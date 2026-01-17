ERR Nuukis: meeleavaldajate sõnum oli – Gröönimaa ei ole müügiks

Gröönimaal korraldasid inimesed laupäeval protestimarsi läbi pealinna Nuuki sõnumiga – Gröönimaa ei ole müügiks. Ühtlasi ütlesid protestijad "Aktuaalse kaamera" võttegrupile, et loodavad, et Taani ja Euroopa on Gröönimaa liitlased.

Nuuki elanikud näitasid, mis nad USA presidendist Donald Trumpist arvavad, kogunedes kesklinna rahumeelsele meeleavaldusele.

Me liikusime USA konsulaadi poole ja nende inimeste sõnum Donald Trumpile oli üks, see on lihtne sõnum: me ei taha saada USA osaks.

"Me ei taha, et keegi võtaks meilt ära meie maa. Me tahame oma maad endale. Me ei taha neid siia, konsulaadist rääkides, kui nad tahavad võtta meilt meie maa, siis ma ei usu, et Ameerika konsulaat peaks Gröönimaale jääma," lausus Hans Peter.

"Sõnum on, et Gröönimaa ei ole müügiks. Me tahame oma maad endale. Gröönimaa jääb alati Gröönimaaks. Me ei taha sõda, see on ka sõnum," ütles Qulutaq.

"Saadame sõnumi maailmale ja Donald Trumpile, et ta peaks oma käed Gröönimaast eemal hoidma. Ma väga loodan, et Euroopa ja Taani on suur ja tähtis liitlane Gröönimaale. Ja ma tõesti väga loodan, et maailma suured liitlased astuvad välja ja on osa sellest, mis praegu toimub," ütles Cecil.

USA konsulaadi lähedal peeti kõnesid ja võeti ka laul üles.