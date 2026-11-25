Haridustöötajate liidu esimehe Reemo Voltri sõnul oleks opositsioonierakondade poolt välja käidud viieprotsendiline palgatõus miinimum, millega õpetajad nõustuksid ning see jätaks ilmselt ära ka õpetajate streigi.

"Meile teadaolevalt siiski suur osa parlamendierakondi on seda meelt, et õpetajate palk ei tohiks langeda võrreldes keskmise palgaga. Ja vastavad muudatusettepanekud on nüüd tehtud eelarvesse. Me vaatame selle protsessi ära ja detsembri keskel koguneb haridustöötajate liidu volikogu, kus me otsustame, kas ja milliseid jõulisemaid samme me peame tegema," ütles Voltri ERR-ile.

Ta ütles, et ei tohi lasta süveneda olukorda, kus õpetajate palk järjest väheneb võrreldes keskmise palgaga. Seda enam, et Eestis järjest süveneb õpetajate puudus.

Kui haridusministeerium lubab tõsta õpetajate palku kolm protsenti, aga opositsioon tõstaks selle tõusu muudatusettepanekutega viiele protsendile, tekitaks viimane Voltri sõnul olukorra, kus õpetajate palk ei langeks võrreldes Eesti keskmise palgaga.

"Aga tegelikult me oleme rääkinud nii enne eelmisi valimisi kui ka pärast seda, tegelikult juba 15 aastat, et õpetaja palk peab algama riigi keskmisest palgast. Aga arvestades praegust olukorda, et valimised on kohe tulemas ja riigieelarve on juba lõpusirgel, siis see viieprotsendiline tõus oleks miinimumide miinimum."

Voltri kordas, et õpetajate soov on, et nende palk algaks riigi keskmisest, aga ilmselt võtaks ka viieprotsendiline palgatõus õpetajatelt sunni streikima hakata.

"Ükski õpetaja ei taha tegelikult kunagi streikida. Aga see (viieprotsendiline palgatõus - toim) võtaks vähemalt sunni ära seda teha. Ehk siis ei läheks õpetajate olukord halvemaks."