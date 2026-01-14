Arizona osariigis toimub tänavu 40. korda geirodeo

Paljude äkiliste liigutuste hulgas on Donald Trump hakanud teisel ametiajal võitlema nn woke-agenda vastu ja keeranud tagasi mitmeid võrdõiguslikkuse reegleid. Seda tähelepanuväärsem on, et Arizona osariigis toimub tänavu juba 40. korda vanim ja suurim geirodeo, mida külastas eelmisel aastal ligi 10 000 inimest. Kuidas sobivad kokku kauboikultuur, kohati jõhker meelelahutus ja seksuaalvähemused?

Pulliga ratsutamine on Ameerika rodeo kõige populaarsem ala, sest on efektne ja ohtlik. Arizona geirodeo on igal muul moel on traditsiooniline, kuid võistlejad esindavad seksuaalvähemusi.

Aastal 1986 oli Corona rantšo Phoenixis piirkonna ainus paik, mis oli valmis avalikku geiüritust korraldama ja juba ligi 40 aastat on just seal võistlust peetud.

"Mäletan esimest rodeot, kus meeleavaldajatel olid suured plakatid, meie autosid taoti ja röögiti igasuguseid rõvedusi: "Jumal vihkab pedesid", "AIDS on Jumala hukkamõist". Ma polnud varem selliseid eelarvamusi ja vihkamist näinud. See oli tõeline vihkamine," ütles kaabumüüja Richard.

Aastakümnetega on sellest kujunenud nädalapikkune gay-pride'i sarnane ürituste seeria, mille kulminatsioon on kahepäevane rodeovõistlus, mis omakorda moodustab osa geirodeote sarjast, mis ulatub otsaga ka Kanadasse. Arizona võistlus on hooaja avapauk.

"Geid ja rodeo on alati kokku sobinud. Vaadake neid narmastega kauboisid. Kas see pole pisut geilik? See tuleb omaks võtta," lausus rodeol võistleja Moss Scavenger.

Kunstnikunimega Moss Scavenger on enda sõnul soovoolav ja tuli võistlusele Jerseyst. Kahe päeva jooksul võisteldakse üheksal alal, alates mudilaste väravajooksust ja loomade kaunistamisest, lõpetades lassotamise, loomaga maadlemise ja perutava isahärja seljas püsimisega. Iga ala parimad teenivad turniiripunkte ning võitja saab ihaldusväärse kuldse Arizona vööpandla.

"Pulliga ratsutades saavad kõik viga. Olgu või murtud sõrmeluu, kukkudes jala vigastamine. Pulli selga ronib hullumeelne, mitte lihtsalt karm inimene," sõnas rodeol võistleja Desi Hollingsworth.

Ehkki iga osaleja saab ise öelda oma sättumuse, siis areenil võistlevad mehed ja naised siiski eraldi. Desi Hollingsworth töötab tuletõrjujana, identifitseerib end lesbina ja on 2024. aasta naiste pulliratsutamise tšempion. Tema sõnul on adrenaliin sõltuvust tekitav.

2025. aasta võistlusel sai Desi aga tõsiselt viga.

"Tõsisest vigastusest saab kohe aru, sest publikut on kuulda - kuuled šokki ja paanikat," lausus Moss.

"Härg astus mulle kohe algul peale ja kukkus mulle otsa. Algul ei saanud ma hingata ja see ajas mind paanikasse. Tõmbasin esimest korda hinge ja kuulsin raginat. Siis taipasin, et sain viga ja natuke hirm oli," meenutas Desi.

Desi lootused tiitlit kaitsta luhtusid katkiste ribide tõttu, aga Moss võistles viiel alal. Seal hulgas vasika lassotamises ja jalgsi metsiku härja tagaajamises, kuid oma põhialaks peab ta härjamaadlust. Võistleja peab härjal peast haarama, looma üle valge joone lohistama ja siis maha tõmbama. Kõik käib aja peale.

"Härjaga on äge maadelda. Nad võivad olla üle 300-kilosed, minust kolm korda raskemad. See on metsik," lausus Moss.

Mossi ametlik aeg oli 5,5 sekundit, mille tänu pääses ta finaali. Ajalooliselt võtsid rodeol üksteisega kutseoskustes mõõtu karjakasvatusega tegelevad mehed, kuid geirodeol segunevad traditsiooniline kantri- , vestern- ning kväärikultuur. Seda eriti õhtustel pidudel.

"Kõige tähtsam on see, et kõik võivad kõike teha ja kõik on siin teretulnud. Kahjuks on geikogukonna olukord halvemuse poole pöördunud. Seepärast ongi geirodeot vaja. Me vajame siin veel "perekonna" toetust," sõnas geirodeo president aastatel 1993-1995 Roger Bergmann.

Kui festivali üks eesmärk on seista võrdõigusliku armastuse eest, siis kogukonna sõnul on tolerantsus Ameerikas pärast Donald Trumpi teise ametiaja algust vähenenud.

Nii nagu Trump on ka mitmed osariigid tema järel vastu võtnud määrusi, mis keerasid tagasi mitmekesisuse ja võrdõiguslikkuse programme ning reegleid.

"Paari aasta eest said inimesed teada, et me "lubame" geidel oma poodi külastada. Ühel hommikul tööle tulles oli meie välisuks maha löödud ja ukse kõrvale seinale oli "pederast" kirjutatud. Valimiste ajal tahtis üks Texase mees mulle parklas peksa anda, sest ma ei öelnud, et toetan Trumpi. Donald Trump on vihkamise laviini valla päästnud," ütles kaabumüüja Richard.

"Praegune aeg ja koht on hirmutav. See on üks põhjuseid, miks nii palju inimesi kohale tuli. See on turvaline. Väravate taga on meil turvaline olla," lausus Moss.

Võib-olla on see omamoodi protest, kuid 2025. aasta Arizona geirodeo oli üle aastate menukaim. Ainuüksi nädalavahetuse jooksul väisas seda 10 000 külastajat. Rodeo teisel ja viimasel päeval tuli vigastatud Desi tagasi tribüünile ergutajana ja jälgis Mossi härjamaadluse finaalis.

Kahjuks oli Moss pisut aeglasem kui 2024. aastal ja saavutas kokkuvõttes kaheksanda koha. Asjaosaliste sõnul on maadlemine areenil ka omamoodi kujund, kuidas võrdse koha eest ühiskonnas võideldakse.

"Ma ei võitnud pannalt, aga sain fantastilise nädalalõpu vanade sõpradega ja leidsin uusi sõpru. Olin sõbralikus kogukonnas, kus mind hinnatakse. Seda ei anna ükski pannal," sõnas Moss.

"Sain viga ja murdsin mõned ribid ehk ma ei saanud võistelda, aga tahtsin siiski tulla, sest mu sõbrad võistlevad. Nad tuleksid ka mind vaatama. Festivalile tulles ei pea ma kunagi teesklema, et olen keegi teine," ütles Desi.

40. Arizona geirodeo toimub 2026. aastal 13. kuni 15. veebruaril.