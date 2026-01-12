X!

Riigikogu liikmed algatasid politseijuhtide kaasuse uurimiskomisjoni loomise

Eesti
Kohus mõistis endised kõrged politseijuhid Heldna, Vaheri ja Alavere õigeks
Kohus mõistis endised kõrged politseijuhid Heldna, Vaheri ja Alavere õigeks Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Riigikogu uue istungjärgu avaistungil esitasid 21 riigikogu liiget otsuse eelnõu uurimiskomisjoni moodustamiseks. Komisjoni töö eesmärk on politseijuhtide Elmar Vaheri, Eerik Heldna ja Aivar Alavere kriminaalmenetluse ja sellele eelnenud kaitsepolitseiameti tegevuse õigusriigi põhimõtetele vastavuse uurimine.

Eelnõu üle andnud Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul ei saa parlamentaarses järelevalves anda hinnanguid kohtuotsustele.

"Kuid praeguses usalduskriisis õigussüsteemi puhul ei saa parlament jääda kõrvale. Meil on kaasus, kus endine keskkriminaalpolitsei direktor, endine kaitsepolitsei direktori asetäitja ning  endine politsei- ja piirivalveameti direktor on esitanud väite, et nende suhtes on riigi süüstavat võimu rakendatud isiklikel või seadusest mittetulenevatel motiividel," sõnas Reinsalu.

Tema sõnul on usalduse taastamiseks minimaalne, mida rahvaesindus saab teha, vastava uurimiskomisjoni moodustamine, et kuulata ära kõik asjasse puutuvad isikud ning teha kõlanud väidete pinnalt järeldused, et taastada läbi avaliku arutelu usaldus õigussüsteemi.

Eelnõu algatasid: Urmas Reinsalu (Isamaa), Helir-Valdor Seeder (Isamaa), Aivar Kokk (Isamaa), Andres Metsoja (Isamaa), Lauri Laats (KE), Andrei Korobeinik (KE), Mart Maastik (Isamaa), Kalle Grünthal (fraktsioonitu), Jaak Valge (fraktsioonitu), Kersti Sarapuu (fraktsioonitu), Aleksei Jevgrafov (KE), Priit Sibul (Isamaa), Diana Ingerainen (E200), Vladimir Arhipov (KE), Lea Danilson-Järg (Isamaa), Tõnis Lukas (Isamaa), Jaanus Karilaid (fraktsioonitu), Ants Frosch (fraktsioonitu), Peeter Ernits (fraktsioonitu), Enn Eesmaa (fraktsioonitu) ja Leo Kunnas (fraktsioonitu).

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:54

Sikkut: kultuur ja sport jäävadki nüüd loodetud lisatuludest ilma

17:50

Tallinna lauluväljak plaanib nelja aastaga osa laiendusi valmis saada

17:48

Kalev/Cramo lõpetas ameeriklasega lepingu

17:47

Briti meediaregulaator alustas Muski platvormi suhtes uurimist

17:37

Margit Mutso: linna metamorfoos algab targast linnavalitsusest

17:17

Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

17:11

Soomlane tassis Bruinsi esimese nullimänguga võiduni

17:06

Briti endine rahandusminister läks tooride ridadest Farage'i parteisse üle

16:58

Riigikogu liikmed algatasid politseijuhtide kaasuse uurimiskomisjoni loomise

16:42

Botn taasliitus koondisega, kuid Ruhpoldingis startimine on kahtluse all

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11.01

Raik: löögi all on mitu Venemaa liitlast ja Kreml ei suuda neid toetada

11.01

Sõja 1418. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

11:54

Briti endine luurejuht: Putin kasutab regulaarselt teisikuid

08:20

Trumpi ja Powelli vastasseis kasvas kriminaaluurimiseks

09:36

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

11.01

Trump: Kuubale ei lähe enam naftat ega raha

16:14

Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota kaugmaa ballistilisi rakette Uuendatud

11.01

Saksamaa muuseumist leiti üle 80 aasta kadunud teos "Läti tüdruk"

12:43

Hea suusailm aitab Hispaania teetigudel talve üle elada

11.01

Esmaspäeval kerkib elektri hind viimase paari nädala kõrgeimale tasemele

ilmateade

loe: sport

17:48

Kalev/Cramo lõpetas ameeriklasega lepingu

17:11

Soomlane tassis Bruinsi esimese nullimänguga võiduni

16:42

Botn taasliitus koondisega, kuid Ruhpoldingis startimine on kahtluse all

16:12

Ingrid Neel sai Adelaide'is kindla kaotuse

loe: kultuur

17:37

Margit Mutso: linna metamorfoos algab targast linnavalitsusest

17:17

Tatter Balti riikide koostöös valminud "Täiuslikest võõrastest": selline mudel töötas väga hästi

15:34

Nädalavahetuse vaadatuim film oli taas "Avatar: Tuli ja tuhk"

12:28

Tallinnas esineb briti DJ ja produtsent Pete Tong

loe: eeter

14:06

Savisaare teisik Paavo Tärk: mind on krattipidi Savisaare juurde ka veetud

13:30

Minijalanõude koguja: see on nagu muinasjutu sisse minek

12:00

Mikk Jürjens: teismelisena kehastas isa minu jaoks mõttetut igapäevaelu

09:57

Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (12.01.2026 15:00:00)

14:55

Justiitsministeerium plaanib uimastitarvitajate karistusi leevendada ning edasimüüjate omi karmistada

14:55

Valaste joa juurde pannakse hoiatussildid

12:39

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12:30

Otepää saab uue lasteaia

12:25

HTM: 20-minutiline õuevahetund ei tähenda tingimata järjest õues viibimist

12:20

Raadiouudised (12.01.2026 12:00:00)

10:10

Vaatlejate hinnangul võib olla haruldane hetk suurteks muutusteks Iraanis

10:10

Lasketiire on vähe, aga juurde neid ei rajata

09:25

Raadiouudised (12.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo