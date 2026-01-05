X!

Prantsuse kohus mõistis kümme inimest süüdi esileedi küberkiusamises

Välismaa
Emanuel ja Brigitte Macron Prantsuse presidendipalee trepil.
Emanuel ja Brigitte Macron Prantsuse presidendipalee trepil. Autor/allikas: SCANPIX / Jeanne Accorsini/SIPA
Välismaa

Pariisi kohus mõistis esmaspäeval kümme inimest süüdi Prantsusmaa esileedi Brigitte Macroni küberkiusamises, kuna nad levitasid valeväiteid, et presidendi abikaasa on transsooline naine, kes sündis mehena.

Brigitte ja tema abikaasa, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, on pikka aega silmitsi seisnud selliste valeväidetega, sealhulgas väidetega, et ta sündis nime all Jean-Michel Trogneux, mis oli tegelikult tema vanema venna nimi.

Paari 24-aastane vanusevahe on samuti pälvinud kriitikat ja teravaid märkusi, mida nad aastaid suures osas ignoreerisid, kuid on hiljuti hakanud kohtus vaidlustama.

Kaheksa meest ja kaks naist mõisteti süüdi Brigitte Macroni soo ja seksuaalsuse kohta pahatahtlike kommentaaride tegemises, milles nad võrdlesid tema ja ta abikaasa vanusevahet isegi pedofiiliaga.

Brigitte'i ja Emmanueli vanusevahe on 24 aastat. Brigitte Macron kohtus oma praeguse abikaasaga esimest korda, kui ta oli õpetaja tema keskkoolis. Paar abiellus 2007. aastal, kui tulevane Prantsusmaa president oli 29-aastane ja Brigitte Macron 50ndate keskpaigas.

Süüdimõistetud said erineva karistusi. Kõige karmimalt karistatud peab kuus kuud vanglas veetma, teised said kuni kaheksakuulise tingimisi vanglakaristuse. Lisaks määrati neile trahvid ja kohustus läbida küberkiusamise vastane kursus ning viiel neist keelati kasutada sotsiaalmeedia platvormi, kuhu nad olid postitanud.

Esmaspäevane otsus tähistab Macronide jaoks kohtuvõitu. Samas jätkavad nad eraldi kohtuasja USA parempoolse suunamudija ja taskuhäälingusaate tegija Candace Owensi vastu, kes on samuti väitnud, et Brigitte sündis mehena.

Esmaspäevane kohtuotsus tuli kontekstis, kus Euroopa ja USA vahel on pinged interneti sisu reguleerimise osas, kus president Donald Trumpi administratsioon nimetab Euroopa pingutusi desinformatsiooni ohjeldada tsensuuriks. Detsembris kehtestas Washington viisakeelu viiele eurooplasele, kes võitlevad veebiviha ja valede vastu, sealhulgas prantslasest endisele Euroopa Komisjoni volinikule Thierry Bretonile ja desinformatsioonivastaste kampaaniate korraldajatele.

Mõned Macroni kohtuasja süüdistatavad väitsid, et nende kommentaarid olid satiir, kuid kohus lükkas selle kaitse tagasi.

55-aastane galerist ja kirjanik Bertrand Scholler ütles, et kaebab oma kuuekuulise tingimisi vanglakaristuse edasi. "See on kohutav. See on jäle," ütles ta kohtus ajakirjanikele. "See näitab, kui kaugele Prantsuse ühiskond on triivimas sõnavabaduse vähenemise suunas. Sõnavabadust enam ei eksisteeri."

Pühapäeva õhtul telejaamale TF1 intervjuu andnud Brigitte Macron kaitses oma võitlust küberkiusajate vastu, avaldades lootust, et see on eeskujuks teistele. Ta ütles, et tema vastu suunatud veebirünnakud tundusid lõputud ja hõlmasid isegi seda, kui murti sisse tema maksukontole veebis ja muudeti seal tema identiteeti.

Ta avaldas kahetsust ka selle pärast, et ründajad ignoreerisid tema soo kohta käivaid tugevaid tõendeid. "Sünnitunnistus ei ole tühiasi. See on isa või ema, kes läheb oma last deklareerima, kes ütleb, kes ta on," ütles ta. "Ma tahan aidata noorukitel võidelda ahistamise vastu ja kui ma ei näita eeskuju, on see raske."

