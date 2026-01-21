Eesti inimesed eelistavad ühistranspordile aina rohkem autoga sõitmist

Autostumine Eestis kasvab ja ühistranspordi kasutus väheneb. Andmed näitavad, et tööl käiakse üha sagedamini autoga, samal ajal kui säästvate liikumisviiside osakaal langeb.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordiosakonna juhataja Andres Ruubas ütles ERR-ile, et sama trend on olnud selgelt märgatav viimastel aastatel.

"Viimased kinnitatud andmed on 2024. aasta kohta ja need näitavad, et töölkäijate osakaal autoga on praegu 59,1 protsenti. Enne koroonat oli see 57,1. Samal ajal on säästvate liikumisviiside osakaal langenud 36,9 protsendilt 35,1 protsendile ja ühistranspordi osakaal on 18,3 protsenti," selgitas Ruubas.

Ruubase sõnul ei ole põhjus ainult inimeste harjumustes, vaid eelkõige ühistranspordisüsteemi ülesehituses.

"See peamine põhjus on ikkagi see, et liinivõrk ei kata neid vajalikke marsruute, graafikud ei sobi või on peatused ebasobivas kohas," ütles Ruubas.

Lahendus ei ole Ruubase sõnul üksik meede, vaid terviklik muutus, parem ühendatus, sagedus ja ümberistumised.

Samas tunnistas Ruubas, et siin jõutakse kiiresti rahaküsimuseni. "Riik suudab täna kaasa joosta sellega, mille võrra ühistransport kallimaks läheb sisendhindade tõttu. Aga mida ei ole võimalik katta, on liinimahtude suurendamine. See on püsikulu, mis jääb eelarvesse aastateks," ütles ta.

Ruubase sõnul võib näiteks automaks küll mõnevõrra suunata inimesi ühistransporti, kuid ainult rahaline surve ei muuda harjumusi. Kui teenus ei ole parem, ei loobu inimesed ka autost.