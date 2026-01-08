Valge Maja: USA lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist

Korraldus hõlmab 31 ÜRO organisatsiooni ja 36 ÜRO-välist ühendust, teatas Valge Maja.

Nende hulgas on kõige märkimisväärsem ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon (UNFCCC) – kõigi suurte rahvusvaheliste kliimakokkulepete aluseks olev katusleping.

UNFCCC võeti vastu 1992. aasta juunis Rio de Janeiro keskkonnakonverentsil ning USA senat kiitis selle heaks hiljem samal aastal George H. W. Bushi presidendiajal.

"President Trumpi otsus viia USA välja kliimamuutustega tegelemise alustalaks olevast ülemaailmsest lepingust on uus madalpunkt ja järjekordne märk sellest, et see autoritaarne, teadusevastane administratsioon on otsustanud ohverdada inimeste heaolu ning destabiliseerida ülemaailmset koostööd," ütles AFP-le Rachel Cleetus organisatsioonist Union of Concerned Scientists.

Korralduse kohaselt astub USA välja ka Valitsustevahelisest Kliimamuutuste Paneelist, kliimateaduse hindamise eest vastutavast ÜRO organist ja teistest kliimaga seotud organisatsioonidest, sealhulgas Rahvusvahelisest Taastuvenergia Agentuurist, programmidest UN Oceans ja UN Water.

Nagu ka oma esimesel ametiajal, on Trump viinud USA välja Pariisi kokkuleppest ning ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioonist (UNESCO).

Samuti on Trump viinud USA välja Maailma Terviseorganisatsioonist (WHO) ja vähendanud järsult välisabi, kärpides paljude ÜRO agentuuride, sealhulgas pagulaste ülemvoliniku ameti (UNHCR) ning Maailma Toiduprogrammi (WFP) rahastust.