Brigitte Macroni tütar eelmisest abielust Tiphaine Auzière rääkis kohtuistungil, et küberkiusamine oli negatiivselt mõjutanud tema ema tervist ja elu. Tema sõnul pidi ema olema ettevaatlik oma riietuse ja kehahoiaku valikute suhtes, kuna ta teab suurepäraselt, et tema välimust ja käitumist kasutatakse nende teooriate toetuseks. Kuigi ema oli õppinud sellega elama, ütles Auzière, kannatas ta nende tagajärgede pärast, mida pidid taluma tema lapselapsed, keda koolis narriti.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

OTSE OTEPÄÄLT

UUS SEIKLUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:06

Vagul piirdus Bischofshofenis kvalifikatsiooniga

18:56

Pompidou keskus Pariisis toob ekraanile Balti dokumentaalfilmi suurprogrammi

18:49

Kunstihoone portsendikunsti konkursi võidutöö raames hakatakse tasuta suppi jagama

18:45

Päevakaja (05.01.2026 18:00:00)

18:43

Selgus Monte Carlo ralli stardinimekiri, eestlastest osaleb Jürgenson

18:40

Suur osa toormehindadest on maailmaturul aastaga oluliselt langenud

18:39

Tallinna lumekoristuse mured on peamiselt seotud linna eripäradega

18:35

Haanja suusakeskuse suusarajad on nüüd tasulised

18:35

Riias eemaldati gaasiplahvatuses kahjustada saanud elumaja rususid

18:29

Taani peaminister: Trump mõtleb Gröönimaa ülevõtmist tõsiselt

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

04.01

Sõja 1411. päev: Trump kritiseeris Putinit Uuendatud

04.01

Läänemeres sai kahjustada Läti ja Leedu vaheline valguskaabel Uuendatud

08:03

Times: Iraani juht kavatseb rahutuste laienemise korral põgeneda Moskvasse

13:06

Justiitsminister Pakosta palus politseijuhtidelt riigi nimel vabandust

06:53

Trumpi sõnul on võim Venezuelas USA käes

13:55

Ukraina korraldas õhurünnaku akutehasele Lipetski oblastis Uuendatud

04.01

Trump: USA ei saada vägesid Venezuelasse, kui asepresident koostööd teeb Uuendatud

12:38

Haapsalu kinnisvaraturg vaagub hinge

10:59

Steven-Hristo Evestus: prokuratuur võiks politseijuhtidelt vabandust paluda

04.01

Tulekahju jättis kümned tuhanded Berliini majapidamised elektrita

ilmateade

loe: sport

19:06

Vagul piirdus Bischofshofenis kvalifikatsiooniga

18:43

Selgus Monte Carlo ralli stardinimekiri, eestlastest osaleb Jürgenson

18:12

Lietkabelis sai Kullamäe resultatiivse mängu toel võidu

17:12

Korraldaja Maroko pääses närvilise mänguga veerandfinaali

loe: kultuur

18:56

Pompidou keskus Pariisis toob ekraanile Balti dokumentaalfilmi suurprogrammi

18:49

Kunstihoone portsendikunsti konkursi võidutöö raames hakatakse tasuta suppi jagama

16:56

Mari Peegel: keegi Nora Maria enam naishäält ei kaaperda

16:53

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

loe: eeter

16:53

Klassikaraadio muusikajuhina alustas tööd Kaisa Jõhvik

16:14

Säm: 2025. aasta oli üllatuste aasta

15:07

ETV alustab teleaastat uute kohtumistega

11:51

Markvardt MK-etapi eel: kõik loodame, et kodumäelt algab Ilvese uus tõus

Raadiouudised

17:55

Elmar Vaheri kaitsja Margus Kurm soovib, et prokuratuuri tegevusele annaks hinnangu parlament

15:25

Raadiouudised (05.01.2026 15:00:00)

15:25

Järvan: lume väljavedu algab, kui kõnniteedele tekivad lumevallid

12:25

Raadiouudised (05.01.2026 12:00:00)

11:55

Teatrid piletihinda ei tõsta, aga pakuvad näiteks võimalust soetada toetajapilet

10:00

EL: Venezeuela inimeste tahet peab austama

10:00

Kaupmehed: alkoholimüügi languse üks põhjus on inimeste terviseteadlikkus

10:00

Tallinna Filmilinnaku esimese stuudiokompleksi ehitamine võiks alata eeloleva suve lõpul

09:25

Raadiouudised (05.01.2026 09:00:00)

04.01

Ida-Virumaal tehakse kokkuvõtteid õiglase ülemineku fondi aastast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo