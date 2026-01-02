Novembris jäi jaekaubandusettevõtete müügimaht mullusele tasemele

Statistikaameti analüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul vähenes novembris eelmise aasta võrdluses toidukaupade kaupluste müügimaht viis protsenti ja tööstuskaupade kaupluste müügimaht ühe protsendi.

"Mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügimahu suurenemine jätkus ning müügimaht kasvas eelmise aasta sama kuuga võrreldes 13 protsenti," lisas Pihlak.

Tööstuskaupadest kõige rohkem ehk 10 protsenti vähenes müügimaht posti või interneti teel kaupu müüvates kauplustes.

"Arvestada tuleb aga sellega, et kui inimesed ostavad kaupu välismaalt, siis need ostud Eesti jaekaubandusettevõtete müügimahus ei kajastu," selgitas Pihlak.

Müügimaht kahanes kaheksa protsenti muudes spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus tööstuskaubad (kaubamajad) ning kuus protsenti majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes.

Müügimaht suurenes 10 protsenti kasutatud asjade kauplustes ja väljaspool kauplusi ehk kioskites, turgudel ning otsemüügil. Kaheksa protsenti suurenes müügimaht muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus kaubeldakse peamiselt arvutite ja nende lisaseadmete, raamatute, sporditarvete, mängude, mänguasjade ja muuga.

Müügimaht suurenes ühe protsendi võrra ka tekstiilitoodete, rõivaste ja jalatsite kauplustes. Apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes jäi müügimaht eelmise aasta novembri tasemele.

Oktoobriga võrreldes vähenes jaekaubandusettevõtete müügimaht novembris viis protsenti. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal kahanes müügimaht eelmise kuuga võrreldes ühe protsendi.

2025. aasta 11 kuuga suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht 2024. aasta sama ajavahemikuga võrreldes kaks protsenti.