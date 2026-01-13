X!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:38

Mart Kase: väikese Uku küsimus

11:31

Hiina tehispäike murdis tuumasünteesi kammitsenud tiheduslae

11:29

Ukraina sõdurid heiskasid Kupjanski linnavalitsusele riigilipu Uuendatud

11:09

PSG sai naabril karikavõistlustel üllatuskaotuse

11:01

Kolmapäeval kell 11 "Otse uudistemajast": Mart Võrklaev

11:00

KUULA | "Võimla" kaardistas olümpiakoondise hetkeseisu Uuendatud

10:53

Semiootik: elame tarbimissurve all ega mõtle ostude põhjustele

10:35

Kindlustusseltside liit soovib töötajate tervisekulude hüvitise kasvu

10:32

London valmistub saatma eriüksusi Vene varilaevastiku laevu arestima

10:27

Gouram käis Hertha esindusmeeskonna eest platsil

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12.01

Näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks

12.01

Briti endine luurejuht: Putin kasutab regulaarselt teisikuid

12.01

Hea suusailm aitab Hispaania teetigudel talve üle elada

12.01

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

12.01

Opositsioon materdab hasartmängumaksu apsu eest võimuliitu Uuendatud

12.01

Riik kavatseb leevendada narkokasutajate karistusi Uuendatud

11:29

Ukraina sõdurid heiskasid Kupjanski linnavalitsusele riigilipu Uuendatud

12.01

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

12.01

Synlab langetas tervisekassa kärpe tõttu laboriteenuste hindu

12.01

Allikas: Iraani protestijad panevad põlema islamirežiimi sõjaväebaase

ilmateade

loe: sport

11:09

PSG sai naabril karikavõistlustel üllatuskaotuse

11:00

KUULA | "Võimla" kaardistas olümpiakoondise hetkeseisu Uuendatud

10:27

Gouram käis Hertha esindusmeeskonna eest platsil

09:48

Harden läks kõigi aegade korviküttide edetabelis Shaqist mööda

loe: kultuur

10:24

Galerii: Tallinnas esilinastus Arun Tamme mängufilm "Täiuslikud võõrad"

10:00

Grete Kaio: ühiskonna valupunktid kriitikatekstide mahlas

09:52

Keelenupp. "Cringe" – kas uus viis öelda "piinlik"?

12.01

Kati Saarits uurib uuel näitusel kodu, käsitööd ja kohalikku esemelist kultuuri

loe: eeter

09:36

Sotsiaalantropoloog: inimestel puudub soov kokku tulla ja koos lahendusi otsida

09:28

Oma kehast antiikskulptuuri vormiv René Kari: oma töödega rõhutan protsessi

08:37

Eesti võistleb Eurovisiooni esimeses poolfinaalis

12.01

Savisaare teisik Paavo Tärk: mind on krattipidi Savisaare juurde ka veetud

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (13.01.2026 09:00:00)

12.01

Päevakaja (12.01.2026 18:00:00)

12.01

Tallinna lauluväljak plaanib nelja aastaga osa laiendusi valmis saada

12.01

Raadiouudised (12.01.2026 15:00:00)

12.01

Justiitsministeerium plaanib uimastitarvitajate karistusi leevendada ning edasimüüjate omi karmistada

12.01

Valaste joa juurde pannakse lisahoiatussildid

12.01

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12.01

Otepää saab uue lasteaia

12.01

HTM: 20-minutiline õuevahetund ei tähenda tingimata järjest õues viibimist

12.01

Raadiouudised (12.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo