X!

Kolmapäeval on oodata karget talveilma

ilm
Pea terve nädalavahetuse sadanud lumi kattis Tallinna valge vaibaga
Pea terve nädalavahetuse sadanud lumi kattis Tallinna valge vaibaga Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
ilm

Kolmapäeval tugevneb idapoolse kõrgrõhuvööndi mõju ja suuremat sadu ei tule. Öö on vaikne, õhutemperatuur langeb alla -10 kraadi, kus taevas selgemaks tõmbub, seal -20 kraadi piirile. Samal ajal teeb Põhjamere ümbruses ilma madalrõhkkond, laieneb servaga Läänemere äärde ja tõstab tuult. Päeva peale kerkivad kagutuule iilid saartel 20 m/s. Sadu enne hilisõhtut veel ei jõua, siis võib saartel lund oodata. Õhutemperatuur kõigub paari-kolme kraadi ulatuses -10 ümber, saartel on külma vähem, aga tugevas kagutuules on tunne üsna kõle

Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib veidi lund pudeneda. Ida- ja kagutuul on mandril nõrk, saartel kiirust 9-10 m/s. Õhutemperatuur on -9 kuni -16, selgema taeva all kuni -20 kraadi, saarte rannikul jääb -5 ümbrusse.

Hommikul on taevas nii selgemaid laike kui pilvelaamu, aga sadu neist ei tule. Tuul on mandril nõrk, saartel puhub kagutuul 5-9, iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on -8 kuni -14, kus taevas selgem, seal alla -15 kraadi, saartel -3 kuni -8 kraadi.

Päev on lääne pool pilvisem, ida pool selgem ja sajuta. Hilisõhtul jõuab saartele lumesadu. Kagutuul tugevneb 5-11, õhtuks rannikul puhanguti kuni 15 m/s, saartel kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on saartel kuni -5, mandril -6 kuni -12 kraadini.

Neljapäeval laienevad lumepilved üle Eesti lääneosa, ida pool on vaid üksikuid kergeid pudemeid. Reedel poetab veel öösel saartel lund ja lörtsi, päev on juba kõikjal sajuta. Külm on vingem Ida-Eestis, öösel langeb temperatuur -20 lähedale, päeval jääb alla -10 piiri. Lääne-Eestis on pehmem ja mõne miinuskraadiga. Nädalavahetus jätkub sajuta ja külma talveilmaga.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:26

Teadlased manitsevad linnalinde mitte toitma

21:25

Kuressaare kesklinna lagunevad tänavad peab vald ise remontima

21:21

Üle saja kilomeetri Eesti ja Venemaa vahelisest kontrolljoonest on valmis

21:21

Kolmapäeval on oodata karget talveilma

21:13

ERR Ukrainas: vaenlane on võttnud Slovjanski taas sihikule

21:04

Uueks Suurbritannia suursaadikuks Eestis saab Jo Lomas

20:56

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

20:31

USA valitsus võttis 2500 Somaalia immigrandilt ajutise kaitse staatuse

20:29

Igonen pikendas Rootsi kõrgliigaklubiga kahe aasta võrra lepingut

19:41

Petrõkina on EM-iks valmis: nüüd juba tunnen, et saan, oskan ja tahan

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

12.01

Näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks

16:56

Ukraina sõdurid heiskasid Kupjanski linnavalitsusele riigilipu Uuendatud

13:55

12. aprillil võib lõppeda Viktor Orbani ajastu Ungari eesotsas

08:23

RUSI ekspert: Vene õhujõud on sõja ajal oluliselt tugevnenud

12:22

Suri endine poliitik Heiki Kranich

13:52

Riik plaanib teha mobiilinumbri üleviimise teise operaatori juurde ülikiireks

10:32

London valmistub saatma eriüksusi Vene varilaevastiku laevu arestima

12.01

Allikas: Iraani protestijad panevad põlema islamirežiimi sõjaväebaase

16:57

Asekantsler palus eksituse pärast hasartmänguseaduses vabandust Uuendatud

13:27

Tšetšeenias valmistutakse Kadõrovi raske haiguse tõttu võimuvõitluseks

ilmateade

loe: sport

20:56

Esimese olümpiapronksi võitnud lumelaudur jäi laviini alla ja hukkus

20:29

Igonen pikendas Rootsi kõrgliigaklubiga kahe aasta võrra lepingut

19:41

Petrõkina on EM-iks valmis: nüüd juba tunnen, et saan, oskan ja tahan

19:01

Viigipuu koondisest: kaks naist on täies elujõus, teised jäävad neist maha

loe: kultuur

18:50

Berliinis esietendus Von Krahli ja saksa trupi koostöölavastus

16:52

Carolina Pihelgas: tahaksin Loomingu nähtavust suurendada

16:28

Loomingu peatoimetajaks saab Carolina Pihelgas

13:48

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 nominendid

loe: eeter

14:46

Marek Sadam: suurest tähesärast pole ma osanud kasu lõigata ega rõõmu tunda

12:56

Marta Pikani: olin suur allaandja, kuni laulmine muutis mu käitumismustrit

12:16

Uksi sulgeva Amigo juht: kinnipanek oli laual juba eelmisel hooajal

09:36

Sotsiaalantropoloog: inimestel puudub soov kokku tulla ja koos lahendusi otsida

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (13.01.2026 18:00:00)

18:35

HTM: kõik kohustusliku õppetööga seotud käigud peavad olema ka tulevikus tasuta

17:55

Pärnakad on soolatamise osas eriarvamustel

17:50

Loomingu uueks peatoimetajaks valiti Carolina Pihelgas

17:45

EL-i liikmesriikide vaheline kaubandus on vähenenud

17:45

Eesti avab tänavu viis uut saatkonda Aafrikas, Lõuna-Ameerikas ja Ida-Euroopas

15:25

Raadiouudised (13.01.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (13.01.2026 12:00:00)

10:35

Kindlustusseltside liit soovib töötajate tervisekulude hüvitise kasvu

09:20

Raadiouudised (13.01.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo