Komisjon muudaks politseijuhtide kriminaalasja järel prokuratuuri seadust

Õiguskomisjon arutas teisipäeval prokuratuuri töökorraldust ja toimimist hiljuti lõppenud politseijuhtide kriminaalasja valguses. Otseselt seda kriminaalasja ei arutatud.

Riigi peaprokurör Astid Asi ütles, et muutmist vajaks nii prokuratuuri töökorraldus kui prokuratuuri seadus.

"Meie jaoks on eeskätt oluline meie oma organisatsiooniga seotud küsimused. Et meil oleks võimalik ise oma organisatsioonis teha tõhusamat järelevalvet. Ja teisest küljest ka küsimused, mis puudutavad värbamist, et meil oleks lihtsam värvata nii kohtust kui ka advokatuurist," ütles Asi.

Komisjoni esimees Madis Timpson (RE) ütles, et lühenema peaksid näiteks menetlustähtajad ning samuti ka see, et edasikaebamise kord ei jääks ainult ühe prokuröri otsustada.

"Peamine probleem on menetlustähtaegades ja menetluste venimises. Seal võiks panna mingisugused piirid. Piltlikult öeldes, et kui on vähekene raskem menetlus, et poolteist aastat. Ja kui on juba üle kolme aasta, siis võiks olla peaprokuröri pilk seal peal," ütles Timpson.

Asjaosalised ei osanud täpselt öelda, millal prokuratuuri seadus võiks muutmisele minna, aga avaldasid lootust, et see võiks toimuda lähiajal.