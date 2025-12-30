Iraani kaupmehed hakkasid protestima

Iraani riaali kurss langes USA dollari suhtes viimaste aastate madalaimale tasemele, mis vallandas islamiriigis kaupmeeste protestide laine. Pealinnas Teheranis toimusid kokkupõrked politsei ja meeleavaldajate vahel.

Iraani riaal läks suurde langusesse ja keskpanga juht Mohammad Reza Farzin astus esmaspäeval tagasi, samal ajal puhkesid Teherani kesklinnas kaupmeeste meeleavaldused. Allikate teatel puhkesid sarnased protestid ka teistes suuremates Iraani linnades.

Sotsiaalmeedias jagatakse videolõike, mis näitavad, kuidas politsei kasutas protestijate vastu pisargaasi. Üks videolõik näitas kapuutsiga protestijat, kes istus teel ja seisis silmitsi mootorratastel liikuvate politseinikega. Lühikese sõnasõja järel sai mees peksa.

Viimased protestid olid suurimad alates 2022. aastast, mil 22-aastase Mahsa Amini tapmine vallandas üleriigilised meeleavaldused. Islamiriigi president Masoud Pezeshkian süüdistas seekordses kriisis eelmist valitsust, riigimeedia kinnitas protestide toimumist.

Iraani naftatulud on järsult kukkunud ja islamiriigi eelarve seisab järjest suuremate väljakutsete ees. Suvel toimus Iisraeli ja Iraani vaheline 12-päevane sõda, mille järel on Teherani režiim seisnud silmitsi veepuuduse ja elektrikriisiga. Riigis kiireneb inflatsioon, mis süvendab inimeste rahulolematust veelgi.

Sõja käigus likvideeris Iisrael mitu Iraani kõrget sõjaväelast ning lisaks armee ulatuslikele õhurünnakutele korraldas luureagentuur Mossad mitu varjatud sabotaažioperatsiooni.

Mossad kutsus nüüd rahvast Iraani võimude vastu meelt avaldama. "Minge koos tänavatele. Aeg on käes. Oleme teiega," teatas Mossad.