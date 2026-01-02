X!

Novembris jäi jaekaubandusettevõtete müügimaht mullusele tasemele

Majandus
Tanklapood.
Tanklapood. Autor/allikas: Olev Kenk / ERR
Majandus

Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu oli 2025. aasta novembris 907 miljonit eurot. Võrreldes 2024. aasta sama kuuga jäi müügimaht samale tasemele, teatas statistikaamet.

Statistikaameti analüütiku Johanna Linda Pihlaku sõnul vähenes novembris eelmise aasta võrdluses toidukaupade kaupluste müügimaht viis protsenti ja tööstuskaupade kaupluste müügimaht ühe protsendi.

"Mootorikütuse jaemüügiga tegelevate ettevõtete müügimahu suurenemine jätkus ning müügimaht kasvas eelmise aasta sama kuuga võrreldes 13 protsenti," lisas Pihlak. 

Tööstuskaupadest kõige rohkem ehk 10 protsenti vähenes müügimaht posti või interneti teel kaupu müüvates kauplustes.

"Arvestada tuleb aga sellega, et kui inimesed ostavad kaupu välismaalt, siis need ostud Eesti jaekaubandusettevõtete müügimahus ei kajastu," selgitas Pihlak.

Müügimaht kahanes kaheksa protsenti muudes spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus tööstuskaubad (kaubamajad) ning kuus protsenti majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes.

Müügimaht suurenes 10 protsenti kasutatud asjade kauplustes ja väljaspool kauplusi ehk kioskites, turgudel ning otsemüügil. Kaheksa protsenti suurenes müügimaht muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus kaubeldakse peamiselt arvutite ja nende lisaseadmete, raamatute, sporditarvete, mängude, mänguasjade ja muuga.

Müügimaht suurenes ühe protsendi võrra ka tekstiilitoodete, rõivaste ja jalatsite kauplustes. Apteekides ja kosmeetikatarvete kauplustes jäi müügimaht eelmise aasta novembri tasemele.

Oktoobriga võrreldes vähenes jaekaubandusettevõtete müügimaht novembris viis protsenti. Sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud andmete põhjal kahanes müügimaht eelmise kuuga võrreldes ühe protsendi.

2025. aasta 11 kuuga suurenes jaekaubandusettevõtete müügimaht 2024. aasta sama ajavahemikuga võrreldes kaks protsenti. 

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:44

City ja Liverpool piirdusid mõlemad uue aasta esimeses mängus viigiga

08:33

Koomik Ann Vaida: publik on süüdi, kui lollid naljad töötavad

08:31

USA langetab Itaalia pastatootjate tollimaksu

08:11

Novembris jäi jaekaubandusettevõtete müügimaht mullusele tasemele

08:10

Täielikult põrunud Gabon saatis terve jalgpallikoondise laiali

07:58

Rainer Saks: huvi sõjategevus kiiresti peatada Venemaal ei ole

07:32

Iraani protestide mahasurumisel hukkus vähemalt kuus inimest

07:20

Looma-, taime- ja seeneliike avastatakse hoogsamalt kui eales varem

07:11

Paet ei välista Reformierakonna esimeheks ja presidendiks kandideerimist

06:34

Euroopa Komisjoni plaan paneks inimesed rotte ja hiiri eristama

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

01.01

Šveitsi suusakuurordi baari tulekahjus hukkus ligi 40 inimest Uuendatud

01.01

Eesti uurib kahe sidekaabli kahjustusi kriminaalmenetluses Uuendatud

01.01

Sõja 1408. päev:Ukraina droonid tabasid sihtmärke kolmes Venemaa piirkonnas Uuendatud

01.01

Tavapärane veevarustus Tallinnas on taastunud Uuendatud

01.01

CIA hinnangul ei rünnanud Ukraina Putini residentsi

31.12

Kaableid lõhkunud laeva põhiomanikul on otsene seos Venemaaga

01.01

Veekatkestuse Tallinnas põhjustas haruldane loodusnähtus

01.01

Politsei reageeris aastavahetusel enam kui pooletuhandele väljakutsele Uuendatud

31.12

Mitut Eesti sidekaablit on viimastel päevadel kahjustatud

01.01

Saaremaad tabas tuisk ja lumesadu Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:44

City ja Liverpool piirdusid mõlemad uue aasta esimeses mängus viigiga

08:10

Täielikult põrunud Gabon saatis terve jalgpallikoondise laiali

01.01

Hüppeturnee teise etapi võitis Prevc

01.01

Roberto Carlos pidi kummutama kuulujutte infarktist

loe: kultuur

01.01

Niguliste muuseum tervitab uut aastat 40. korda toimuva orelinädalaga

01.01

Kultuuriportaal soovitab: lätlaste Oscari-film "Vooluga kaasa" Jupiteris

01.01

Sten-Olle: iga muusiku helisalvestuse äpis on kilomeetrite kaupa piinlikke asju

01.01

Headreadi raamatuaasta blogi: Kenkō "Jõudeaja võrsed"

loe: eeter

08:33

Koomik Ann Vaida: publik on süüdi, kui lollid naljad töötavad

01.01

Kaitseliitlane: igal inimesel võiks kriisi jaoks plaan olla

01.01

Sten-Olle: iga muusiku helisalvestuse äpis on kilomeetrite kaupa piinlikke asju

31.12

Vaata uuesti: Tõnis Niinemets heitis pilgu aasta parimatele eetrihetkedele

Raadiouudised

01.01

Päevakaja (01.01.2026 18:00:00)

31.12

Kuula raadiouudiste kokkuvõtet 2025. aastast

31.12

Raadiouudised (31.12.2025 09:00:00)

30.12

Päevakaja (30.12.2025 18:00:00)

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 15:00:00)

30.12

Bulgaaria võtab uuest aastast kasutusele euro

30.12

Küsitlusest selguvad Ida-Virumaa elanike hinnangud viimaste aastate muutustele

30.12

Raadiouudised (30.12.2025 12:00:00)

30.12

Kolmapäeval sajab mitmel pool lund ja tuiskab

30.12

Ministeerium: uuel aastal kasvavad avalikus sektoris palgad rohkem kui erasektoris

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo