Synlab langetas tervisekassa kärpe tõttu laboriteenuste hindu

Tervisekassa hinnakärpe tõttu langetas ka Synlab Eesti enda pakutavate laboriteenuste hindu, kuid eraklientide hinnakirja muudatus ei puuduta.

Synlab Eesti juhatuse liige Kaido Beljaev ütles ERR-ile, et suur osa nende klientidest osutab tervishoiuteenuseid tervisekassa lepingute alusel ja tervisekassa kehtestatud hindadega, mistõttu põhineb ka Synlabi laboriteenuste hinnakiri, mida nad lepingulistele raviasutustele pakuvad, tervisekassa piirhindadel.

Alates 1. jaanuarist langesid tervisekassa piirhinnad aga ligikaudu 15 protsendi võrra ja seetõttu kehtestas ka Synlab alanud aastast uue analüüside hinnakirja.

Tervisekassa põhjendas laboriteenuste piirhindade 15-protsendilist kärbet sellega, et tänu tehnoloogiale on laboriteenused odavamaks muutunud ning Beljaev tõdes, et tõepoolest võimaldab tehnoloogiline areng ka laborimeditsiini efektiivsust kasvatada.

Teisalt on Synlab tema sõnul pidanud aastate jooksul selle realiseerimiseks investeerima miljoneid tehnoloogiasse nagu laboriseadmed ja IT-lahendused ja küberturve, protsessidesse, üle Euroopa partnerlaborite võrgustiku loomisse ja kohalikku koostöösse ning ka õigetesse inimestesse.

"Samas on kaasaegsete analüüsiplatvormide ja reagentide hinnad, kvaliteedi-, keskkonna- ja akrediteerimisnõuded ning tööjõukulud viimastel aastatel pigem kasvanud kui langenud. Investeeringud tehnoloogiasse on aidanud kulude kasvu pidurdada ja tööprotsesside optimeerimise kaudu efektiivsust leida," lisas Beljaev.

Ta märkis, et praegune hinnakärbe on suures osas administratiivne otsus, mis eeldab teenuseosutajatelt üha suuremat efektiivsust, skaleeritavust ja jätkuvat investeerimisvõimekust.

"Selle otsusega kaasneb üks risk, millel on tagajärjed – ühtlase, kõikidele laborivaldkondadele rakendatud kärpe tulemusena tekib olukord, kus teatud valdkondade analüüside teostamine muutub majanduslikult ebamõistlikuks ja tingib laborisisest ristsubsideerimist," tõdes Synabi juhatuse liige.

Eraklientide hinnakiri jäi Beljaevi kinnitusel endiseks ja seda muudatus ei puuduta, sest see kujuneb teistel alustel kui tervisekassa teenused ning arvestab muu hulgas laialdast üle-eestilist proovivõtupunktide võrgustikku, teeninduskulu, väiksemat mahtu ja investeeringuid ligipääsetavusse ning digilahendustesse.

Ligi 104 miljoni euroga miinuses olev tervisekassa kärpis alates 2026. aastast laboriteenuste piirhindu ning haiglad on möönnud, et senistes hindades oli küll õhku sees, kuid teisalt rahastati laboriteenuste kasumiga sügavas miinuses olevaid teisi teenuseid nagu intensiivravi ja anestesioloogia.