Merz lõi Saksamaa majanduse pärast häirekella

Saksamaa kantsler Friedrich Merz
Saksamaa kantsler Friedrich Merz Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Markus Kl?mper
Saksamaa kantsler Friedrich Merz teatas koalitsioonipartneritele, et olukord mitmes Saksa võtmetähtsusega ettevõtlussektoris on väga kriitiline. Tema sõnul peab valitsus seadma 2026. aastal prioriteediks energeetika ja tööjõukulude probleemide lahendamise.

Teisipäeval jõudsid Saksa meediasse katkendid Merzi kirjast, mille ta saatis 2026. aasta alguses koalitsioonisaadikutele.

Peamiselt kajastatakse meedias tema karme hoiatusi riigi majanduskliima kohta.

"Saksa tööstuse olukord on mõnes harus väga kriitiline," hoiatas Merz. "Nii tööstushiiud kui ka suur hulk väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid seisavad silmitsi tõsiste raskustega ning paljudes firmades koondatakse töötajaid."

Hoiatus tuli pärast aastat, mida iseloomustasid majanduskasvu seiskumine, suured koondamised võtmesektorites (näiteks autotööstuses) ja pankrotilaine.

Merzi hinnangul peab koalitsioon seetõttu keskenduma õigete poliitiliste ja õiguslike otsuste langetamisele, et majanduskeskkonda drastiliselt parandada.

Kantsler nentis, et muutunud globaalses majandusolukorras on saanud selgeks, et Saksamaa tootlikkus ei ole enam piisav.

"Tööjõu- ja energiakulud, bürokraatlikud takistused ning maksukoormus on liiga suured," märkis ta. "Peame selle nimel ühiselt tööd tegema."

Kantsleri üleskutse näib olevat suunatud eelkõige tema vasaktsentristlikele liitlastele sotsiaaldemokraatidele (SPD), kelle majanduspoliitilised prioriteedid erinevad mõnevõrra Merzi kristlike demokraatide omadest (CDU).

Möödunud aasta lõpus oli Saksamaa koalitsioonil suuri raskusi peamistes majandusreformides kokkuleppimisega.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Deutsche Welle

