Ida-Virumaa õpetajate palgatoetus võib hilineda

Haridusministeerium (HTM) hoiatas Ida-Virumaa omavalitsusi ja riigikoole, et haridustöötajate palgatoetuse väljamaksmine võib hilineda, sest määruse vastuvõtmine on veninud ja seetõttu hilineb aasta alguses õpetajate andmete korje.

Ida-Virumaal eestikeelsele õppele ülemineku raames saadava lisatasu maksmine pole möödunud viperusteta. Kaks aastat tagasi ootasid õpetajad mitu kuud palgalisa, sest osa omavalitsusi oli esitanud andmed valesti. Tänavu ei saa aga aasta alguse andmeid veel sisestada, sest lisatasude määruse muutmine loodetakse vastu võtta lähiajal. Nii hoiatatigi omavalitsusi, et kuna andmete korje hilineb, on oht, et hiljaks jääb ka lisatasude maksmine.

"Millal omavalitsused täpselt need täiendavad töötasud üle kannavad, seda me ei tea. Küll aga kohe, kui voor avatakse, menetleme need ära ja teeme seda võimalikult kiiresti. Kui see viivitus peaks tulema, siis on see minimaalne," ütles HTM-i eestikeelsele õppele ülemineku osakonna juhataja Helna Karu.

Ida-Virumaa seitsmest omavalitsusest öeldi vaid Alutaguse vallast, et nad maksavad toetuse välja hoolimata riigipoolse rahavoo võimalikust hilinemisest.

Jõhvi on nende omavalitsuste seas, kus oodatakse, kuni riigilt raha laekub.

"Me ikkagi ootame raha ära, sest käskkiri ütleb, kui palju ja kellele me seda raha tohime suunata. Ja enne käskkirja ei saa me väljamakseid teha," ütles Jõhvi haridusnõunik Riina Vaht.

Vaht loodab, et segadus laheneb kiiresti. Ta meenutas, et kaks aastat tagasi oli toetuste kinnipidamise ajal õpetajate nördimus suur.

"Õpetajate ootused on, et nad saaksid selle raha kohe kätte. Toetusi on ju juba kaks aastat saadud ja inimesed on kodu eelarves sellega arvestanud," sõnas Vaht.

Ida-Virumaal tegutsevad riigikoolid palgatoetust kinni pidada ei plaani. Vajaduse korral maksab toetuse õigel päeval välja ka Narva eesti riigigümnaasiumi juht Irene Käosaar.

"Kindlasti ei sea ma õpetajaid sellesse olukorda, kus nad peaksid muretsema, kas see raha tuleb või ei tule. Mina usun, et see tuleb, ja selle riski ma enda kanda võtan," sõnas Käosaar.

Õppeaasta esimeses pooles sai Ida-Virumaal lisatasu üle 1500 haridustöötaja.