Saaremaad tabas tuisk ja lumesadu

Tallinn-Kuressaare lennuk maandus teisel katsel, pärast Saaremaa kohal tiirutamist. Pool tundi kestma pidanud lend kujunes ligi tunniseks.

Transpordiamet hoiatas varem, et neljapäeval esineb teedel libedust ning õhtul levib saartelt mandrile tuisk.

Ilmaprognoosi kohaselt levib õhtul lumetuisk saartelt mandrile ja laieneb edasi ida-kirde suunas. Südaöö paiku jõuab tuisk Kirde-Eestisse. Saartel asendub öösel lumi lörtsiga, kohati ka vihmaga, ning paljudes kohtades on märja lume ladestust ja jäidet.

Õhutemperatuur tõuseb saarte läänerannikul õhtuks null kraadi lähedale. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni -9, Kirde-Eestis öö hakul kuni -13 kraadi, Saaremaal ja Hiiumaa läänerannikul tõuseb 0 kuni +2 kraadini.