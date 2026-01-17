Sõja 1424. päev. Ukraina delegatsioon peab laupäeval läbirääkimisi USA-ga

Laupäeval peab Ukraina delegatsioon Miamis läbirääkimisi USA-ga julgeolekugarantiide üle. Samal ajal on Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatanud, et Venemaa plaanib uut ulatuslikku õhurünnakut, aga Ukrainal napib õhutõrjerakette.

Laupäeval peab Ukraina delegatsioon Miamis läbirääkimisi USA-ga julgeolekugarantiide üle

Ukraina läbirääkijad saabusid USA-sse, et pidada kõnelusi president Donald Trumpi saadiku Steve Witkoffi ja väimehe Jared Kushneriga pea neli aastat kestnud sõja lõpetamiseks Venemaaga, teatas delegatsiooni liige laupäeval.

"Saabusime Ühendriikidesse. Koos julgeolekuülema Rustem Umerovi ja läbirääkija Davõd Arahhamiaga arutame oma Ameerika partneritega rahulepingu üksikasju," ütles Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi tippnõunik Kõrõlo Budanov sotsiaalmeedias.

"Plaanis on ühiskohtumine Steve Witkoffi, Jared Kushneri ja USA maaväeministri Daniel Driscolliga."

Ukraina suursaadik Ameerika Ühendriikides Olha Stefanišõna teatas varem oma Facebooki lehel, et järgmine USA-Ukraina konsultatsioonide voor Kiievi julgeolekugarantiide andmiseks toimub Miamis laupäeval.

Stefanišõna sõnul esindavad Ukraina poolt Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov, presidendi kantselei juht Kõrõlo Budanov ja presidendipartei "Rahva Teener" parlamendifraktsiooni juht David Arahhamia.

Stefanišõna ei täpsustanud, kes Ameerika Ühendriike esindab, kuid varem on presidendi eriesindajad Stephen Witkoff ja Jared Kushner (Donald Trumpi väimees) nendega konsultatsioone pidanud.

Oma postituses kirjutab Stefanišõna, et Washington ja Kiiev töötavad kahe võtmedokumendi kallal – Ukraina julgeoleku- ja majandusliku õitsengu garantiide lepingud, mille kogusumma on kuni 800 miljardit dollarit.

Ukraina suursaadik märgib, et need dokumendid võidakse allkirjastada Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil, mis toimub 19.–23. jaanuarini.

Volodõmõr Zelenski ise avaldas reedel lootust, et pärast järgmist läbirääkimiste vooru USA-ga on rohkem selgust dokumentide osas, mis on juba Ameerika poolega koostatud, samuti Venemaa vastuse osas kogu diplomaatilisele tööle, mis on toimunud ja toimub.

Zelenski kutsus üles elektriimporti kiiresti kasvatama

Ukraina peab kiiresti kasvatama elektri importimist, kui kümned tuhanded inimesed on Venemaa rünnakute tagajärjel jäänud elektrita, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski laupäeval.

Venemaa on viimase kahe ööpäeva jooksul rünnanud energiataristut üle Ukraina, mille tagajärjel on elektrikatkestusi Odessa, Kiievi, Poltaava, Sumõ, Tšernihivi ja Dnipro oblastis, lausus Zelenski.

"Me peame kiirendama elektri importi ja varuosade hankimist liitlastelt. Otsused on tehtud ja elektriimport peab suurenema viivitamatult," ütles Zelenski.

Ukraina suudab praegu katta vaid 60 protsenti siseriiklikust elektritarbimisest: Ukraina toodang on 11 gigavatti, vajadus aga 18 gigavatti.

Venemaa ründas Ukraina gaasirajatisi

Venemaa ründas viimasel ööpäeval Ukraina gaasitootmisrajatisi, teatas energiafirma Naftogaz, lisades, et see oli nädala jooksul juba kuues rünnak.

"Need löögid on sihitud tsiviiltaristu vastu, et jätta ukrainlased külmal ajal ilma küttest ja gaasist," märkis Naftogaz.

Tšehhi annab Ukrainale lennukid droonidega võitlemiseks

Tšehhi annab Ukrainale peagi lahinglennukid, mis on väga tõhusad droonidega võitlemisel, ütles Tšehhi president Petr Pavel.

