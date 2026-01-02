Nafta hind langes mullu 20 protsenti

Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind langes mullu 20 protsenti, mis oli suurim aastane langus alates 2020. aastast.

Toornafta hind langes eelmisel kuul esimest korda ka alla 60 dollari barreli kohta, reede lõuna paiku oli Brenti hind 60,52 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on umbes 58 dollarit barreli kohta.

Investorid muretsevad endiselt ülepakkumise pärast ja analüütikud eeldavad, et nafta hind võib järgmisel aastal langeda veelgi.

Finantsfirma BNP Paribas analüütikud eeldavad, et naftatootjad jätkavad järgmisel aastal tootmise suurendamist ning Brenti hind võib kevadeks kukkuda 55 dollarini barreli kohta. Finantshiiglaste JPMorgan ja Goldman Sachs analüütikud eeldavad samuti, et Brenti hind võib 2026. aastal langeda 50 dollarini barreli kohta, vahendas The Guardian.

Langev naftahind võib pakkuda leevendust hinnatõusuga kimpus olevatele majapidamistele. Odavam nafta võib kaasa tuua autokütuse hinna languse, mis omakorda võib aeglustada ka inflatsiooni.