ERR Gröönimaal: USA ähvardused pole saare äridele veel mõju avaldanud

Gröönimaa ettevõtete liidu juhi Christian Keldseni sõnul ei ole USA ähvardused praegu veel saare äridele mõju avaldanud, kuid pikemas perspektiivis ollakse murelikud. Keldseni sõnul on USA nõudmised ja etteheited põhjendamatud.

Gröönimaa ettevõtete liidu direktori sõnul keskendutakse praeguses olukorras äride ja majanduse käigushoidmisele. Viimased nädalad on toonud Valgest Majast aina murettekitavamaid sõnavõtte.

"Lühemas plaanis pole sellel mõju, kuid pikemas plaanis... Keegi ei taha, et sellised teemad nende pea kohal ripuvad. Äride omanikud, investorid, me vajame pikaajalist stabiilsust, me ei vaja sellist müra," lausus Gröönimaa ettevõtete liidu direktor Christian Keldsen.

USA on väitnud, et Hiina ja Venemaa on Gröönimaad üle võtmas. Kas Gröönimaal on praegu mõnd Hiina või Venemaa äri?

"Ei ole. Ma tean, et on palju räägitud Venemaast ja Hiinast praeguses olukorras, kuid nad ei kujuta endast meile tegelikkuses ohtu. Meil ei ole siin nende laevu," selgitas Keldsen.

Aga kui palju on Ameerika ärisid?

"Mitte väga palju, aga meil on olnud väga tugev suhe pikki aastaid ja meie jaoks on väga imelik kuulda nende presidendi juttu annekteerimisest ja ülevõtmisest, sest kõik on meie poolt paika pandud, et teha head äri. Me oleme USA-le avatud, me oleme olnud avatud USA investeeringutele ja ei ole loogiline öelda, et me tahame võtta üle riiki, mis on sõbralik ja mis on alati olnud su sõber ja alati tahtnud sinuga äri teha," lisas Keldsen.

Keldsen rõhutas sedagi, et maavarade kaevandamisega kiirelt rikkaks ei saa.

"Meil on üks töötav kaevandus, teine on käivitamisel. Tähtis on aru saada, et kaevandamine on pikaaegne protsess. See võtab kaua aega ja on pikk protsess, - hakkate uuringuid läbi viima, siis avate kaevanduse, hakkate raha teenima ja lõpuks hakkate saama kasumit," sõnas Keldsen.

Gröönimaa ettevõtetest on esikohal kalandus, aga ka ehitussektor, it-ettevõtted ja turism. Ettevõtete liidu juhi sõnul on siin olemas kõik, mis mujalgi maailmas.