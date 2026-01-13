Kolmapäeval on oodata karget talveilma

Kolmapäeval tugevneb idapoolse kõrgrõhuvööndi mõju ja suuremat sadu ei tule. Öö on vaikne, õhutemperatuur langeb alla -10 kraadi, kus taevas selgemaks tõmbub, seal -20 kraadi piirile. Samal ajal teeb Põhjamere ümbruses ilma madalrõhkkond, laieneb servaga Läänemere äärde ja tõstab tuult. Päeva peale kerkivad kagutuule iilid saartel 20 m/s. Sadu enne hilisõhtut veel ei jõua, siis võib saartel lund oodata. Õhutemperatuur kõigub paari-kolme kraadi ulatuses -10 ümber, saartel on külma vähem, aga tugevas kagutuules on tunne üsna kõle

Eeloleval ööl on muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib veidi lund pudeneda. Ida- ja kagutuul on mandril nõrk, saartel kiirust 9-10 m/s. Õhutemperatuur on -9 kuni -16, selgema taeva all kuni -20 kraadi, saarte rannikul jääb -5 ümbrusse.

Hommikul on taevas nii selgemaid laike kui pilvelaamu, aga sadu neist ei tule. Tuul on mandril nõrk, saartel puhub kagutuul 5-9, iiliti 14 m/s. Õhutemperatuur on -8 kuni -14, kus taevas selgem, seal alla -15 kraadi, saartel -3 kuni -8 kraadi.

Päev on lääne pool pilvisem, ida pool selgem ja sajuta. Hilisõhtul jõuab saartele lumesadu. Kagutuul tugevneb 5-11, õhtuks rannikul puhanguti kuni 15 m/s, saartel kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on saartel kuni -5, mandril -6 kuni -12 kraadini.

Neljapäeval laienevad lumepilved üle Eesti lääneosa, ida pool on vaid üksikuid kergeid pudemeid. Reedel poetab veel öösel saartel lund ja lörtsi, päev on juba kõikjal sajuta. Külm on vingem Ida-Eestis, öösel langeb temperatuur -20 lähedale, päeval jääb alla -10 piiri. Lääne-Eestis on pehmem ja mõne miinuskraadiga. Nädalavahetus jätkub sajuta ja külma talveilmaga.