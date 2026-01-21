Saksa võimud vahistasid Vene heaks luuramises kahtlustatava naise

Prokuratuuri avalduse kohaselt oli kahtlusalune, kelle nimeks on Ilona W., väidetavalt hoidnud luuresidemeid Venemaa Berliini saatkonnaga alates 2023. aasta novembrist või varasemast ajast.

Prokuröride sõnul kogus Ilona W. taustateavet kõrgetasemelistel poliitilistel üritustel osalejate kohta ning hankis informatsiooni relvatööstuse objektide, droonikatsetuste ja Ukrainale kavandatavate droonitarnete kohta.

Väidetavalt kasutas ta Venemaa luure heaks teabe kogumiseks ka isiklikke tuttavaid, kes olid varem töötanud Saksamaa kaitsetööstuses.

Prokuratuuri sõnul aitas ta oma Vene kontaktisikul kasutada valeidentiteeti, et osaleda Berliinis toimuvatel poliitilistel üritustel ja luua kasulikke kontakte.

Prokuröride sõnul on veel kaks nimetamata kahtlusalust vabaduses. Politsei korraldas kolmapäeva hommikul läbiotsimised Ilona W. ja ülejäänud kahe kahtlusaluse kodudes.

Vahistamine toimub ajal, mil Saksamaa ja teised Euroopa riigid on kõrgendatud valmisolekus seoses kahtlustatavate Venemaa spionaaži, drooniluure ja sabotaažitegevuste, seal hulgas küberrünnakute ja desinformatsioonikampaania juhtumite tõttu.

Saksamaa võimude jõupingutused Vene spioonide tabamiseks on sagenenud alates Venemaa täiemahulisest sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris. Riik on ka NATO vägede jaoks Euroopas oluline logistikakeskus.