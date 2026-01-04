Ekspert: lennureiside vähenemine näitab Venemaal alanud majanduslangust

Analüüsi vahendanud väljaanne Dialog.ua märkis, et olukorras, kus Vene võimud moonutavad ametlikku statistikat ja kasutavad seda propagandana, paljastavad tegeliku pildi just kaudsed näitajad, millest üks on ka lennureiside vähenemine nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt.

Vene tsiviillennunduse ameti Rosaviatsija andmetel vedasid Venemaa lennufirmad 2025. aastal 3,1 miljonit reisijat vähem kui eelmisel aastal, ehk lennureisijate kogumaht vähenes 2,7 protsenti.

Globaalses majanduses on lennureiside mahu ja sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvu vahel täheldatud juba ammu stabiilset seost: mida aktiivsem on majandus, seda rohkem inimesi ja kaupu transporditakse õhu kaudu. Seevastu lennureiside vähenemine peegeldab äritegevuse ja leibkondade sissetulekute langust. Seda suhet hinnatakse elastsuskordajaga 1,2–1,8. Kasutades keskmist väärtust 1,3, näitab reisijateveo 2,7-protsendine langus Venemaa SKP vähenemist ligikaudu 2,2 protsendi võrra, vahendas Dialog.ua.

Teisisõnu, Venemaa majandus on juba languses, hoolimata Kremlile lojaalsete ekspertide ja ametnike eitustest. Tegelik sissetulekute langus, suurenenud sõjalised kulutused ja tsiviilinvesteeringute nappus tugevdavad seda suundumust.

Dialog.ua selgitas, et majanduslangusena määratletakse olukord, kus majandustegevuse langus kestab vähemalt kaks kvartalit järjest. Sellistel perioodidel väheneb tootmine, leibkondade sissetulekud langevad, tööpuudus suureneb ja ettevõtluse areng aeglustub.

See on Venemaa jaoks eriti ohtlik, kuna riiklikud ressursid on suunatud sõjategevuse Ukrainas, samal ajal kui tsiviilmajandus kannatab sanktsioonide, kapitali väljavoolu ja tehnoloogilise isolatsiooni all.

Venemaa majanduslangus on otseselt seotud pikaleveninud sõjaga Ukraina vastu. Sõjalistele kulutustele kulutatakse tohutuid eelarveressursse, samal ajal kui normaalne majandusareng on tagaplaanile jäetud. See tähendab, et Venemaa ühiskond maksab selle agressiooni eest mitte ainult eludega, vaid ka elatustaseme pikaajalise langusega, märkis väljaanne.

Reedel teatas Dialog.ua, et Venemaad on tabanud kohvikute, baaride ja kaupluste sulgemiste laine, kuna need ettevõtted ei suuda toime tulla võimude algatatud maksureformiga.