Tšehhi kaitseväel on 24 L-159 lennukit, mida kasutatakse treeningutel ja maavägede toetuseks. Lennuki saab relvastada rakettide ja automaatrelvadega.

Zaporižžja tuumaelektrijaama parandamiseks lepiti kokku kohalik relvarahu

IAEA on Ukraina ja Venemaaga kokku leppinud kohalikus relvarahus Zaporižžja tuumaelektrijaama varuelektriliini parandamiseks.

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur teatas, et on pidanud Venemaa ja Ukrainaga läbirääkimisi kohaliku relvarahu osas, et parandada Zaporižžja tuumaelektrijaamas viimast töötavat varuelektriliini.

See on neljas selline kokkulepe Kiievi ja Moskva vahel, mis on saavutatud IAEA vahendusel alates täiemahulise sõja algusest.

Lähipäevil peaksid Ukraina energeetikud alustama 330-kilovoldise varuelektrijaama remonti, mis sai kahjustada ja suleti 2. jaanuaril sõjalise tegevuse tagajärjel.

IAEA eksperdid jälgivad remonti. Agentuur märgib, et pärast katkestust sõltub jaam ainsa töötava 750 kilovoldi võimsusega pealiini varustusest.

Tuumaelektrijaamad vajavad sõltumatut elektrivarustust, sealhulgas avariisüsteemide töö tagamiseks.

IAEA kirjutab ka, et Venemaa rünnakud Ukraina energiainfrastruktuurile õõnestavad teiste Ukraina tuumaelektrijaamade ohutust.

Täpsemalt märgitab organisatsioon, et eelmise nädala suurtükitule kahjustas elektrialajaama, mis varustab elektriga deaktiveeritud Tšernobõli tuumaelektrijaama. "Ukraina energiasüsteemi hävimine käimasoleva sõjalise tegevuse tagajärjel mõjutab otseselt riigi tuumarajatiste tuumaohutust," ütles IAEA peadirektor Rafael Grossi.



Zelenski: Venemaa valmistub uuteks ulatuslikeks rünnakuteks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas, et Ukraina luure on saanud teavet uute ulatuslike Venemaa rünnakute ettevalmistamise kohta Ukraina vastu ja kutsus inimesi üles pöörama tähelepanu õhurünnaku sireenidele.

Ta lisas, et Ukraina sõjaväel puuduvad raketid rünnakute tõrjumiseks kasutatavate õhutõrjesüsteemide jaoks.

"Meil on praegu luureandmed, et venelased valmistuvad uuteks ulatuslikeks rünnakuteks. Me räägime oma partneritega avameelselt õhutõrjerakettidest, süsteemidest, mida me nii hädasti vajame. Varud on ebapiisavad," ütles Zelenski oma õhtuses pöördumises.

Reedel teatas Zelenski, et Ukraina on saanud oma partneritelt olulise partii rakette oma õhutõrjesüsteemide jaoks.

Venemaa ulatuslike rünnakute tagajärjel Ukraina energiainfrastruktuurile tekivad paljudes linnades elektri- ja küttekatkestused. Samal ajal on Ukrainas praegu äärmiselt külm ilm.

Kiiev piirab rünnakute tõttu tänavavalgust

Venemaa kriitilise infrastruktuuri rünnakutele järgnenud elektrikatkestuste tõttu on Kiievi võimud otsustanud tänavavalgustust piirata.

Ukraina pealinna kaitsenõukogu otsustas, et tänavavalgustust vähendatakse 20 protsendini selle võimsusest ja kohtades, kus see oli tehniliselt võimatu, lülitatakse sisse 50 protsenti valgustusest.

Lisaks lülitatakse Kiievis välja hoonete ja reklaamide valgustus, teatas Kiievi linnavalitsus.

Samal ajal kirjutas raudtee-ettevõte Ukrzaliznytsja oma Telegrami kanalil, et energia säästmiseks hämardab Kiievi, Lvivi, Dnipro, Odessa ja Harkivi rongijaamade välisvalgustust.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1130 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 224 460 (võrdlus eelmise päevaga +1130);

- tankid 11 566 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 23 914 (+6);

- suurtükisüsteemid 36 261 (+31);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1615 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1278 (+1);

- lennukid 434 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 108 605 (+721);

- tiibraketid 4163 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 74 601 (+115);

- eritehnika 4044 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.