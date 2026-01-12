X!

Synlab langetas tervisekassa kärpe tõttu laboriteenuste hindu

Eesti
Analüüsid laboris.
Analüüsid laboris. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tervisekassa hinnakärpe tõttu langetas ka Synlab Eesti enda pakutavate laboriteenuste hindu, kuid eraklientide hinnakirja muudatus ei puuduta.

Synlab Eesti juhatuse liige Kaido Beljaev ütles ERR-ile, et suur osa nende klientidest osutab tervishoiuteenuseid tervisekassa lepingute alusel ja tervisekassa kehtestatud hindadega, mistõttu põhineb ka Synlabi laboriteenuste hinnakiri, mida nad lepingulistele raviasutustele pakuvad, tervisekassa piirhindadel.

Alates 1. jaanuarist langesid tervisekassa piirhinnad aga ligikaudu 15 protsendi võrra ja seetõttu kehtestas ka Synlab alanud aastast uue analüüside hinnakirja.

Tervisekassa põhjendas laboriteenuste piirhindade 15-protsendilist kärbet sellega, et tänu tehnoloogiale on laboriteenused odavamaks muutunud ning Beljaev tõdes, et tõepoolest võimaldab tehnoloogiline areng ka laborimeditsiini efektiivsust kasvatada.

Teisalt on Synlab tema sõnul pidanud aastate jooksul selle realiseerimiseks investeerima miljoneid tehnoloogiasse nagu laboriseadmed ja IT-lahendused ja küberturve, protsessidesse, üle Euroopa partnerlaborite võrgustiku loomisse ja kohalikku koostöösse ning ka õigetesse inimestesse.

"Samas on kaasaegsete analüüsiplatvormide ja reagentide hinnad, kvaliteedi-, keskkonna- ja akrediteerimisnõuded ning tööjõukulud viimastel aastatel pigem kasvanud kui langenud. Investeeringud tehnoloogiasse on aidanud kulude kasvu pidurdada ja tööprotsesside optimeerimise kaudu efektiivsust leida," lisas Beljaev.

Ta märkis, et praegune hinnakärbe on suures osas administratiivne otsus, mis eeldab teenuseosutajatelt üha suuremat efektiivsust, skaleeritavust ja jätkuvat investeerimisvõimekust.

"Selle otsusega kaasneb üks risk, millel on tagajärjed – ühtlase, kõikidele laborivaldkondadele rakendatud kärpe tulemusena tekib olukord, kus teatud valdkondade analüüside teostamine muutub majanduslikult ebamõistlikuks ja tingib laborisisest ristsubsideerimist," tõdes Synabi juhatuse liige.

Eraklientide hinnakiri jäi Beljaevi kinnitusel endiseks ja seda muudatus ei puuduta, sest see kujuneb teistel alustel kui tervisekassa teenused ning arvestab muu hulgas laialdast üle-eestilist proovivõtupunktide võrgustikku, teeninduskulu, väiksemat mahtu ja investeeringuid ligipääsetavusse ning digilahendustesse.

Ligi 104 miljoni euroga miinuses olev tervisekassa kärpis alates 2026. aastast laboriteenuste piirhindu ning haiglad on möönnud, et senistes hindades oli küll õhku sees, kuid teisalt rahastati laboriteenuste kasumiga sügavas miinuses olevaid teisi teenuseid nagu intensiivravi ja anestesioloogia.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:34

Eesti astronoomid avastasid juhuslikult tähtedevahelise ainejoa

11:27

Drell oli võidumängus vaikne, kolm eestlast viskas NCAA-s üle 20 punkti

11:14

Oidsalu: julgeolekueksperdid panevad pea pooled korrad mööda

11:06

Synlab langetas tervisekassa kärpe tõttu laboriteenuste hindu

10:51

Laialt levinud herpesviirus vaevas inimesi juba rauaajal

10:51

Edwards pani Timberwolvesi suurele tagasitulekule võiduka punkti

10:43

Arvustus. "Caligula": üleoleku kunst

10:36

Terje Toomistu uus doksari "Piirideta põlvkond" esilinastub Tartu ja Tallinna kinodes

10:10

Vaatlejate hinnangul võib olla haruldane hetk suurteks muutusteks Iraanis

10:10

Lasketiire on vähe, aga juurde neid ei rajata

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11.01

Sõja 1418. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

11.01

NATO võib Trumpi julgeolekumurede leevendamiseks väed Gröönimaale saata

11.01

Raik: löögi all on mitu Venemaa liitlast ja Kreml ei suuda neid toetada

11.01

Trump: Kuubale ei lähe enam naftat ega raha

11.01

Esmaspäeval kerkib elektri hind viimase paari nädala kõrgeimale tasemele

11.01

Meedia: Valges Majas kaalutakse võimalusi Iraani ründamiseks

11.01

Saksamaa muuseumist leiti üle 80 aasta kadunud teos "Läti tüdruk"

11.01

Eesti teatemeeskond kordas kaheksandat kohta, võit taas Norrale Uuendatud

11.01

Iraan ähvardab rünnata Iisraeli ja USA sõjaväebaase

10.01

Transpordiamet soovitab tuisu tõttu autosõidust loobuda

ilmateade

loe: sport

11:27

Drell oli võidumängus vaikne, kolm eestlast viskas NCAA-s üle 20 punkti

10:51

Edwards pani Timberwolvesi suurele tagasitulekule võiduka punkti

10:08

Eesti võrkpallinaiskonnad olid Balti liigas võidukad

09:44

Teern säras koduklubi eest kübaratrikiga

loe: kultuur

10:43

Arvustus. "Caligula": üleoleku kunst

10:36

Terje Toomistu uus doksari "Piirideta põlvkond" esilinastub Tartu ja Tallinna kinodes

09:30

Eesti kinodesse jõuavad Lux publikuauhinnale nomineeritud filmid

09:21

Keeleminutid. Üleminek eestikeelsele õppele: kui sõnad ei kõnele

loe: eeter

09:57

Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

11.01

Video: saates "Hommik Anuga" kõlas filmimuusika klassika "Põgene, vaba laps"

11.01

Jakob Rosin: puue on Eestis hirmutav teema, millest ei julgeta rääkida

11.01

Tõnis Niinemets filmist "Täiuslikud võõrad": tunnen selle töö üle uhkust

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (12.01.2026 09:00:00)

11.01

Päevakaja (11.01.2026 18:00:00)

10.01

Kaitseinvesteeringute keskus otsib ehitajat kaitseväe Narva linnaku rajamiseks

10.01

Politoloogide sõnul peaks riik väljendama Euroopa Liitu kuulumist selgemalt

10.01

Virumaal peeti täna kaks eriilmelist rahvamatka

10.01

Päevakaja (10.01.2026 18:00:00)

09.01

Päevakaja (09.01.2026 18:00:00)

09.01

Tööandjad lükkasid riikliku lepitaja alampalga ettepaneku tagasi

09.01

Euroopa Liidu liikmesriikide enamus toetas kaubanduslepet Mercosuriga

09.01

Raadiouudised (09.01.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo