Prantsuse kohus mõistis kümme inimest süüdi esileedi küberkiusamises

Pariisi kohus mõistis esmaspäeval kümme inimest süüdi Prantsusmaa esileedi Brigitte Macroni küberkiusamises, kuna nad levitasid valeväiteid, et presidendi abikaasa on transsooline naine, kes sündis mehena.

Brigitte ja tema abikaasa, Prantsusmaa president Emmanuel Macron, on pikka aega silmitsi seisnud selliste valeväidetega, sealhulgas väidetega, et ta sündis nime all Jean-Michel Trogneux, mis oli tegelikult tema vanema venna nimi.

Paari 24-aastane vanusevahe on samuti pälvinud kriitikat ja teravaid märkusi, mida nad aastaid suures osas ignoreerisid, kuid on hiljuti hakanud kohtus vaidlustama.

Kaheksa meest ja kaks naist mõisteti süüdi Brigitte Macroni soo ja seksuaalsuse kohta pahatahtlike kommentaaride tegemises, milles nad võrdlesid tema ja ta abikaasa vanusevahet isegi pedofiiliaga.

Brigitte'i ja Emmanueli vanusevahe on 24 aastat. Brigitte Macron kohtus oma praeguse abikaasaga esimest korda, kui ta oli õpetaja tema keskkoolis. Paar abiellus 2007. aastal, kui tulevane Prantsusmaa president oli 29-aastane ja Brigitte Macron 50ndate keskpaigas.

Süüdimõistetud said erineva karistusi. Kõige karmimalt karistatud peab kuus kuud vanglas veetma, teised said kuni kaheksakuulise tingimisi vanglakaristuse. Lisaks määrati neile trahvid ja kohustus läbida küberkiusamise vastane kursus ning viiel neist keelati kasutada sotsiaalmeedia platvormi, kuhu nad olid postitanud.

Esmaspäevane otsus tähistab Macronide jaoks kohtuvõitu. Samas jätkavad nad eraldi kohtuasja USA parempoolse suunamudija ja taskuhäälingusaate tegija Candace Owensi vastu, kes on samuti väitnud, et Brigitte sündis mehena.

Esmaspäevane kohtuotsus tuli kontekstis, kus Euroopa ja USA vahel on pinged interneti sisu reguleerimise osas, kus president Donald Trumpi administratsioon nimetab Euroopa pingutusi desinformatsiooni ohjeldada tsensuuriks. Detsembris kehtestas Washington viisakeelu viiele eurooplasele, kes võitlevad veebiviha ja valede vastu, sealhulgas prantslasest endisele Euroopa Komisjoni volinikule Thierry Bretonile ja desinformatsioonivastaste kampaaniate korraldajatele.

Mõned Macroni kohtuasja süüdistatavad väitsid, et nende kommentaarid olid satiir, kuid kohus lükkas selle kaitse tagasi.

55-aastane galerist ja kirjanik Bertrand Scholler ütles, et kaebab oma kuuekuulise tingimisi vanglakaristuse edasi. "See on kohutav. See on jäle," ütles ta kohtus ajakirjanikele. "See näitab, kui kaugele Prantsuse ühiskond on triivimas sõnavabaduse vähenemise suunas. Sõnavabadust enam ei eksisteeri."

Pühapäeva õhtul telejaamale TF1 intervjuu andnud Brigitte Macron kaitses oma võitlust küberkiusajate vastu, avaldades lootust, et see on eeskujuks teistele. Ta ütles, et tema vastu suunatud veebirünnakud tundusid lõputud ja hõlmasid isegi seda, kui murti sisse tema maksukontole veebis ja muudeti seal tema identiteeti.

Ta avaldas kahetsust ka selle pärast, et ründajad ignoreerisid tema soo kohta käivaid tugevaid tõendeid. "Sünnitunnistus ei ole tühiasi. See on isa või ema, kes läheb oma last deklareerima, kes ütleb, kes ta on," ütles ta. "Ma tahan aidata noorukitel võidelda ahistamise vastu ja kui ma ei näita eeskuju, on see raske."

Brigitte Macroni tütar eelmisest abielust Tiphaine Auzière rääkis kohtuistungil, et küberkiusamine oli negatiivselt mõjutanud tema ema tervist ja elu. Tema sõnul pidi ema olema ettevaatlik oma riietuse ja kehahoiaku valikute suhtes, kuna ta teab suurepäraselt, et tema välimust ja käitumist kasutatakse nende teooriate toetuseks. Kuigi ema oli õppinud sellega elama, ütles Auzière, kannatas ta nende tagajärgede pärast, mida pidid taluma tema lapselapsed, keda koolis narriti.