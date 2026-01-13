X!

Asekantsler palus eksituse pärast hasartmänguseaduses vabandust

Evelyn Liivamägi
Evelyn Liivamägi Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi palus vabandust seoses eksitusega hasartmängumaksu seaduses, millega jääb veebikasiinode tegevus 2026. aastal maksuvabaks.

"Seaduse sõnastus, mis jättis 2026. aastaks veebikasiinode pakutavad õnnemängud maksustamise alt välja, maksustades ainult osavusmänge, oli kahetsusväärne eksitus, mis ei oleks tohtinud seadusesse jõuda ega kajasta kuidagi seadusandja tegelikku tahet. Tegemist ei olnud teadliku otsuse ega sooviga anda veebikasiinodele maksusoodustust," ütles Liivamägi. 

Liivamägi sõnas, et hasartmängud on ühiskondlikult tundlik valdkond ja riigi eesmärk ei ole neid maksust vabastada. "Hasartmängumaksu puhul tuleb arvestada valdkonnaga kaasnevate negatiivsete mõjudega ja toetada kogutava maksutuluga ühiskonna jaoks olulisi tegevusi," ütles ta. 

"Vabandan selle vea pärast ministeeriumi nimel ja mõistan avalikkuse ning meedia kriitikat. Sellised tehnilised apsud ei ole vastutustundliku õigusloome puhul vastuvõetavad ning võtame juhtunut väga tõsiselt," ütles Liivamägi.

Liivamägi rõhutas, et rahandusministeeriumi eesmärk on tagada, et hasartmängumaks laekuks järjepidevalt ja õiglaselt ning et maksureeglid oleksid selged ja üheselt mõistetavad nii ettevõtjatele kui avalikkusele. 

"Järgmine samm on viga parandada, et taastada õigusselgus ja vähendada võimalusi, et maks laekumata jääks. Sektorile on seni olnud üheselt arusaadav, et kaughasartmängude maksustamine hõlmab nii õnne- kui ka osavusmänge, ning ka ettevõtjate arvestus ja protsessid on sellele vastavalt üles ehitatud," märkis Liivamägi.

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) ütles varem ERR-ile, et seaduspraagi eest vastutab riigikogu.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann ütles esmaspäeval, et viga tekkis rahandusministeeriumis esitajate ettepaneku redigeerimise käigus ning ettevalmistavas materjalis seda ei ole.

"Kahjuks ei märganud seda viga ükski riigikogu liige, ei koalitsioonist ega opositsioonist - esitati muudatusettepanekuid, küsiti küsimusi, peeti kõnesid, kuid mitte keegi ei osutanud sellele veale. Ka mina juhtivmenetlejana seda viga ei märganud. Samuti mitte mitu juristi ega menetlust juhtiv ametnik," sõnas Akkermann.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

