Michal: eesmärk ei ole ühistranspordist puuduvat raha võtta lastelt ja pensionäridelt

Põllumajandus- ja regionaalminister Hendrik Terrase väljaöeldu, et maakonnaliinidel võiks kuukaart lastele ja pensionäridele maksta paarkümmend eurot ühiskondlikku toetust ei leia, aga miinimumhinnaga kuukaart võiks siiski olla, et saada parem ülevaade ühistranspordi kasutamisest, ütles saates "Stuudios on peaminister" Kristen Michal.

Terras ütles eelmisel nädalal, et pensionärid ja lapsed, kes seni on sõitnud maakonnabussides tasuta, peaksid reformi jõustumisel ostma 15–20-eurose kuukaardi või üksiksõidupileti, mis maksab 50–60 senti.

Michali sõnul tutvustas Terras ühistranspordireformi kava valitsuse kabinetiistungil, aga kuivõrd tegu on suure reformi ja keeruka valdkonnaga, siis tuleb ta selle teemaga valitsusse kindlasti tagasi.

"Ma arvan, et ühistranspordireformi on vaja ja ma arvan, et Hendrik on selles mõttes õigel teel. Me kõik vajame korraliku toimivat liinivõrku, korralikke, kvaliteetseid transpordivahendeid, mis ühenduksid omavahel, mis viiksid sinna, kuhu vaja on, mitte lihtsalt ringleksid," lausus Michal.

See, et Terras pakkus välja tasulise pileti maakonnaliinidel ja lastele ja pensionäridele, on Michali sõnul õige samm selle jaoks, et saada parem ülevaade, kes ja kuidas ühistransporti kasutab. Pileti hind võib olla sel otstarbel ka märksa väiksem, ütles ta.

"Mina saan aru, et see pilet võib ka olla üheeurone kuukaart; üks euro ei käi kellelegi kindlasti üle jõu. /.../ Eesmärk ei olegi ühistranspordi vajaminevaid summasid katta laste ja pensionäridega, nii et seetõttu ma pigem olen tema väljaöelduga pigem päri, et see pilet pigem võiks olla analoogne, mis ta on Tallinnas, et sul on kaart, mille sa ostad ja siis piuksutad. Võib-olla pöörati tähelepanu sellele ühele lausele, mis oli tema nii-öelda tunnetus, aga see reform ise on palju suurem," lausus Michal.

Ülevaate saamiseks, kes, kui palju ja kus ühistransporti kasutab, ei piisa lihtsalt loendurist, sest pileti abil saaks ka teada, millised ühiskonnagrupid ja kuidas ühistransporti kasutavad, lisas peaminister.

"Kui on näiteks üks euro kuus see kuukaart, võib ka olla null eurot, aga lihtsalt see plastiku hind või selle kaardi hind tuleb kuidagi tasuda. Mulle tundub, et see 15–20-eurose kuupileti kehtestamine lastele, pensionäridele ühiskonnas toetust ei leia. Seda debatti võib pidada, aga pigem on küsimus selles, et kui me tahame ülevaadet saada (sõitjatest) ja see pilet on selleks vajalik, siis ütleme, et selle pileti hind on euro kuus või 10 eurot aastas või kolm eurot aastas," lausus Michal.