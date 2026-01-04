X!

Ekspert: lennureiside vähenemine näitab Venemaal alanud majanduslangust

Välismaa
Lennureisijad Moskva Šeremetjevo lennujaamas 31. detsembril.
Lennureisijad Moskva Šeremetjevo lennujaamas 31. detsembril. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Välismaa

Venemaal avaldatud statistika, mille kohaselt vähenes mullu lennureisijate arv, annab tunnistust riigi majanduse pöördumisest langusesse, kirjutas sõltumatu Vene majandusteadlane Vjatšeslav Širjajev oma blogis.

Analüüsi vahendanud väljaanne Dialog.ua märkis, et olukorras, kus Vene võimud moonutavad ametlikku statistikat ja kasutavad seda propagandana, paljastavad tegeliku pildi just kaudsed näitajad, millest üks on ka lennureiside vähenemine nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt.

Vene tsiviillennunduse ameti Rosaviatsija andmetel vedasid Venemaa lennufirmad 2025. aastal 3,1 miljonit reisijat vähem kui eelmisel aastal, ehk lennureisijate kogumaht vähenes 2,7 protsenti.

Globaalses majanduses on lennureiside mahu ja sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvu vahel täheldatud juba ammu stabiilset seost: mida aktiivsem on majandus, seda rohkem inimesi ja kaupu transporditakse õhu kaudu. Seevastu lennureiside vähenemine peegeldab äritegevuse ja leibkondade sissetulekute langust. Seda suhet hinnatakse elastsuskordajaga 1,2–1,8. Kasutades keskmist väärtust 1,3, näitab reisijateveo 2,7-protsendine langus Venemaa SKP vähenemist ligikaudu 2,2 protsendi võrra, vahendas Dialog.ua.

Teisisõnu, Venemaa majandus on juba languses, hoolimata Kremlile lojaalsete ekspertide ja ametnike eitustest. Tegelik sissetulekute langus, suurenenud sõjalised kulutused ja tsiviilinvesteeringute nappus tugevdavad seda suundumust.

Dialog.ua selgitas, et majanduslangusena määratletakse olukord, kus majandustegevuse langus kestab vähemalt kaks kvartalit järjest. Sellistel perioodidel väheneb tootmine, leibkondade sissetulekud langevad, tööpuudus suureneb ja ettevõtluse areng aeglustub.

See on Venemaa jaoks eriti ohtlik, kuna riiklikud ressursid on suunatud sõjategevuse Ukrainas, samal ajal kui tsiviilmajandus kannatab sanktsioonide, kapitali väljavoolu ja tehnoloogilise isolatsiooni all.

Venemaa majanduslangus on otseselt seotud pikaleveninud sõjaga Ukraina vastu. Sõjalistele kulutustele kulutatakse tohutuid eelarveressursse, samal ajal kui normaalne majandusareng on tagaplaanile jäetud. See tähendab, et Venemaa ühiskond maksab selle agressiooni eest mitte ainult eludega, vaid ka elatustaseme pikaajalise langusega, märkis väljaanne.

Reedel teatas Dialog.ua, et Venemaad on tabanud kohvikute, baaride ja kaupluste sulgemiste laine, kuna need ettevõtted ei suuda toime tulla võimude algatatud maksureformiga.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Dialog.ua

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:31

Ekspert: lennureiside vähenemine näitab Venemaal alanud majanduslangust

13:14

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

13:13

Zooloog Uudo Timm: kui me Eestis põdrajahti ei limiteeriks, sööksime nad kõik lihtsalt ära

13:03

Saksamaa kärpis järsult immigrantide perekondade taasühinemist

12:39

Lajal ja Glinka alustavad uuel nädalal hooaega

12:34

Arvustus. Maailm põleb, tagasisidestatult

12:12

FC Bunker Partner kindlustas liidrikohta

12:02

Madis Ernits: politseijuhtidest, riigikohtust ja eetikast

11:54

Arsenal kindlustas Rice'i tabamuste toel esikohta

11:27

Ida-Virumaal peetakse õiglase ülemineku fondi mõju regioonile kasulikuks

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

03.01

Trump: Venezuela president Nicolas Maduro on kinni peetud Uuendatud

03.01

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

10:26

Trump kritiseeris Putinit Uuendatud

03.01

Mihkelson: USA samm murendas rahvusvahelist õigust

03.01

Endine välisluureametnik: sidekaablite rikkumine Läänemerel on juhuslik

06:55

Maduro toodi New Yorki ja paigutati vanglasse

03.01

Tsahkna: Maduro pärast me pisaraid ei vala

08:54

Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb

03.01

Vseviov: Maduro oli türann, kes oli võimul ebalegitiimselt

03.01

Enamik Ladina-Ameerika riigijuhte mõistsid USA tegevuse Venezuelas hukka Uuendatud

ilmateade

loe: sport

13:14

Stenshagen võitis Tour de Ski viimase sõidu, Kläbo tegi ajalugu

12:39

Lajal ja Glinka alustavad uuel nädalal hooaega

12:12

FC Bunker Partner kindlustas liidrikohta

11:54

Arsenal kindlustas Rice'i tabamuste toel esikohta

loe: kultuur

12:34

Arvustus. Maailm põleb, tagasisidestatult

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

03.01

Sinijärve raamatusoovitused: Mart Kivastiku "Kikiimurast" kumab läbi alateadlik Stephen King

03.01

Arvustus. J. G. Ballardi revolutsioon koos depressiooniga

loe: eeter

13:13

Zooloog Uudo Timm: kui me Eestis põdrajahti ei limiteeriks, sööksime nad kõik lihtsalt ära

03.01

ERSO ees debüteerinud noor dirigent Kasper Joel Nõgene: eks elu näitab, kuhu edasi suunduda

03.01

ETV2 teemaõhtu on sel nädalal pühendatud alpinist Alar Sikule

02.01

Koit Raudsepp: üks noores eas nähtud telesaade võib muuta su elu jäädavalt

Raadiouudised

10:00

Ilm läheb külmemaks ja püsib talvine

07:15

Nicolas Maduro viidi New Yorki

03.01

Paides tähistati Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva

03.01

Ida-Virumaal avati Alutaguse ja Kiviõli suusakeskused

03.01

Päevakaja (03.01.2026 18:00:00)

03.01

Kagu-Eestis plaanitakse ligi 40 kilomeetrit kruusateid tolmuvabaks muuta

03.01

Läinud aasta oli õhutemperatuuri poolest üks viimaste aastate kõrgemaid

02.01

Päevakaja (02.01.2026 18:00:00)

02.01

Narva võimuliidul ei jätkunud volikogus hääli linnavalitsuse kinnitamiseks

02.01

Raadiouudised (02.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo