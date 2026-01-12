Ekspress Grupi digitellimuste hulk kasvas aastaga seitse protsenti

Eestis uudisteportaali Delfi, Maalehte, Eesti Ekspressi ja ajakirju kirjastava AS-i Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga üheksa protsenti (neljandas kvartalis kolm protsenti), ulatudes 124 637-ni.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Liina Liiv ütles grupi mulluste tellimuste kommentaariks, et seitsmeprotsendine kasv on aasta kokkuvõttes tugev tulemus, mis kinnitab grupi pikaajalise strateegia õigsust ka keerulises majanduslikus keskkonnas.

Liivi sõnul oli neljas kvartal Balti riikides majanduslikult keeruline ning see peegeldus ka tellijaskonna kasvu aeglustumises viie protsendini.

"Tarbijakindluse madalseis ja üldine ettevaatlikkus kulutustes mõjutasid inimeste valmisolekut uute digitellimuste tegemiseks kõigis Balti riikides," sõnas Liiv.

Delfi tulemust nimetas Liiv suurepäraseks tulemuseks küpsel turul. "Eesti turul muutub iga uus tellija meediaettevõtte jaoks järjest väärtuslikumaks ja nõuab senisest personaalsemat lähenemist," lisas juhatuse esimees.

50-protsendiliselt Ekspress Grupile kuuluva Õhtuleht Kirjastuse digitellimuste hulk kahanes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga neli protsenti (neljandas kvartalis kaks protsenti), ulatudes 24 284-ni.

Õhtulehe tellijate arvu vähenemine on Liivi sõnul peamiselt tingitud ühe suurema ärikliendi lepingu tingimuste muudatustest, sest lepingu pikendamisel vähenes oluliselt jagamiste arv.

Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kahanes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 15 protsenti (neljandas kvartalis kaheksa protsenti), ulatudes 6224 tellimuseni.

Aasta lõpus Delfi Meedia omandisse liikunud Geenius Meedia langus on seotud muudatusega tellijate arvu arvestuspõhimõtetes ega oma mõju ettevõtte tuludele ja kasumile, kommenteeris ettevõte.

Lätis kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 14 protsenti (neljandas kvartalis 22 protsenti), ulatudes 40 090-ni.

Leedus kasvas Delfi digitellimuste hulk võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 12 protsenti (neljandas kvartalis viis protsenti), ulatudes 49 378-ni.

Leedu meediaportaali Lrytas digitellimuste hulk kahanes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kolm protsenti (neljandas kvartalis neli protsenti), ulatudes 11 351-ni."Eesti turul muutub iga uus tellija meediaettevõtte jaoks järjest väärtuslikumaks ja nõuab senisest personaalsemat lähenemist," ütles Liiv.

Kontsern loeb digitellimuseks ainult selliseid tellimusi, mille väärtus on suurem kui üks euro ühes kalendrikuus, mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist.