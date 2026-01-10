X!

Eelmisel aastal kuulutasid kohtud välja 154 ettevõtte pankroti

Illustreeriv foto.
Illustreeriv foto. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Eelmisel aastal kuulutasid kohtud välja 154 ettevõtte pankroti, võrreldes 2024. aastaga läks pankrotti 14 ettevõtet vähem.

Alanud aastal on kohtud jõudnud välja kuulutada nelja juriidilise isiku pankroti, mullu tuli neid aga kokku 154. Neist 140 olid osaühingud, kümme aktsiaseltsid, kolm mittetulundusühingud ning üks tulundusühistu, näitavad äriregistri andmed.

Enim läks ettevõtteid pankrotti aastal 2009, mil nende arv küündis 544-ni ning ka 2010. aastal oli pankrotte ligi pool tuhat. Edasistel aastatel on see vähenenud ning jäänud alates 2012. aastast vahemikku sajast kuni 167-ni aastas.

Avaldusi juriidiliste ja füüsiliste isikute pankrottide kohta laekus aasta jooksul Harju, Pärnu, Tartu ja Viru maakohtusse kokku 2773. Seejuures ligi 37 protsenti neist ehk 1024 olid füüsiliste isikute maksejõuetusavaldused ehk need, mille puhul raskustesse sattunud võlgnikust eraisik on ise enda kohta avalduse teinud.

Füüsilise isiku vastu esitatud maksejõuetusavaldusi ehk neid, mille esitajaks on võlausaldajad, oli samal ajal 320.

Juriidilise isiku vastu esitatud pankrotiavaldusi saabus kohtutele 305 ning juriidilisi isikuid, kes ise pankrotiavalduse esitasid, oli 284.

Kõige enam ehk 43 protsenti avaldustest tuli Harju maakohtule, 32 protsenti Tartu maakohtule, 13 protsenti Pärnu ning 12 protsenti Viru maakohtule.

Kui kõrvutada kohtutesse esitatud juriidiliste ja füüsiliste isikute pankroti- ja maksejõuetusavaldusi aastate lõikes, oli mullu nende arv veidi suurem kui 2024. aastal, mil neid laekus 2745, kui aga pikemalt tagasi vaadata, siis 2016. aastal tuli kohtutele kõigest 1253 niisugust avaldust ja 2021. aastal oli neid 1554.

Selle kohta, kui palju oli mullu varatuid püsivalt maksejõuetuid juriidilisi isikuid ehk raugenud pankrotimenetlusi, peab arvet maksejõuetuse teenistus, kuid eelmise aasta ülevaade on neil alles kokkupanemisel.

Ettevõtteid, kellel on senini esitamata 2024. aasta majandusaasta aruanne, mille tähtaeg saabus suurema osa jaoks juba mullu juunis, oli reedese seisuga ligi 46 600. Kokku on 2024. aasta kohta aruandluskohuslasi ligi 286 500.

Toimetaja: Karin Koppel

