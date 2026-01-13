Haridusministeerium ei luba ka uues juhendis koolidel tasulisi õppekäike teha

Haridus- ja teadusministeerium on ajakohastamas juhendit koolide õppekäikude korraldamisest ja rahastamisest. Ka selles juhendis jääb kehtima põhimõte, et kõik kohustusliku õppetööga seotud käigud peavad olema õpilastele tasuta.

Eelmise aasta sügisel sai Gustav Adolfi gümnaasium ühe lapsevanema kaebusel haridus- ja teadusministeeriumilt ettekirjutuse, mis tuletas meelde, et liikumistundide tegemiseks ja muuks õppetegevuseks lapsevanematelt raha kogumine pole lubatud.

Ministeeriumi õppekava valdkonna peaekspert Hele Liiv-Tellmann ütles, et ka ajakohastatud juhendis jääb kehtima põhimõte, et kõik kohustusliku õppetööga seotud käigud- ja tegevused peavad olema õpilastele ka tulevikus tasuta:

"Kõik, mis puudutab õppekava täitmist ja mis tehakse õpilasele kohustuslikuks, see peab olema tasuta. See, mis on raha eest, n-ö lapsevanema raha eest, see on vabatahtlikus korras. See põhimõte on ja jääb ka selles ajakohastatud juhendis, aga me hetkel ajakohastame seda, sest seal on teatud osa ja õppevormid, mis tänasel päeval enam ei kehti," lausus Liiv-Tellmann.

Värskendatud juhend võiks koolidele kättesaadavaks muutuda lähinädalatel.

Liiv-Tellmann lisab, et juba on koolid ministeeriumilt saanud ka värske infokirja, kus on veel kord täpsustavalt üle räägitud põhimõte, et kõik õppekava täitmiseks vajalik ressurss tuleb tagada koolipidajal. Seega ei saa näiteks koolid küsida perekondadelt ujumistundide eest lisaraha.

"Ujumistundideks on eraldi rahastus ja need on lapsele tasuta," sõnas Liiv-Tellmann.

Hiljuti on ministeeriumilt värskendamisel olevat juhendit küsinud ka Etendusasutuste Liit. Liit kirjutas kirjas ministeeriumile, et juhend oleks abimeheks ka teatritele, et vajadusel samuti koolidele selgitada, kas ja kuidas teatriskäiku rahastada ja vormistada.

Liiv-Tellmann ütles, et kui kool leiab võimaluse oma eelarvest rahastada ka teatri külastamist, võib teatriskäigu õpilastele kohustuslikuks muuta.

"Meil on ka kultuuriranits, mis võimaldab tegelikult kultuuriasutuste külastamist. Seal on muidugi väga selge loetelu näiteks kultuuriministeeriumi leheküljel, milliseid asutusi kultuuriranitsa kuludega võib külastada. Kui selle eest tasutakse ja kui kool leiab ka ise täiendavad finantsid, siis võib teatrikülastuse teha kõikidele õpilastele kohustuslikuks. Kui teatripileti eest tasub lapsevanem, siis ei saa see olla kohustuslik sellises korras, et lapse teatri külastust näiteks hinnatakse õppetöö osana," sõnas Liiv-Tellmann.

Sama põhimõte kehtib ka muuseumite ning teiste seesuguste asutuste külastamisel, lisas Liiv-Tellmann.

"Teatris ja muuseumites käimine on osa kultuurist. Kui lapsevanemad on nõus ja kui seda tehakse selliselt, et mitte ükski õpilane ei jää kõrvale, siis on see väga teretulnud. Kui aga tekib koolis olukord, et õpilased jäävad kõrvale, siis tekib ebavõrdne kohtlemine ja siis ei saa see olla õppetöö osa," sõnas Liiv-Tellmann.