Kuigi Eesti ajakirjanduse pealkirjadesse jõudis Venemaa ähvardus avaliku sõja puhkemise võimaluse kohta Eestiga, tundub see vildakas ja võimatu, rääkis "Vikerhommikus" strateegilise kommunikatsiooni ekspert Ilmar Raag. Parempoolsete ridadesse kuuluv Raag selgitas, et peab imepisikeseks võimalust, et Venemaa võiks rünnata ainult Eestit riskimata sellega, et satub nii sõtta kogu regiooni ja NATO-ga.

"Kui ma nägin esiuudist, et oleme avaliku sõja äärel, siis tundus mulle kohe kuidagi vildakas. Sellepärast, et kui ma asetan sellesse suurde pilti, siis see tundus võimatu. Suur pilt on kõigepealt see, et endiselt ei ole Venemaal praegu vahendeid ja inimesi selleks, et tegeleda millegi muuga peale Ukraina," sõnas Raag.

Teise taustana tõi ta välja selle, et Venemaal on olemas doktriinid ja kontseptsioonid sellest, kuidas nad peaksid sõda ja selles ei ole eraldi Eestit olemas, vaid Balti riigid.

"See on ühtne operatiivruum ja selle näiteks on ka see, et nõukogude ajal ei olnud eraldi ju Eesti sõjaväeringkonda, vaid oli Balti sõjaväeringkond. Ja seetõttu võimalus, et Venemaa võiks rünnata ainult Eestit, riskimata selle seejuures sellega, et ta satub sõtta kogu, kogu regiooniga ja kogu NATO-ga, see võimalus on imepisikene."

Kui Eesti otsustas oma piiri Venemaaga sulgeda, nii nagu Soome tegi seda juba kolme aasta eest, siis pidi Raagi sõnul Venemaa kuidagi sellele reageerima.

"Nad on juba harjunud sellega, et kui sa vähe ütled, siis keegi ei pane sind tähele, keegi ei võta seda tõsiselt ja seetõttu nad kogu aeg lisavad karmimaid sõnu. Ja seejuures nad annavad ka väga selged vihjed ja üks reaalne vihje oli, et nad teevad mingisuguseid poliitilisi diplomaatilisi vastukäike."

Raag tõi Venemaa ähvarduste tagant välja kaks aspekti. Esiteks selle, et Venemaa praegune juhtkond on pidevalt öelnud, et Euroopa peab Venemaa vastu hübriidsõda.

"Venemaa vaates kogu Euroopa on juba Venemaaga sõjas. Sellepärast et nende jaoks sõda algab varem, kui tankid hakkavad liikuma. Sõda algab sel hetkel, kui toimuvad hübriidrünnakud, toimuvad inforünnakud ja nii edasi."

Teisalt tõi ta välja, et Venemaa vaates on mitmetes Euroopa riikides poliitilised jõud, kes on Putinist arusaajad, kes räägivad sellest, kuidas Ukraina toetamine tuleks lõpetada ja tühja sellest, kui Euroopas on võimalik sõjaga piire muuta.

"Ja järelikult tuleb mängida nendele poliitilistele jõududele. Ka Eestis me oleme ju näinud, et on poliitilisi arvajaid, kes leiavad, et kõik see, mida praegu Venemaa suunal tehakse, on vale. Ja, et me saame endale niimoodi sõja kaela. Täpselt nendele on nüüd see lause (avaliku sõja puhkemise ohu kohta - toim) kingitud. Et te kardate, et Venemaa võiks kuidagi Eesti suhtes kurjaks saada. Ja palun, me näitlikult saamegi kurjaks. Et neil jõududel oleks Eestis rohkem kõlapinda ja neil oleks võimalik külvata rohkem paanikat. Ja selle eesmärk kokkuvõttes on ikkagi Eesti poliitika muutmine."

Raagi hinnangul poleks pidanud ka nn peavoolu poliitikute tasemel Venemaa ähvardustele reageerima, sest Venemaa välisministeeriumi avalduses ei öeldud, et kavandatakse sõjalisi vastukäike Eesti suunal.

"Ja seetõttu need jäävadki sõnadeks. Sellistele sõnadele võib Trumpi kombel tviite vastu kirjutada. Aga mingit praktilist tähendust sellel ei ole. Nii et minu soovitus on sellele üldse mitte reageerida."

Kommenteerides Eesti-Vene piiri sulgemist ja president Ülle Madise kriitikat selle kohta, et seda tehti liialt emotsiooni pealt, vastas Raag, et see on keeruline küsimus ehk ükskõik, mis otsuse saad teed või tegemata jätad, on sellel nii plussid kui ka miinused.

"Üks variant on üldse mitte reageerida. Aga sellisel juhul väga paljudele ühiskonnast tundub, et see on samuti vale, kui Eestis pannakse kolme kuu jooksul toime kaks terrorirünnakut ja Eesti üldse ei reageeri. Samas on tõsi ka see, et piiri kinnipanek on eelkõige poliitiline žest. Ja kus me ütleme soomlastele, et me oleme nüüd teiega ühtsed. Aga ilmselt teavad julgeolekuasutused ka seda, et järgmise võimaliku rünnaku vältimist see väga oluliselt ei vähenda. Ja see oht, et mingisugune sarnane rünnak toimub veel, see on täitsa tõsine."

Raag ütles, et kui kuus aastat tagasi oleks toimunud mingisugune terrorirünnak Eesti kaitsetööstuse ettevõtte vastu, oleks olnud ühiskonnas tõsine paanika. Täna oleme me Raagi hinnangul palju rohkem valmis ja seda näitab ka Ukraina sõja kogemus, et ühiskond suudab vastu pidada, kui rinne peab.

"Kes on käinud Kiievis, need kõik räägivad imestusega sellest, et teatrid töötavad. Sa võid hommikul õhtul minna kohvikusse ja restorani ehk mingil viisil see normaalne elukorraldus on alles. Küsimus on selles, kas sa tahad olla sina ise või sa oled valmis ennast muutma nii nagu vastane tahab. Ja mis nii Ukrainat kui ka Eestit puudutab, siis Venemaa vaates ei ole ju küsimus ainult nende julgeoleku muredest, kus nad ütlevad, et NATO baasid peavad minema tagasi 1997. aasta joonele. Vaid nad kritiseerivad ka seda, kuidas Eestis on suhestatud vene keele staatusesse, õigeusu staatusesse ja nii edasi. Ehk et nad panevad ikkagi kahtluse alla meie enda rahvusriigi kontseptsiooni. Kas Eestimaa on Eesti või Venemaa oblast."

Raag meenutas, et alles nädalavahetusel kukkus Poolas taevast alla kolm sõjaraketti, aga poolakad elavad edasi. Ta tõi välja kaasaegse strateegilise süvalöökide sõja kummalise fenomeni.

"Tegelikult saab tavalisi tsiviilinimesi surma väga vähe. Aga selle taga on midagi muud. Rünnatakse eelkõige elutähtsate teenuste ettevõtteid ja survestatakse inimesi niimoodi. Me ei tapa teid ära, aga me teeme teie elu väga ebamugavaks. Kui talvel on toas külm, kui elektrit ei ole, kui vesi jäätub torudes. Kui kauaks teil jätkub tugevat vaimu, et vastu pidada. Põhimõtteliselt on see ka Eesti peamine küsimus. Ehk meid ei ähvarda see, et homme kõik eestlased ära tapetakse või kogu Eesti kiiresti ära vallutatakse. Seda ei juhtu. Aga see, et meie elu võib jätkuvalt muutuda mingiks perioodiks ebamugavaks, see on küll tõsi."