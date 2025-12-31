Allikad: Warner lükkab taas Paramounti ülevõtmispakkumise tagasi

Warner lükkas juba detsembri keskel tagasi Paramounti 108 miljardi dollari suuruse ülevõtmispakkumise. Seejärel selgus, et Paramounti juhi David Ellison isa Larry Ellison asus oma varadega pakkumist toetama. Viimane on maailma üks rikkamaid inimesi ja tehnoloogiafirma Oracle kaasasutaja.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Warneri juhatus leiab endiselt, et Netflixiga ühinemise tingimused on paremad, vahendas Financial Times.

Paramounti pakkumine hõlmab kõiki Warneri varasid, samas kui Netflixi pakkumine piirdub Warneri filmi- ja telestuudiote, HBO ja HBO Max voogedastusteenusega. Kui aga Paramountil õnnestub Warner üle võtta, läheks ka telekanal CNN Ellisonide kontrolli alla.

Paramounti ja Netflixi rivaalitsemine on nüüd seadnud kahtluse alla Warneri tuleviku ning asjasse on segatud ka president Donald Trump. Viimane on juba öelnud, et CNN-ile tuleks leida uus omanik.

Paramount on teatanud, et nende pakkumine ei tekita monopolivastaseid probleeme ja pöördus otse ka Warneri aktsionäride poole. Warneri aktsionäridel on otsuse langetamiseks aega 21. jaanuarini.