X!

ERR Brüsselis: Euroopa püüab Gröönimaa vaidluse tuua NATO-sse

Välismaa
NATO peakorter.
NATO peakorter. Autor/allikas: Vabariigi presidendi kantselei
Välismaa

Eurooplased soovivad Gröönimaa kaitsmise arutelu tuua NATO laua taha. Nii püütakse vaidlus nihutada sellele, kes kuidas Gröönimaal panustab ja eemale USA soovist saar endale haarata

Gröönimaale on jõudmas mitmete NATO liitlaste sõdurid, kuid seda mitte NATO otsuse alusel, vaid Taani korraldatud õppuse raames.

"Me viime siin läbi õppust Arktiline Vastupidavus. See on õppus, mis kestab kogu 2026. aasta ja võib-olla ka järgmisel aastal. Me teeme seda Taani ja ka liitlaste sõduritega," ütles Taani Arktilise väejuhatuse ülem Soren Andersen.

Gröönimaa julgeolekut peaks arutama just NATO laua taga, rõhutavad Euroopa riigijuhid – nii need, kes on oma sõdurid teele saatnud, kui ka need, kes pole.

"Küsimus, mille USA on püsitanud, on muidugi tõsine. Ma arvan, et mõte, et me peaks oma kohalolu tugevdama on vajalik esitada NATO-s, aga see on ka see, kus seda peaks arutama. Sealhulgas ka seda, kas Itaalia peaks seal olema," lausus Itaalia peaminister Giorgia Meloni.

Seni on USA üks etteheide või küsimus olnud miks ei ole eurooplased nõus panustama rohkem Gröönimaa julgeolekusse. Gröönimaa teema NATOsse toomine oleks võimalus see küsimus ringi pöörata. Siis peaks ameeriklased vastama suuremale NATO, sealhulgas Euroopa vägede kohalolule kas jah või ei.

"Neil oleks väga raske ei öelda. See paljastaks ainult, et see on USA poliitiline agenda ja mitte siiralt julgeoleku ja ohtudega seotud;" märkis mõttekoja EPC analüütik Maria Martisiute.

Kui aga ameeriklased ütlevad jah, loodavad eurooplased mõistlikku arutelu, kuidas Gröönimaad paremini kaitsta. Seni pole aga märke, et Washington seda tahaks. USA president Donald Trump ähvardab riike, kes Gröönimaa andmist USAle ei toeta tollimaksudega. Mõistlik kompromiss näib kauge.

"See on veel võimalik, aga ma arvan, et selleni on väga raske jõuda, kui ameeriklaste meetodid on nii agressiivsed. Eriti avaldused kontrolli või annekteerimise kohta. See on hämmastavalt veider. Ameeriklaste positsioon peab muutuma, et see jõuaks mõistliku lahenduseni," lausus Martisiute.

Esmaspäeval kohtuvad Taani kaitseminister ja Gröönimaa välisminister Brüsselis NATO peasekretäri Mark Ruttega. Ehk pärast seda kohtumist kuuleb taanlaste nägemust, kuidas NATO peaks Gröönimaad kaitsma.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:11

ERR Nuukis: meeleavaldajate sõnum oli – Gröönimaa ei ole müügiks

21:06

ERR Brüsselis: Euroopa püüab Gröönimaa vaidluse tuua NATO-sse

20:59

Trump ähvardab Euroopa riike tollidega, kuni USA saab Gröönimaa Uuendatud

20:55

Juubelihõngulise Viru maratoni võitis Raido Ränkel

20:31

Dortmund kurvastas hilise penaltiga Metsa koduklubi

20:21

VAATA OTSE | Kas Itaalia jäätantsupaari võiduseeria katkeb? Uuendatud

20:02

Eesti sprinterid piirdusid Oberhofis eelsõiduga

19:58

Odermatt võitis Wengenis kolmandat aastat järjest Uuendatud

19:33

Paraguays allkirjastati Euroopa Liidu ja Mercosuri vabakaubandusleping

19:32

Aleksandr Selevko: ei olnud minu parim sõit

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks Uuendatud

19:11

Vennad Selevkod jõudsid EM-il esikuuikusse, kuldmedal läks Gruusiasse Uuendatud

00:45

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

18:26

Ukraina delegatsioon peab laupäeval läbirääkimisi USA-ga Uuendatud

06:11

Jüri Käo: valitsus tahab Eesti majandust ilusamaks rääkida

00:16

VIDEO | Petrõkina kaitses rekordilise vabakavaga EM-tiitlit

16.01

WSJ: islamirežiim mattis Iraani infosulgu ja korraldas ulatusliku veresauna

16.01

Pevkur: Eesti sõdurid ei lähe Gröönimaale, et ameeriklastega võidelda Uuendatud

16:55

Eesti mehed ei pääsenud Ruhpoldingis jälitussõitu Uuendatud

16.01

Pankade sõnul ei pruugi pettuste vastu aidata ka kõige rangemad lisakontrollid

ilmateade

loe: sport

20:55

Juubelihõngulise Viru maratoni võitis Raido Ränkel

20:31

Dortmund kurvastas hilise penaltiga Metsa koduklubi

20:21

VAATA OTSE | Kas Itaalia jäätantsupaari võiduseeria katkeb? Uuendatud

20:02

Eesti sprinterid piirdusid Oberhofis eelsõiduga

loe: kultuur

16:15

Arvustus. Meis peitub jõud, mis korda saadab head

14:22

Galerii: Ketlin Kuusing ja Sten Saarits avasid näituse "Kõige kanduva teed"

13:35

Arvustus. Pildikummardajate mihklipäev

12:18

Galerii: ERM-is avati näitus "Meie rõiva värvid. Kohalik ja kauge"

loe: eeter

13:32

Gümnasistid AI kasutamisest õppetöös: kõige parem selle juures on aja kokkuhoid

11:50

Christopher Rajaveer: Pariis ja London on ohtlikumad kui Senegal

11:18

Vanilla Ninja: meile sobib, kui meid kindlaks favoriidiks ei peeta

16.01

Anni Anete Mõisamaa: Tallinna loomade varjupaigas ei ole ühtegi koera

Raadiouudised

19:00

Helikassetid tulevad tagasi

19:00

Euroopa püüab Gröönimaa vaidluse tuua NATOsse

18:25

Päevakaja (17.01.2026 18:00:00)

16.01

Kaitsevaldkonna esindajad Kallase keeleettepanekut ei toeta

16.01

Narva muuseum alustas tööstuspärandi avahoidla rajamist

16.01

Päevakaja (16.01.2026 18:00:00)

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 15:00:00)

16.01

Tartu hoiu-laenuühistu otsib likviidsusmuredele lahendusi

16.01

Laupäeval sajab kohati lund, lörtsi või jäävihma

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo