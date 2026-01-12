X!

Trump arutab samme Iraani opositsiooni toetamiseks teisipäeval

Välismaa
USA lennukikandja USS Gerald R. Ford järsku pööret sooritamas. Väidetavalt pole USA-l Iraani lähistel praegu piisavalt lennukiandjaid, et Teherani režiimile õhulööke anda.
USA lennukikandja USS Gerald R. Ford järsku pööret sooritamas. Väidetavalt pole USA-l Iraani lähistel praegu piisavalt lennukiandjaid, et Teherani režiimile õhulööke anda. Autor/allikas: SCANPIX / ABACA
Välismaa

USA president Donald Trump peab teisipäeval nõupidamise, kus talle tutvustatakse võimalusi Iraani režiimi vastaste protestide toetamiseks, mis näitab, et president kaalub tõsiselt Iraani võimude karistamist meeleavaldajate mahasurumise eest, millega ta on korduvalt ähvardanud.

Presidendi kavandatud kohtumisel administratsiooni kõrgete ametnikega arutatakse samme, mis võivad hõlmata valitsusvastaste infoallikate tugevdamist veebis, salajaste küberrelvade kasutamist Iraani sõjaväe- ja tsiviilobjektide vastu, režiimi suhtes senisest tugevamate sanktsioonide kehtestamist ja sõjalisi lööke, vahendas väljaanne The Wall Street Journal (WSJ) anonüümsete ametnike öeldut.

Ametnike sõnul peaksid teisipäevasel kohtumisel osalema välisminister Marco Rubio, kaitseminister Pete Hegseth ja USA kõrgeim sõjaväelane, staabiülemate ühendkomitee juht kindral Dan Caine.

Pühapäeval presidendilennuki pardal reporteritega rääkides ütles Trump, et ta on kaalunud sõjalisi võimalusi Iraani ründamiseks pärast seda, kui režiim on otsustanud hakata kasutama protestijate mahasurumiseks surmavat jõudu.

"Me kaalume mõningaid väga tugevaid võimalusi," ütles Trump. Kui aga Iraan vastab rünnakule, võttes sihikule piirkonnas asuvad USA väed, rünnatakse neid sellise jõuga, mida nad pole kunagi varem kogenud, lisas president.

Pühapäeval ähvardas Iraani parlamendi spiiker rünnata Ameerika sõjaväebaase Lähis-Idas, kui USA astub esimese sammu.

Trumpilt ei oodata teisipäevasel kohtumisel lõplikku otsust, kuna arutelud on alles algusjärgus.

Mõned ametnikud ütlesid, et eelmisel nädalal toimunud kõrgemate administratsiooni töötajate esialgsete arutelude käigus väljendasid abilised muret, et kui USA või Iisrael sekkuvad protestijate toetuseks, võib see anda tuge režiimi propagandale, mille kohaselt üleriigilise ülestõusu taga on vaenulikud välisjõud.

WSJ märkis, et Pentagon ei ole potentsiaalsete sõjaliste rünnakute ettevalmistamiseks seni vägesid liigutanud. USA peaks paigutama ressursse mitte ainult rünnakute alustamiseks, vaid ka Ameerika vägede kaitsmiseks piirkonnas. USA viis hiljuti lennukikandja USS Gerald R. Fordi ja selle löögigrupi Vahemerelt Ladina-Ameerikasse, mistõttu Lähis-Itta ega Euroopasse pole jäänud ühtegi lennukikandjat.

Arutelud toimuvad ajal, mil regioonis on juba niigi pinged, eriti Süüria pärast. USA korraldas laupäeval ulatusliku rünnaku Islamiriigi sihtmärkide vastu Süürias vastuseks kahe Ameerika sõduri ja tsiviiltõlgi tapmisele detsembris.

Mõnede ametnike sõnul saadetakse enne Trumpi kohtumist valitsusasutustele memod, milles küsitakse nende konkreetset panust Iraani ründamisel, sealhulgas võimalike sõjaliste sihtmärkide ja majanduslike valikute osas.

Ametnike sõnul on üks arutlusel olev variant võimalus, et USA saadab Trumpi administratsiooni ajal esimest korda Iraani miljardär Elon Muskile kuuluva satelliidipõhise internetiteenuse Starlink terminalid, mis aitaks protestijatel toime tulla sellega, et võimud katkestasid riigis tavapärase internetiühenduse.

Trump ütles, et räägib Muskiga Starlinki satelliitinterneti terminalide saatmisest Iraani.

USA välisminister Rubio ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu pidasid laupäeval vestluse, milles ametnike sõnul arutati Iraani protestide teemat ning Süüriat ja Gaza olukorda puudutavaid küsimusi.

Mõned administratsiooni ametnikud on mures, et igasugune USA sekkumine võib piirkonnas pingeid süvendada ning provotseerida otsese vastasseisu USA, Iraani ja võimalik, et ka Iisraeli vahel. Administratsioon on teadlik ka sellest, et sümboolsemal viisil tegutsemine, mis kahjustab, kuid ei alanda režiimi, võib demoraliseerida protestijaid, kes usuvad, et Washington neid toetab, märkis WSJ.

