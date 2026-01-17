ERR Brüsselis: Euroopa püüab Gröönimaa vaidluse tuua NATO-sse

Gröönimaale on jõudmas mitmete NATO liitlaste sõdurid, kuid seda mitte NATO otsuse alusel, vaid Taani korraldatud õppuse raames.

"Me viime siin läbi õppust Arktiline Vastupidavus. See on õppus, mis kestab kogu 2026. aasta ja võib-olla ka järgmisel aastal. Me teeme seda Taani ja ka liitlaste sõduritega," ütles Taani Arktilise väejuhatuse ülem Soren Andersen.

Gröönimaa julgeolekut peaks arutama just NATO laua taga, rõhutavad Euroopa riigijuhid – nii need, kes on oma sõdurid teele saatnud, kui ka need, kes pole.

"Küsimus, mille USA on püsitanud, on muidugi tõsine. Ma arvan, et mõte, et me peaks oma kohalolu tugevdama on vajalik esitada NATO-s, aga see on ka see, kus seda peaks arutama. Sealhulgas ka seda, kas Itaalia peaks seal olema," lausus Itaalia peaminister Giorgia Meloni.

Seni on USA üks etteheide või küsimus olnud miks ei ole eurooplased nõus panustama rohkem Gröönimaa julgeolekusse. Gröönimaa teema NATOsse toomine oleks võimalus see küsimus ringi pöörata. Siis peaks ameeriklased vastama suuremale NATO, sealhulgas Euroopa vägede kohalolule kas jah või ei.

"Neil oleks väga raske ei öelda. See paljastaks ainult, et see on USA poliitiline agenda ja mitte siiralt julgeoleku ja ohtudega seotud;" märkis mõttekoja EPC analüütik Maria Martisiute.

Kui aga ameeriklased ütlevad jah, loodavad eurooplased mõistlikku arutelu, kuidas Gröönimaad paremini kaitsta. Seni pole aga märke, et Washington seda tahaks. USA president Donald Trump ähvardab riike, kes Gröönimaa andmist USAle ei toeta tollimaksudega. Mõistlik kompromiss näib kauge.

"See on veel võimalik, aga ma arvan, et selleni on väga raske jõuda, kui ameeriklaste meetodid on nii agressiivsed. Eriti avaldused kontrolli või annekteerimise kohta. See on hämmastavalt veider. Ameeriklaste positsioon peab muutuma, et see jõuaks mõistliku lahenduseni," lausus Martisiute.

Esmaspäeval kohtuvad Taani kaitseminister ja Gröönimaa välisminister Brüsselis NATO peasekretäri Mark Ruttega. Ehk pärast seda kohtumist kuuleb taanlaste nägemust, kuidas NATO peaks Gröönimaad kaitsma.