langes USA dollari suhtes viimaste aastate madalaimale tasemele. Meeleavaldajad nõuavad valitsuse viivitamatut sekkumist, et ohjeldada vahetuskursi kõikumisi. Iraani president Masoud Pezeshkian kutsus valitsust üles kuulama protestijate nõudmisi.

Riigis kiireneb inflatsioon, mis süvendab inimeste rahulolematust veelgi. Inflatsioon kiirenes detsembris 42,5 protsendile, sanktsioonide tõttu on aga Iraani naftatulud kokku kuivanud.