USA asepresident J. D. Vance ütles eelmisel nädalal, et Iraanilt oodatakse endiselt valmisolekut pidada USA-ga läbirääkimisi oma tuumaprogrammi üle, mis on potentsiaalne märk sellest, et Washington on avatud diplomaatilisele, mitte sõjalisele lahendusele praeguses kriisis. "Kõige targem asi, mida nad oleksid võinud teha, oli see, et nad oleksid pidanud Ameerika Ühendriikidega tegelikult läbirääkimisi selle üle, mida me näeme nende tuumaprogrammi osas," ütles ta ajakirjanikele Valge Maja briifingul.

USA ametnike sõnul pole Teheran viimastel kuudel tõsiseid ettepanekuid kõnelusteks esitanud.

Teheran ei näita praegu mingeid märke, et kardaks USA aktsioone. Lisaks ähvardusele rünnata regioonis paiknevaid Ameerika baase on Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei ja tema abilised andnud käsu meeleavalduste jõulisemaks mahasurumiseks. Iraani peaprokurör Mohammad Movahedi Azad ütles laupäeval, et protestides osalevad inimesed on Jumala vaenlased – süüdistus, mis toob kaasa surmanuhtluse.

Riigi armee teatas laupäeval, et nad kaitsevad kindlalt riiklikke huve, strateegilist infrastruktuuri ja avalikku vara, süüdistades rahutustes Iisraeli ja nn terroristlikke rühmitusi ning lubades "vaenlase plaanid nurjata".

Protestid algasid kaks nädalat tagasi kaupmeeste protestidega majandusliku olukorra vastu ning kasvasid 8. jaanuaril üleriigiliseks mässuks režiimi vastu. Iraani inimõiguste aktivistide pühapäeval avaldatud andmete kohaselt on rahutustes hukkunud üle 500 inimese, sealhulgas julgeolekuteenistuste liikmed.

USA uus õhurünnak Iraanile oleks teine ​​kord, kui Trump annab loa rünnakuks selle riigi vastu. Mullu juunis ründasid Ühendriikide õhujõud kolme Iraani tuumaobjekti, takistades režiimi tuumaprogrammi elluviimist.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: WSJ

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

VÕISTLUS ALGAB

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:00

Trump arutab samme Iraani opositsiooni toetamiseks teisipäeval

06:32

Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab riigieelarve raha kasutamata jätmist

05:56

Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota kaugmaa ballistilisi rakette

05:04

Lasketiire on vähe, kuid juurde neid ei rajata

11.01

ETV spordisaade, 11. jaanuar

11.01

Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

11.01

Sõja 1418. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

11.01

Kolm on kohtuseadus: Poola sai lõpuks United Cupi võidu kätte

11.01

Aktuaalne kaamera. Nädal

11.01

ERR Kupjanskis: Ukraina sõdurid ei usu, et sõda peatselt lõpeb

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11.01

Sõja 1418. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

11.01

NATO võib Trumpi julgeolekumurede leevendamiseks väed Gröönimaale saata

11.01

Meedia: Valges Majas kaalutakse võimalusi Iraani ründamiseks

10.01

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu autosõidust loobuda

11.01

Raik: löögi all on mitu Venemaa liitlast ja Kreml ei suuda neid toetada

11.01

Ossinovski: Keskerakonnast on saanud sisuliselt Isamaa Tallinna piirkond

11.01

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

11.01

Trump: Kuubale ei lähe enam naftat ega raha

11.01

Iraan ähvardab rünnata Iisraeli ja USA sõjaväebaase

11.01

Esmaspäeval kerkib elektri hind viimase paari nädala kõrgeimale tasemele

ilmateade

loe: sport

11.01

ETV spordisaade, 11. jaanuar

11.01

Markvardt: esimesed päevad olid meie jaoks väga pingelised

11.01

Kolm on kohtuseadus: Poola sai lõpuks United Cupi võidu kätte

11.01

Audentes sai Balti liigas tabelirivaali üle raske võidu

loe: kultuur

11.01

Kunstnik Arne Maasik: kõige olulisem on äratundmise hetk

11.01

Kultuuriportaal soovitab: auhinnatud "Biwa järve 8 nägu" Jupiteris

11.01

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

11.01

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

loe: eeter

11.01

Video: saates "Hommik Anuga" kõlas filmimuusika klassika "Põgene, vaba laps"

11.01

Jakob Rosin: puue on Eestis hirmutav teema, millest ei julgeta rääkida

11.01

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

11.01

Oopus: meie missioon on elektrooniline pärimusmuusika klubidesse viia

Raadiouudised

11.01

Päevakaja (11.01.2026 18:00:00)

10.01

Kaitseinvesteeringute keskus otsib ehitajat kaitseväe Narva linnaku rajamiseks

10.01

Politoloogide sõnul peaks riik väljendama Euroopa Liitu kuulumist selgemalt

10.01

Virumaal peeti täna kaks eriilmelist rahvamatka

10.01

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

09.01

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

09.01

Vanemuise otsus end rahvusteatriks kutsuda nimetust ei monopoliseeri

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo