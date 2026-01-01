Eesti ja Soome tegid kaablite lõhkumises kahtlustatava laeva kinnipidamisel koostööd

Eesti ja Soome vaheliste sidekaablite lõhkumises kahtlustatava laeva pidasid kinni soomlased, kuigi esialgu liikus laev Eesti majandusvetes. Eesti mereväe ülema Ivo Värgi sõnul lepiti nii kokku, sest Eestil ei olnud vastavat võimekust.

Telekomfirma Elisa teavitas kaablirikkest kolmapäeval kell 4.53 ning seejärel käivitus operatsioon. Kui esialgu oli laev Eesti majandusvetes, siis kinnipidamine toimus Soome poolel. Kell 11.05 laskusid Soome eriüksuslased mereväe ja piirivalve helikopteritelt laevale.

Mereväe ülema sõnul tegi Eesti merevägi soomlastega koostööd.

"Kokku lepiti selles, et kuna Soome laev kohapeal viibis, siis nemad võtsid selle konkreetse juhtumi menetlemise üle. Ilmaolud olid suhteliselt keerulised ja meie laev ei olnud võimeline opereerima Soome lahe keskosas," rääkis mereväe ülem Ivo Värk.

Kaablite kahjustused on Eesti rannikust umbes 60 kilomeetri kaugusel Soome majandusvööndi ääres.

"Ta oli väga lähedal Soome majandusvööndile ja selleks hetkeks, kui suudeti tuvastada see, et kahjustused on tõenäoliselt tekitatud laeva poolt ja tekkis olukord, kui saadi hakata reageerima, oli see laev juba Soome majandusvööndis," rääkis riigi peaprokurör Astrid Asi.

Mereväe ülema sõnul on mereväe erilise tähelepanu all sanktsioneeritud laevad ja Fitburg nende hulka ei kuulunud.

"Meie saime samaoodi informatsiooni kätte siis, kui kaablioperaatorid sellest teada andsid, et kaablites on side katkenud ehk siis peale intsidendi toimumist. Peale intsidendi toimumist oli võimalik kiiresti kokku viia laeva liikumine ja selle konkreetse kaabli ületamine ehk siis kahtlusalune laev oli võimalik üsna kiiresti tuvastada," rääkis Värk.

Riigiprokuratuur alustas neljapäeval kriminaalmenetlust, et uurida kahe Eesti ja Soome vahelise sidekaabli kahjustusi. Soome uurib ühe sidekaabli ehk Elisa sidekaabli kahjustamist. Eesti aga uurib kahe sidekaabli kahjustamist, mis tähendab, et Eesti menetlus on laiem.

"Hetkel on meil koostamisel dokumentatsioon selleks, et luua ühine uurimisrühm Soomega ja niipea, kui see saab tehtud, siis lähiajal lähevad keskkriminaalpolitsei uurijad Soome uurimismenetlusi tegema. Samal ajal keskkriminaalpolitsei teeb Eestis uurimistoiminguid," ütles Asi.