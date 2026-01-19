X!

Lõuna-Hispaanias hukkus rongiõnnetuses vähemalt 39 inimest

Välismaa
{{1768797720000 | amCalendar}}
Lõuna-Hispaanias hukkus rongiõnnetuses vähemalt 24 inimest
Lõuna-Hispaanias hukkus rongiõnnetuses vähemalt 24 inimest Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Leonardo Benassatto
Välismaa

Hispaania lõunaosas asuvas Cordoba provintsis juhtus raske rongiõnnetus, võimude teatel hukkus vähemalt 39 inimest.

Õnnetus toimus pühapäeva õhtul, kohaliku aja järgi veidi pärast poolt kaheksat õhtul. Andaluusia piirkonna juhi Juanma Moreno sõnul viidi haiglasse umbes 75 inimest, kellest 15 on väga raskes seisundis.

Üks rong sõitis pärast väljumist rööbastelt maha ning põrkas siis kokku vastutuleva rongiga, mis samuti sõitis rööbastelt maha. Vastutulev rong liikus kiirusega umbes 200 kilomeetrit tunnis. 

Päästeteenistused teatasid, et olukord on väga keeruline ning mitmed inimesed jäid vagunite vrakkidesse lõksu. Kahes rongis oli umbes 400 inimest, peamiselt hispaanlased, kes reisisid pärast nädalavahetust Madridi või sealt tagasi, vahendas The Telegraph. 

Hispaania transpordiminister Oscar Puente ütles, et õnnetuse põhjus ei ole veel teada. Tema sõnul leidis õnnetus aset sirgel lõigul, mida alles mais uuendati. Esimene rööbastelt maha sõitnud rong ei olnud vanem kui neli aastat.

Päästeteenistused jätkavad päästetöid ning kiirrongiühendus Madridi ja Cordoba vahel on esmaspäevaks peatatud.

Cordoba provints asub Andaluusia autonoomses piirkonnas ning kohalikud võimud palusid keskvalitsuselt lisaresursse. Allikate teatel läheb piirkonda päästetöödele appi ka sõjaväe erakorraliste olukordade lahendamise üksus.

Reisijad jagasid õnnetusest šokeerivaid videolõike, mis edastati Hispaania televisioonis. "Paljud said vigastada, ma siiamaani värisen," ütles Madridi suunduva rongi reisija Maria San Jose.

Ajaleht The Times kirjutab, et Hispaania raudteevõrk on Euroopa üks kaasaegsemaid, kuid viimastel aastatel on seal juhtunud mitu rongiõnnetust. 2013. aastal sõitis Hispaania loodeosas rööbastelt välja reisirong, traagilises õnnetuses hukkus 80 inimest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times, The Telegraph

