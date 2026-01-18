ERR Gröönimaal: kohalikud kaaluvad saarelt lahkumist, kui USA peaks sisse tungima

Gröönimaa suurimas linnas Nuukis elab umbes 20 00 inimest. Arhitektuuriliselt karge, põhjamaine, moodne, laotudes mägede vahele. Valgusfoore on vaid paar komplekti. Mis saab, kui USA selle kõik ikkagi ära võtab?

"Viimane kord, kui ta rääkis Gröönimaa äraostmisest, ma ei võtnud seda tõsiselt, kuid nüüd ma võtan seda tõsiselt ja ma ei tea, mida teha. Ma mõtlen Norrasse kolimisest, sest ma õpin Norras ehk võib-olla me kolime Norrasse, kui see juhtub," lausus Nuuki elanik ja teoloogiatudeng Nuunu Birzer.

"Ma emigreerun Taani. Ma viin oma perekonna sinna. See, kuidas ta kasutab oma jõudu... Me ei ole kunagi olnud sõjas, meil pole sõdureid. Ta üritab igal võimalikul sammul õõnestada meie demokraatiat. Ta arvab, et tema seadused on vanemad kui teised seadused maailmas," sõnas Nuuki elanik Hans Nathansen.

Bussiliiklus on tihe, aga linn tühi, sest on pühapäev. Kui aga astuda sisse angaari kalasadamas, siis see on rahvast täis.

Raadiost tuleb Gröönimaa räpp ja mehed tegelevad söödastamisega. Kalamees Gerth sõnas "Aktuaalse kaamera" võttetiimile, et Donald Trump ei ole täiskasvanud inimene.

"Ta on nagu poisike. Poisike. Kümneaastane, võib-olla viieteist aastane. See on minu maa, ma kasvasin siin üles, ma ei saa lihtsalt niisama oma maad maha jätta.

Nuukis on küll väike sõjaväebaas, kuid linnapildis seda eriti ei taju," ütles kalur.