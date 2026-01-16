Rannikualadel läheb ilm soojemaks, sisealadel võib minna külmemaks

Eesti jääb laupäeval üle Lõuna-Norra põhja suunas liikuva madalrõhkkonna ja Venemaal laiuva kõrgrõhuala piirile. Lääne-Eesti taevas domineerivad pilved ja mõnel pool sajab veidi, seetõttu on ka miinuskraadid leebemad. Idas on pilvi vähem ja ilm külmem.

Öö vastu laupäeva on Lääne-Eestis enamasti pilves, Ida-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Külma on Ida-Eestis -10 kuni -16, Lääne-Eestis -3 kuni -10 kraadi.

Hommik on sajuta, idas selgem. Puhub lõuna- ja kagutuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Külma on -9 kuni -15, saartel ja läänerannikul -3 kuni -8 kraadi.

Päeval sajab Lääne-Eestis kohati lund, lörtsi või jäävihma, ida pool on ilm kuivem. Puhub valdavalt lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Külma on Ida-Eestis -8 kuni -12, Lääne-Eestis -2 kuni -6 kraadi, saarte läänerannikul on õhutemperatuur null kraadi ümber.

Pühapäeval sajab Lääne- ja Põhja-Eestis veidi lund ja lörtsi. Öösel on sisealadel külma -8 kuni -16, Lääne-Eestis ja põhjarannikul -2 kuni -7 kraadi, päeval -2 kuni -8, kagus kuni -11 kraadi, rannikul on õhutemperatuur nii öösel kui päeval nulli ümber.

Esmaspäeval püsib Põhja-Eestis vähese saju võimalus. Öösel on külma -5 kuni -13, lõuna pool -15 kraadist enam, päeval on külma -2 kraadist rannikul -12 kraadini Lõuna-Eestis.

Teisipäeval ja kolmapäeval jõuab sajupilvi ka sisemaale ning õhk läheb pehmemaks ka Lõuna-Eestis.