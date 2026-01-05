X!

Mihkelson: Venezuela kõrval on oluline jälgida arenguid Gröönimaal ja Iraanis

Eesti
{{1767593520000 | amCalendar}}
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on olukord rahvusvahelistes suhetes äärmiselt dünaamiline ning Venezuela kõrval on oluline jälgida ka arenguid Gröönimaal, Iraanis ja Taiwanil.

"Kui need arengud ei piirdu ainult Venezuelaga, siis kindlasti see maailm, mis kaitseb Eestit kõige rohkem ehk siis rahvusvahelise õiguse kilp, et agressoreid vastutusele võtta, siis kindlasti see võrgustik ja kaitsekilp on täna tunduvalt hapram," rääkis Mihkelson esmaspäeval "Vikerhommikus".

Reformierakonna poliitik sõnas, et unustada ei tohi president Trumpi eileõhtust üpris otsesõnalist hoiatust Gröönimaale.

"Kus ta mainis, et lähemate nädalate jooksul on Ameerika Ühendriigid väga huvitatud oma mõju ja jõu projitseerimisest ka Gröönimaa suunas. See on kaasa toonud Põhjamaade liidrite, kaasa arvatud ka Alexander Stubbi väga jõulise avalduse veel eile hilisõhtul," sõnas Mihkelson.

Gröönimaa kohta tegi esmaspäeva hommikul avalduse ka Eesti välisminister Margus Tsahkna.

Teiseks oluliseks võtmekohaks edasistes arengutes tõi Mihkelson välja Hiina ja selle, kuidas otsustab Xi Jinping Venezuelas toimunu kontekstis tegutseda.

"Kas see, mis praegu on toimumas, annab mingisuguse ettekäände ja põhjuse teha Hiinal mingisuguseid järsemaid liigutusi Taiwani suunal. Neid lahtisi otsi ja küsimusi on veel, näiteks meile lähemast piirkonnast ehk siis Lähis-Idast. Need rahutused, mis toimuvad praegu Iraanis ja see, mida me oleme näinud Ühendriikide õhujõudude liigutustest viimase paari päeva sees. Ei saa välistada, et me näeme arenguid ka Iraanis."

Venemaale Mihkelson otseseid arenguid ei näe

"Putin peaks olema murelik siis, kui Ameerika Ühendriigid annavad Ukrainale Tomahawk tiibrakette. Ja kui Ameerika Ühendriigid tulevad tagasi eurooplastega jõuliselt Venemaad survestama kõigil rinnetel ning ennekõike majanduses."

Kaudsed mõjud Venemaale võivad olla nafta hinnas, sest Venezuelal on maailma ühed suuremad naftavarud.

"Kuna väga suur tähelepanu Trumpi administratsiooni poolt on ikkagi kontrolli saavutamine Venezuela naftatootmise üle, siis sellel võivad olla väga suured mõjud ka maailma nafta hinnale või energiakandjate hinnale, mille läbi on mõju loomulikult ka Venemaale," sõnas Mihkelson.

Venezuela asepresidendi ja hetkel presidendi kohuseid täitva Delcy Rodrigueze suhtes oli Mihkelson väga skeptiline.

"Ta on olnud nii (Hugo) Chavezi kui ka (Nicolas) Maduro väga lähedane kaasvõitleja. Kui Venezuela analüütikutega rääkida või nende analüüse kuulata, siis öeldakse, et see naisterahvas on käinud piinamisi pealt vaatamas. Viinud läbi väga konkreetselt kõike seda, mida Maduro on presidendi ametis teinud. Ehk küsimus on, kas ka Venezuela inimestel endil on võimalus oma tuleviku üle midagi öelda ja arvata."

Toimetaja: Urmet Kook

Allikas: Vikerhommik

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:16

Barcelona lõpetas Madridi Reali vastu pika kaotusteseeria

10:59

Steven-Hristo Evestus: prokuratuur võiks politseijuhtidelt vabandust paluda

10:44

Zooloog: hiirt ja rotti naljalt samast majast ei leia

10:33

Eagle S-i advokaat asus Fitburgi kaitsma

10:28

Kahekordne luuleprõmmu meister Mari-Liis Müürsepp avaldas uue luulekogu

10:26

ERR-i teleuudised kell 9:00

10:23

"Rakett 69" värske hooaeg viib vaatajad taas nutikasse teaduslahingusse

10:22

Lajal päästis seitse matšpalli, aga hooaeg algas ikkagi kaotusega

10:17

Mart Kivastik: Euroopa mõistes teeme Eestis filmi ilma rahata

10:10

Ain Aaviksoo: ennetus tuleks siduda ravikindlustusmaksega

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

04.01

Sõja 1411. päev: Trump kritiseeris Putinit Uuendatud

04.01

Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb Uuendatud

03.01

Saks USA-Venezuela konfliktist: Venemaa agressioon algas täpselt samamoodi

04.01

Läänemeres sai kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel Uuendatud

04.01

Maduro toodi New Yorki ja paigutati vanglasse

04.01

Elron avas Tallinna–Tapa rongiliini

04.01

Saksamaa kärpis järsult immigrantide perekondade taasühinemist

04.01

Soome võimud vahistasid Fitburgi meeskonnaliikme Uuendatud

04.01

Tulekahju jättis kümned tuhanded Berliini majapidamised elektrita

06:53

Trumpi sõnul on võim Venezuelas USA käes

ilmateade

loe: sport

11:16

Barcelona lõpetas Madridi Reali vastu pika kaotusteseeria

10:22

Lajal päästis seitse matšpalli, aga hooaeg algas ikkagi kaotusega

10:03

Randver meenutas kurlingu maaletoomist: sel teekonnal on õnne olnud

09:16

Liverpoolile ei piisanud neljanda lisaminuti väravast, City andis edu käest

loe: kultuur

10:28

Kahekordne luuleprõmmu meister Mari-Liis Müürsepp avaldas uue luulekogu

10:17

Mart Kivastik: Euroopa mõistes teeme Eestis filmi ilma rahata

09:44

Keelenupp. Kuidas kaasaegne muutub kaasaegsemaks?

09:38

2028. aasta rahvamuusikapeo loominguline juht on Enrik Visla

loe: eeter

10:23

"Rakett 69" värske hooaeg viib vaatajad taas nutikasse teaduslahingusse

08:52

Aednik Jaan Mettik: jõulutäht on väga kapriisne tüüp

04.01

"Kirjandusministri juures" on külas Mart Kivastik

04.01

Zooloog Uudo Timm: kui me Eestis põdrajahti ei limiteeriks, sööksime nad kõik lihtsalt ära

Raadiouudised

10:00

EL: Venezeuela inimeste tahet peab austama

10:00

Kaupmehed: alkoholimüügi languse üks põhjus on inimeste terviseteadlikkus

10:00

Tallinna Filmilinnaku esimese stuudiokompleksi ehitamine võiks alata eeloleva suve lõpul

09:25

Raadiouudised (05.01.2026 09:00:00)

04.01

Ida-Virumaal tehakse kokkuvõtteid õiglase ülemineku fondi aastast

04.01

Päevakaja (04.01.2026 18:00:00)

04.01

Riias eemaldatakse gaasiplahvatuses kannatada saanud elumaja rususid

04.01

Teadusraha jagamise süsteemi plaanitakse reformida

04.01

Ilm läheb külmemaks ja püsib talvine

04.01

Nicolas Maduro viidi New Yorki

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo