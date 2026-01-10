X!

Ka pühapäeval sajab lund ja tuiskab

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Pühapäeval jääb Eesti Valgevenest aeglaselt põhja poole liikuva madalrõhuala põhjaserva. Öösel sajab lund ja tuiskab; päeval sajud harvenevad ja tuul võtab hoogu veidi maha.

Öö vastu pühapäeva tuleb pilvine, lume ja tuisuga. Tihedam on lumesadu Põhja-Eestis. Puhub põhja- ja kirdetuul 3 kuni 10, iiliti 13, rannikul 10 kuni 15, iiliti 18 ning öö hakul kuni 21 meetrit sekundis. Külma on -6 kuni -11, tuulele avatud rannikul -5 kraadi ümber.

Pühapäeva hommikul on taevas pilves. Mitmel pool sajab lund, lääne pool ka tuiskab, vaid Eesti idaosas on lumehooge harvem. Puhub kirde- ja põhjatuul 3 kuni 8, iiliti 11, rannikualadel 8 kuni 13, iiliti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -5 kuni -10 kraadi, tuulele avatud rannikul ka paar kraadi vähem.

Ka päev tuleb pilvine, sajab lund ja tuiskab. Tuul puhub põhjast ja kirdest 3 kuni 9, iiliti 12, rannikul 8 kuni 12, iiliti 17 meetrit sekundis. Miinuskraade on termomeetril -4 kuni -10.

Järgnevad päevad tulevad pilves selgimistega. Kui nädala alguses sajab kohati lund, siis kolmapäev tuleb olulise sajuta.

Neljapäeval on pilvisus Ida-Eestis vahelduv, Lääne-Eestis tihedam. Pärastlõunal jõuab saartele lumesadu, mis edasi ka mandri lääneossa laieneb. Tuuleiilid koguvad neljapäeval kiirust, puhudes kuni 17 meetrit sekundis ning keerutades tuisku.

Miinuskraade jääb uuel nädalal päev-päevalt vähemaks: kui esmaspäeval on külma keskmiselt 9, siis neljapäeval vaid 6 kraadi.

