Ettevõtted kaasasid Balti börsidelt mullu ligi kaks miljardit eurot

Eesti majandus vindub endiselt, investorite usk on langustrendis ja kauplemisaktiivsus Nasdaq Tallinna börsil ei olnud lõppenud aastal teab mis hea, aga 2025 oli rekordiline võlakirja-aasta, ütles Tallinna börsi juhatuse esimees Kaarel Ots

"Tallinna börsil õnnestus läbi viia üks avalik aktsiapakkumine, aga põhilist tooni andsid ikkagi võlakirjad. Ma arvan, et nii palju ettevõtteid ei olegi meil korraga raha kaasanud. Kaasati peaaegu kolmsada miljonit eurot," ütles Ots.

Tema sõnul on Tallinna börsil ja ka Balti börsil tervikuna 2025. aastal toimunu rekordiline. "Kunagi ajaloos ei ole nii palju ettevõtteid kaasanud raha nii suures mahus. Baltikumi peale on see umbes kaks miljardit," tõdes Ots.

Samas tõusis jõudsalt Tallinna börsiindeks.

"Tallinna börsiindeks edestas maailma enim jälgitud S&P 500 indeksit. Meie indeks kasvas 2025. aastal 18 protsenti," rääkis Tallinna börsi juht. Ta tunnistas, et viimased kolm aastat on indeks paigal seisnud, seega ootus, et ettevõtete aktsiate hinnad hakkavad ülespoole nihkuma, oli selgelt olemas.

"Ja on kindlasti ka aastal 2026," lisas Ots.

Viimasel ajal on riik börsile viinud ainult kaks riigiettevõtet: Tallinna Sadama ja Enefit Greeni, ja sedagi osaliselt. Kriitikute sõnul oleks börsi käimatõmbamiseks vaja just riigi initsiatiivi. Otsa sõnul ei ole käimatõmbamisest rääkimine õige, sest nii majandus kui ka börs on tsüklilised.

"Kui majanduses saabuvad paremad ajad, kui meil tekib lõpuks ometi laiapõhjaline majanduskasv, ma isegi ei mäleta, millal seda viimati sai öelda, siis uskuge mind – börs hakkab seda väga kiiresti peegeldama. Ja teine asi, millega riik saab tegeleda, on klassikaline finantskirjaoskus ja selle arendamine," rääkis börsijuht.

Börsi kauplemisaktiivsus sõltub sellest, milline on inimeste kindlustunne. Alanud aasta kohta Ots prognoose teha ei taha. Globaalset pilti vaadates on parim investeering olnud kuld ja sellest võib järeldada, et ebakindlus jätkub.

"Kulla hind kasvas eelmisel aastal ligikaudu 65 protsenti. See on selles mõttes huvitav, et ühtpidi räägitakse palju tehisintellektist ja seitsmest suurest ettevõttest, kes Ameerikas on juba nüüd mitu aastat ühe suure indeksi kasvu juhtinud, aga see suur indeks S&P 500 jäi alla nii Tallinna börsile kui ka kullale. Kulda ju tavaliselt investeeritakse selle pärast, et kaitsta end inflatsiooni vastu. See näitab investorite pelgust, et inflatsioon võib jätkuda, aga majandus ei kasva ja seetõttu on paigutatud rekordiliselt raha kulda. Ma ei oska prognoosida, mis uus aasta toob, aga need sammud näitavad, et on selge ebakindlus," tõdes Ots.