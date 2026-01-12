Riigikogu liikmed algatasid politseijuhtide kaasuse uurimiskomisjoni loomise

Riigikogu uue istungjärgu avaistungil esitasid 21 riigikogu liiget otsuse eelnõu uurimiskomisjoni moodustamiseks. Komisjoni töö eesmärk on politseijuhtide Elmar Vaheri, Eerik Heldna ja Aivar Alavere kriminaalmenetluse ja sellele eelnenud kaitsepolitseiameti tegevuse õigusriigi põhimõtetele vastavuse uurimine.

Eelnõu üle andnud Isamaa esimehe Urmas Reinsalu sõnul ei saa parlamentaarses järelevalves anda hinnanguid kohtuotsustele.

"Kuid praeguses usalduskriisis õigussüsteemi puhul ei saa parlament jääda kõrvale. Meil on kaasus, kus endine keskkriminaalpolitsei direktor, endine kaitsepolitsei direktori asetäitja ning endine politsei- ja piirivalveameti direktor on esitanud väite, et nende suhtes on riigi süüstavat võimu rakendatud isiklikel või seadusest mittetulenevatel motiividel," sõnas Reinsalu.

Tema sõnul on usalduse taastamiseks minimaalne, mida rahvaesindus saab teha, vastava uurimiskomisjoni moodustamine, et kuulata ära kõik asjasse puutuvad isikud ning teha kõlanud väidete pinnalt järeldused, et taastada läbi avaliku arutelu usaldus õigussüsteemi.

Eelnõu algatasid: Urmas Reinsalu (Isamaa), Helir-Valdor Seeder (Isamaa), Aivar Kokk (Isamaa), Andres Metsoja (Isamaa), Lauri Laats (KE), Andrei Korobeinik (KE), Mart Maastik (Isamaa), Kalle Grünthal (fraktsioonitu), Jaak Valge (fraktsioonitu), Kersti Sarapuu (fraktsioonitu), Aleksei Jevgrafov (KE), Priit Sibul (Isamaa), Diana Ingerainen (E200), Vladimir Arhipov (KE), Lea Danilson-Järg (Isamaa), Tõnis Lukas (Isamaa), Jaanus Karilaid (fraktsioonitu), Ants Frosch (fraktsioonitu), Peeter Ernits (fraktsioonitu), Enn Eesmaa (fraktsioonitu) ja Leo Kunnas (fraktsioonitu).